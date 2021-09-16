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Салиба: «Я очень разочарован! Мы играли лучше „Локомотива“»

16 сентября 2021, 22:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Защитник «Марселя» Вильям Салиба поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1).

Я очень разочарован! Мы играли лучше «Локомотива», но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком. Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу… Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах. Если неудовлетворённость результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали. Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 08:02
Не всё коту масленица!
КЭТиК
КЭТиК
17 сентября в 06:30
У Марселя тоже похоже команда сырая.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 05:43
Счёт на табло.
Gahi
Gahi
17 сентября в 03:37
Вы в большинстве не смогли этого сделать, а Локомотив в меньшинстве сравнял счёт. Удачи
Futurista
Futurista
16 сентября в 23:36
Табло в помощь)...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 22:59
Наполеон тоже принял решение оставить Москву. К принятию такого решения французского императора подтолкнула резко ухудшившаяся погода с ранними заморозками. Наполеон отказался от своих первоначальных планов провести зиму в Москве. У вас тоже были планы, но даже осень в Москве для вас холодноват.
Cat01
Cat01
16 сентября в 22:42
Сами виноваты!!!
drug01
drug01
16 сентября в 22:41
Увы поезд ушёл
протон
протон
16 сентября в 22:41
Тикнизяна тоже заберите с собой..Пусть 7 Лямов оставят и забирают)
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