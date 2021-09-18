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Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: «Будет по принципу „игра была равна…“»

18 сентября 2021, 17:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

Что-то мне кажется, что игра будет по принципу «игра была равна…». Не вижу пока никаких просветов ни у одной, ни у другой команды. «Спартак» еще более-менее смотрелся до замен с «Легией», но абсолютно никакое свое преимущество не трансформировал в забитые мячи. Много беготни, много суеты, вроде есть игровое преимущество, а цифрового преимущества нет.

У «армейцев» также есть проблемы. Не могут найти свою игру, при этом их преследуют травмы. Потеря Фернандеса, на мой взгляд, очень сильно скажется на просадке армейской обороны. Но если у спартаковцев только края проблемные, то у «армейцев» еще проблемы в центре поля.

Думаю, что матч закончится 1:1. Мне кажется, что тут все будет зависеть от удачи форвардов. У кого влетит мяч, у того и счастье будет. Чалов может забить, как и Ларссон, но пока ни тот, ни другой не забивают. Эджуке, как и Понсе, может забить. В принципе, составы равные, тренеры тоже не блещут, поэтому тут все будет зависеть от того, как звезды сойдутся и на чьей стороне будет фарт. При этом стоит учитывать и трансферные потери ЦСКА, и то, что они готовились к дерби почти неделю, в отличие от «Спартака», который в среду играл матч в Лиге Европы.

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Все комментарии
drug01
drug01
19 сентября в 10:26
Посмотрим кому повезёт????
pomor45
pomor45
18 сентября в 21:19
Желчный, однако, этот толстячок.
SHMEL
SHMEL
18 сентября в 20:04
Сало опять решило высказаться.
протон
протон
18 сентября в 19:07
Думаю Спартак сыграет в ничью с ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 19:02
Что то пока нет взаимных оскорблений и пафоса перед матчем. Неужели все поняли, что они представляют, хотя время ещё есть и скоро начнётся взаимное поливание. Ждёмс, может хоть это спасёт дерби.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Caniggia (раскрыть)
18 сентября в 18:58
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Denfard (раскрыть)
18 сентября в 18:46
Легче сказать, сложнее сделать, Европа перестроила стиль футбола на атакующий, потом у нас был автобусный чемпионат и дальше развивался в этом направлении, яркий пример чемпионство рубина и дальше это задало моду, в европе в своё время доминировал автобус интера
На смену ему пришел тотатьный футбол с высокой обороной и прессингом с акцентом на технику, а наш так и остался автобусным
idres
idres
18 сентября в 18:46
Посмотрим на это дерби
Denfard
Denfard
18 сентября в 18:41
Нет в России футбола да его и брать то не откуда Азмун так легко разбирается с любыми Российскими футболистом, а выйдя в Европу всё своё умения сразу потерял стал в мяче спотыкаться вот вам и уровень Российского футбола. Надо повышать футбол в России, а как 2 матча в неделю и минимум 24 команды вот тогда и поговорим. Уровень Российских футболистов повысим только тогда когда они будут заняты матчами первенства только два матча в неделю это наше СПАСЕНИЕ И 24 КОМАНДЫ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 18:36
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
    18 сентября в 18:29
    Судя по тому,что он уже "однозначно" уделал "Легию",для почтальонов не всё потеряно.
    Caniggia
    Caniggia
    18 сентября в 18:22
    Крылатые фразы от Валеры бессмертны!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 сентября в 18:18
    Спартак победит, однозначно
    ABir
    ABir
    18 сентября в 17:44
    Его прогнозы редко сбываются. А играть будут, которые сегодня есть в чемпионате России, какими обидными словами ты их не называй
    beefs
    beefs
    18 сентября в 17:43
    Чего гадать, скоро все сами увидим...
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 сентября в 17:26
    ВСё "учёл" бывший Верховный Кабан,предрекая результативную ничью...Видимо,команды на поле вообще не выйдут.Если бы вышли,то 0-0 было бы???
    Хоть какие бы живые характеристики матча поведал:Скучный...низкого качества...медленный...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 сентября в 17:25
    Червяк совсем берега попутал!
    STVA 1
    STVA 1
    18 сентября в 17:24
    Как же без червяка
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