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Колосков считает, что Агаларов заслужил вызов в сборную России

18 сентября 2021, 18:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (3:2). Форвард стал лучшим игроком встречи, а также возглавил гонку бомбардиров.

Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимания Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал. Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть.

Гамиду 21 год — уже не пацан, характер должен был выработаться, он созревший игрок. И ведь просто так столько голов в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны. Так что надо обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Поэтому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе.

Но что интересно: он ведь начал так забивать в 21 год. Значит, в 19, 20 лет ему что-то мешало себя проявлять. Поэтому к его игре, характеру и психологии нужно очень внимательно отнестись. Безусловно, в его успехе есть заслуга тренера «Уфы»: Стукалов поставил его на нужную позицию, нашел правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков. Будем надеяться, что Гамид продолжит развиваться и не будет останавливаться на достигнутом.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ beefs (раскрыть)
18 сентября в 20:02, ред.
В смысле два? Он вообще-то лучший бомбардир чемпионата. В восьми играх восемь голов.
SHMEL
SHMEL
18 сентября в 20:01
К Гамиду действительно стоит присмотреться.
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 19:05, ред.
Колосков считает, что Агаларов заслужил вызов в сборную России.
Сейчас я целиком и полностью согласен со словами Вячеслава Колоскова. Он действительно сейчас своей игрой и результативностью заслужил внимания Карпина. И действительно у этого парня есть безусловно характер бойца, что он и доказывает забитыми мячами. Мало того, паренёк играет совсем не в топовой команде чемпионата России и становится на данном отрезке чемпионата лучшим бомбардиром. У парня есть основные качества для игрока атаки, скорость, хороший дриблинг и самое главное - чувство ситуации и гола. Я думаю он может составить полноценную конкуренцию и заменить в составе сборной Заболотного. Тем более сейчас у Заболотного травмы и видимый спад в игре. И как говорит Колосков, с его игрой и тем что сейчас демонстрирует Агаларов должны заметить в тренерском штабе сборной России.
Хорошее атакующее звено может получиться в будущем у сборной из молодёжи Тюкавина, Захаряна, и Агаларова. У этих парней есть всё для этого: юный возраст, характер, физические и технические данные, а самое главное - доказать что они достойны быть в основе главной сборной России.
Было бы конечно интересно посмотреть на нашу перспективную молодёжь играющую вместе в сборной. Но всё конечно решает главный тренер, да и Агаларов ещё даже не вызван в её ряды. Так что будем надеяться что и Агаларов будет только набирать и тем самым докажет свою состоятельность быть вызванным в сборную. Ну а я пожелаю ему только Удачи и конечно красвой игры и больше забитых мячей ! Всем Добра !!!
Garrincha58
Garrincha58
18 сентября в 19:00
не смешите господина Колосков
протон
протон
18 сентября в 18:54
Думаю что в сборной присматриваются к игре Агаларова. что бы вызвать в сборную , не замечать этого нельзя .
beefs
beefs
18 сентября в 18:48
Два гола забил и в сборную, ха, ха...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ izrafel (раскрыть)
18 сентября в 18:34
Карпин ничего не скажет, мало того, он сделает вид, что ничего такого слышал, в этом его преимущество.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 18:32
Начинается, вот когда станет этот старый пер..ун главным тренером сборной пусть приглашает всех подряд кто забил гол.
Djebrael
Djebrael
18 сентября в 18:32
Не ты собираешь сборную....
Caniggia
Caniggia
18 сентября в 18:28, ред.
Главное не останавливаться в развитии и Карп обязательно позовёт, это не тупой усатый дундук, который игроков в таком возрасте и за футболистов то не считал.
STVA 1
STVA 1
18 сентября в 18:27
Каждый теперь будет советы давать
izrafel
izrafel
18 сентября в 18:25
Посмотрим, что Карпин скажет...
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