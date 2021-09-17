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Вице-президент «Барселоны»: «Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад»

17 сентября 2021, 09:09

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу сообщил, что в клубе не рассматривают отставку главного тренера Рональда Кумана после поражения от «Баварии» (0:3) в матче Лиги чемпионов.

Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не обсуждался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент.

Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад, что было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет.

Ранее появлялась информация о том, при каких условиях Куман сохранит свою должность.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 16:53, ред.
Год назад, после нескольких матчей, когда было ясно, что Куман не может управлять игрой команды во время матчей (я уж не говорю о неумении постановки игры, как таковой!), его следовало убирать, как последнее наследие Бортамеу!!! ...Далее: его следовало убирать к началу матчей плей-офф ЛЧ 2020/2021, когда проиграны были почти ВСЕ матчи с командами верхней части таблицы ЛЛ и фиаско с Юве в группе ЛЧ... Далее: нужен был НОРМАЛЬНЫЙ тренер новой волны перед предсезонкой, например Тен Хаг.
Посмотрите, как работает Хаг!!! Его Аякс весь разобрали, а они снова показывают прекрасный футбол, какого еще обновителя, кроме Хага, еще нужно!?
На худой конец, есть подзабытый с горя Хави))), по крайней мере эмоциональный порядок наведет в команде.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 1bear (раскрыть)
17 сентября в 13:51
И так команда Кумана хуже команд ЛЕ,ты прав.
1bear
1bear
17 сентября в 12:37
Кумана уволят,когда Барса выйдет в ЛЕ ))))))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
17 сентября в 12:16
Лапорта куда смотрит непонятно.Как будто они шаги вперед делают.Переса не хватает Барсе.Надесь Бавария у себя дома их опустить снова ниже плинтуса со счетом 8:0.
Зенит на голову выше чем Барса Кумана,был бы тренером Куман Зенита,они проиграли бы Челси разгромно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 сентября в 12:12
Очереди не будет.
swed27
swed27
17 сентября в 12:05
Куман не оправдывает вложенные в него средства
Навзир
Навзир
17 сентября в 11:42
Смелое заявление однако. Стесняюсь спросить,а есть ещё куда делать шаг назад,осталось сзади пространство?
Aris
Aris
17 сентября в 11:32
Шаги назад вы делали когда притащили Гризмана и потом, когда выгоняли Суареса и Месси. Такого позора не позволял себе ни один солидный клуб.
STVA 1
STVA 1 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 11:30
Рональд выполняет то для чего его приглашали!
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
17 сентября в 11:28
В принципе его приглашали разгребсти авгиевы конюшни! То есть то что натворил Бармалей! Пока 50 на 50 получается! Но увольнять думаю рано!
particular
particular
17 сентября в 11:28
Барса заплуталась в шагах, движениях и решениях...
Пока стабилизации и прогресса не видно... Крайнего найти легко, но не всегда нужно...
Van Vanovich
Van Vanovich
17 сентября в 10:59
Щас у Барсы благодаря прошлым грабителям Барсы на зарплату тренеру может и не хватить.)
Van Vanovich
Van Vanovich
17 сентября в 10:59
Надо посмотреть этот сезон. Хотя и в этом сезоне не было усиления состава.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 10:56
Назад в будущее, назад в прошлое.
stromshik
stromshik
17 сентября в 10:56
Руки прочь от Кумана. До него Барселона проигрывала Баварии 2:8, а при нём всего 0:3. Прогресс налицо.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Союзник противников (раскрыть)
17 сентября в 10:28
И по гороскопу подходит.
Мessi 10
Мessi 10
17 сентября в 10:04
Руководству виднее, но безыдейность игры Барселоны Кумана удручает. Никакой осмысленной картинки игры, никакой тактики.
4RT
4RT
17 сентября в 10:03
Сами футболисты похоже ни когда не виноваты
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 09:55
Не Куман главный виновник того, что сейчас происходит с Барселоной.
КЭТиК
КЭТиК
17 сентября в 09:30
Дилема: и уволить нельзя, и остаить тоже нельзя.
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:18
Жаль,а то Зареме он нравится.
Cat01
Cat01
17 сентября в 09:13
Такое решение было
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