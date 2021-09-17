Тухель: «Лукаку и Кейн похожи. Они умеют решать матчи»

Наставник «Челси» Томас Тухель накануне матча с «Тоттенхэмом» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги сравнил главные ударные силы команд – Ромелу Лукаку с Харри Кейном:
Считаю, что Лукаку и Кейн похожи. Они оба умеют решать матчи. На этом их сходство заканчивается. С точки зрения характеристик и стиля игры это два очень разных игрока.
Напомним, что недавно Ромелу Лукаку продемонстрировал впечатляющую статистику за сборную Бельгии.
Это будет настоящее шоу - гёлз !!!)))
Это будет настоящее шоу - гёлз !!!)))