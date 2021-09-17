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Тухель: «Лукаку и Кейн похожи. Они умеют решать матчи»

17 сентября 2021, 22:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Томас Тухель накануне матча с «Тоттенхэмом» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги сравнил главные ударные силы команд – Ромелу Лукаку с Харри Кейном:

Считаю, что Лукаку и Кейн похожи. Они оба умеют решать матчи. На этом их сходство заканчивается. С точки зрения характеристик и стиля игры это два очень разных игрока.

Напомним, что недавно Ромелу Лукаку продемонстрировал впечатляющую статистику за сборную Бельгии.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
18 сентября в 07:38
По мне Кейн лучше.
КЭТиК
КЭТиК
18 сентября в 06:20
Тренера любят пословоблудить.
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 04:31
Оба хороши в трудную минуту.
протон
протон
18 сентября в 02:36
Челси желаю взять баллы с полна.
swed27
swed27
18 сентября в 02:34
Посмотрим кто кого переиграет
1bear
1bear
18 сентября в 02:14
...желаю Лукаку обыграть Кейна !
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
18 сентября в 01:52
Может пригласить их один раз на батл !!!)))
Это будет настоящее шоу - гёлз !!!)))
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
17 сентября в 23:56
А к Ольге Смородской или Зареме Салиховой для этого стоит сходить чтобы узнать их мнения по этому вопросу?
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 23:52
К бабке гадалке не ходить !!! 100%
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 23:28
Тухель бесспорно прав.
протон
протон
17 сентября в 23:08
Желаю удачи Челси!
beefs
beefs
17 сентября в 22:56
И не поспоришь...
drug01
drug01
17 сентября в 22:53
Оба молодцы
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