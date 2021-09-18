Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: «Будет по принципу „игра была равна…“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

Что-то мне кажется, что игра будет по принципу «игра была равна…». Не вижу пока никаких просветов ни у одной, ни у другой команды. «Спартак» еще более-менее смотрелся до замен с «Легией», но абсолютно никакое свое преимущество не трансформировал в забитые мячи. Много беготни, много суеты, вроде есть игровое преимущество, а цифрового преимущества нет.

У «армейцев» также есть проблемы. Не могут найти свою игру, при этом их преследуют травмы. Потеря Фернандеса, на мой взгляд, очень сильно скажется на просадке армейской обороны. Но если у спартаковцев только края проблемные, то у «армейцев» еще проблемы в центре поля.