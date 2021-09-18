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Тухель: «Рад, что Кейн остался в „Тоттенхэме“»

18 сентября 2021, 10:06
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Наставник «Челси» Томас Тухель этим летом думал, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн перейдет в «Манчестер Сити».

Да, я так думал. Напугал ли бы меня этот трансфер, поскольку «Сити» стал бы сильнее? Нет, но мне было бы очень интересно посмотреть на Харри в «Манчестер Сити».

Но я даже рад, что он остался. Приятно, что в футболе все еще есть игроки, которые выступают долгое время только за один клуб. Харри Кейн олицетворят «Тоттенхэм».

Хотели ли мы купить Кейна? Нет, его не было в нашем списке.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 20:05, ред.
Бедный Кейн в след.году ему стукнет 29 лет и ни одного трофея. Игрок такого масштаба впустую потратил пиковые годы. А след.году его кто купит. Писали Сити уже больше не вернется , Челси уже купил Лукаку, Ливер не пойдет за 30 летним и дорогим игроком, есть вариант с Мю если Эгоист провалится и со скандалом уйдет. А за границей варианты Псж , Реал за Мбаппе и Холанда борется, у Барсы нет денег на трансфер и зарплату такого игрока и они более молодого ищут(инсайды пишут про Адейеми из Зальцбурга), Интер тоже бабла нет, Юве врят ли. ...Есть вариант с Баварией Лева старый . Короче 3 варианта Псж, Мю или Бавария(если уйдет Лева)
1bear
1bear
18 сентября в 17:04
...жаль,что Кейн не перешел в МС - было бы интересно...
Elliada
Elliada
18 сентября в 15:50
Когда-то и где-то читал про список малоизвестных и бесполезных футболистов, у которых куча трофеев, к тому же солидных трофеев. У Кейна 0 трофеев, вряд ли он рад, что остался
berda2003
berda2003
18 сентября в 12:44
"интересно посмотреть" и "рад, что остался" - шиза?
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 10:19
Не остался, а оставили. Кейн не оставляет попыток покинуть команду. Вот и очередные переговоры по продлению контракта зашли в тупик. Скорее всего Харри будет добиваться того, чтоб его продали. Ведь выиграть со шпорами что то реально не получается, а очень хочется - вполне нормальное желание очень хорошого игрока, знающего себе цену.
Всем здоровья.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 10:08
Не уверен, что Тоттенхэм от этого выиграет.
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