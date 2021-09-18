Тухель: «Рад, что Кейн остался в „Тоттенхэме“»

Наставник «Челси» этим летом думал, что нападающий «Тоттенхэма» перейдет в «Манчестер Сити».

Да, я так думал. Напугал ли бы меня этот трансфер, поскольку «Сити» стал бы сильнее? Нет, но мне было бы очень интересно посмотреть на Харри в «Манчестер Сити».

Но я даже рад, что он остался. Приятно, что в футболе все еще есть игроки, которые выступают долгое время только за один клуб. Харри Кейн олицетворят «Тоттенхэм».

Хотели ли мы купить Кейна? Нет, его не было в нашем списке.