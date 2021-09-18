Колосков считает, что Агаларов заслужил вызов в сборную России.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Уфы» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (3:2). Форвард стал лучшим игроком встречи, а также возглавил гонку бомбардиров.

Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимания Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал. Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть.

Гамиду 21 год — уже не пацан, характер должен был выработаться, он созревший игрок. И ведь просто так столько голов в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны. Так что надо обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Поэтому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе.

Но что интересно: он ведь начал так забивать в 21 год. Значит, в 19, 20 лет ему что-то мешало себя проявлять. Поэтому к его игре, характеру и психологии нужно очень внимательно отнестись. Безусловно, в его успехе есть заслуга тренера «Уфы»: Стукалов поставил его на нужную позицию, нашел правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков. Будем надеяться, что Гамид продолжит развиваться и не будет останавливаться на достигнутом.