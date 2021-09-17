Вице-президент «Барселоны»: «Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад»

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17 сентября 2021, 09:09

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу сообщил, что в клубе не рассматривают отставку главного тренера после поражения от «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов.

Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не обсуждался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад, что было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет.

Ранее появлялась информация о том, при каких условиях Куман сохранит свою должность.