Колосков считает, что Агаларов заслужил вызов в сборную России.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (3:2). Форвард стал лучшим игроком встречи, а также возглавил гонку бомбардиров.
Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимания Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал. Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть.
Гамиду 21 год — уже не пацан, характер должен был выработаться, он созревший игрок. И ведь просто так столько голов в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны. Так что надо обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Поэтому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе.
Но что интересно: он ведь начал так забивать в 21 год. Значит, в 19, 20 лет ему что-то мешало себя проявлять. Поэтому к его игре, характеру и психологии нужно очень внимательно отнестись. Безусловно, в его успехе есть заслуга тренера «Уфы»: Стукалов поставил его на нужную позицию, нашел правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков. Будем надеяться, что Гамид продолжит развиваться и не будет останавливаться на достигнутом.
Сейчас я целиком и полностью согласен со словами Вячеслава Колоскова. Он действительно сейчас своей игрой и результативностью заслужил внимания Карпина. И действительно у этого парня есть безусловно характер бойца, что он и доказывает забитыми мячами. Мало того, паренёк играет совсем не в топовой команде чемпионата России и становится на данном отрезке чемпионата лучшим бомбардиром. У парня есть основные качества для игрока атаки, скорость, хороший дриблинг и самое главное - чувство ситуации и гола. Я думаю он может составить полноценную конкуренцию и заменить в составе сборной Заболотного. Тем более сейчас у Заболотного травмы и видимый спад в игре. И как говорит Колосков, с его игрой и тем что сейчас демонстрирует Агаларов должны заметить в тренерском штабе сборной России.
Хорошее атакующее звено может получиться в будущем у сборной из молодёжи Тюкавина, Захаряна, и Агаларова. У этих парней есть всё для этого: юный возраст, характер, физические и технические данные, а самое главное - доказать что они достойны быть в основе главной сборной России.
Было бы конечно интересно посмотреть на нашу перспективную молодёжь играющую вместе в сборной. Но всё конечно решает главный тренер, да и Агаларов ещё даже не вызван в её ряды. Так что будем надеяться что и Агаларов будет только набирать и тем самым докажет свою состоятельность быть вызванным в сборную. Ну а я пожелаю ему только Удачи и конечно красвой игры и больше забитых мячей ! Всем Добра !!!
Сейчас я целиком и полностью согласен со словами Вячеслава Колоскова. Он действительно сейчас своей игрой и результативностью заслужил внимания Карпина. И действительно у этого парня есть безусловно характер бойца, что он и доказывает забитыми мячами. Мало того, паренёк играет совсем не в топовой команде чемпионата России и становится на данном отрезке чемпионата лучшим бомбардиром. У парня есть основные качества для игрока атаки, скорость, хороший дриблинг и самое главное - чувство ситуации и гола. Я думаю он может составить полноценную конкуренцию и заменить в составе сборной Заболотного. Тем более сейчас у Заболотного травмы и видимый спад в игре. И как говорит Колосков, с его игрой и тем что сейчас демонстрирует Агаларов должны заметить в тренерском штабе сборной России.
Хорошее атакующее звено может получиться в будущем у сборной из молодёжи Тюкавина, Захаряна, и Агаларова. У этих парней есть всё для этого: юный возраст, характер, физические и технические данные, а самое главное - доказать что они достойны быть в основе главной сборной России.
Было бы конечно интересно посмотреть на нашу перспективную молодёжь играющую вместе в сборной. Но всё конечно решает главный тренер, да и Агаларов ещё даже не вызван в её ряды. Так что будем надеяться что и Агаларов будет только набирать и тем самым докажет свою состоятельность быть вызванным в сборную. Ну а я пожелаю ему только Удачи и конечно красвой игры и больше забитых мячей ! Всем Добра !!!