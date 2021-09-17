Вице-президент «Барселоны»: «Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу сообщил, что в клубе не рассматривают отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов.
Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не обсуждался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент.
Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад, что было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет.
Ранее появлялась информация о том, при каких условиях Куман сохранит свою должность.
Посмотрите, как работает Хаг!!! Его Аякс весь разобрали, а они снова показывают прекрасный футбол, какого еще обновителя, кроме Хага, еще нужно!?
На худой конец, есть подзабытый с горя Хави))), по крайней мере эмоциональный порядок наведет в команде.
Посмотрите, как работает Хаг!!! Его Аякс весь разобрали, а они снова показывают прекрасный футбол, какого еще обновителя, кроме Хага, еще нужно!?
На худой конец, есть подзабытый с горя Хави))), по крайней мере эмоциональный порядок наведет в команде.
Зенит на голову выше чем Барса Кумана,был бы тренером Куман Зенита,они проиграли бы Челси разгромно.
Зенит на голову выше чем Барса Кумана,был бы тренером Куман Зенита,они проиграли бы Челси разгромно.
Пока стабилизации и прогресса не видно... Крайнего найти легко, но не всегда нужно...
Пока стабилизации и прогресса не видно... Крайнего найти легко, но не всегда нужно...