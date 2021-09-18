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Сёмин: «Результат матча с „Крыльями Советов“ закономерен»

18 сентября 2021, 19:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:4).

В первую очередь, не получили результат. Но он закономерен, потому что в каждом из голов мы допускали элементарные ошибки, за которые «Крылья Советов» нас наказывали. Кто больше ошибается, тот и проигрывает матч. Мы наделали очень много ошибок. Соперник хорошо сыграл. Они не отошли от своих принципов, хорошо играли в комбинационный футбол. Для зрителей, особенно самарских, это был хороший футбол. Но мы очень разочарованы результатом.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Ростов».

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Сёмин Юрий
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 02:48
Палыч, молодец. Не выдумывает оправдания. Говорит как есть.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 сентября в 21:52
Палыч вам неугоден,ну возьмите другого,вон там есть Биля,Анотоле,Муслимыч,Газзаевых целый табун...))))
Ислам0926
Ислам0926
18 сентября в 21:30
Ростову в зимнее ТО нужно 2 полузащитников и 2 защитников купить а то и фнл не далеко проседает сильно опорная зона и фланги защиты
ДСА
ДСА
18 сентября в 21:19
Не вылетят, и слава богу.
drive45
drive45
18 сентября в 21:12
Что можно сказать, за Крыльями должок, очень много было подарков от Ростова. Обидно за результат, но Ростова есть потенциал который еще могут реализовать но с защитой надо срочно что то делать.
pomor45
pomor45
18 сентября в 21:11
Старик начинает разговаривать в стиле "Мы - Николай II".
112910415
112910415
18 сентября в 21:07
очень тяжелая ситуация в Ростове, особого оптимизма нет
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 20:42
Разве "элементарные ошибки"-это не "заслуга" тренерского штаба? Это ведь не споткнулся и махнул ногой мимо мяча... Открывай,Палыч,пакет №1.
Трезвый повар
Трезвый повар
18 сентября в 20:41
Сёмин посетовал на ошибки игроков. А была ли тренерская ошибка? Судя по игре и результату была. Но Палыч об этом скромно промолчал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 20:37
Хватит жить прошлыми заслугами,пусть этот Палыч валит!
Cat01
Cat01
18 сентября в 20:33
Будет ещё праздник у Палыча....
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 20:20, ред.
Очень конечно хочется верить что в Ростове наконец-то появится правильное понимание всей сложившейся ситуации внутри клуба. Сейчас на данный момент времени у Ростова честно говоря не самый подходящий вариант с составом чтобы требовать и ждать какой-то прогресс. И это совсем не вина самого главного тренера Сёмина. Может конечно чуть чуть можно поставить игру, но Ростов не сможет конкурировать и бороться даже за пятёрку лучших. А с уходом Норманна вообще некому быть созидателем, а такие как Мамаев и Полоз уже и физически не вывозят играть все 90 минут. Полоза вообще уже и не видно, его можно было уже и продавать в начале сезона, кроме того что меняется цвет волос, его даже и не видно бывает на поле. В общем проблем у Ростова хватает и Сёмин без поддержки руководства клуба решать в одиночку точно не сможет. Сегодняшний матч конечно был показательным в этом смысле, ведя в счёте Ростов в гостях не смог удержаться, а Крылышки во втором тайме разобрали Ростов как говорится на атомы, а счёт на табло тому подтверждение ! Обе команды для меня очень симпатичны и хочется пожелать им только Удачи ! Палычу отдельное спасибо и Успехов !
Всем Добра !!!
161регион
161регион
18 сентября в 20:15
Палыч иди на заслуженную пенсию.... Нам не нать такой футбол....
протон
протон
18 сентября в 19:59
Палыч, удачи тебе
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 сентября в 19:58
Юрий Палыч, завязывай с тренерством, отдыхай уже.
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