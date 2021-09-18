ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Газизов: «Агаларов? Так и должен играть современный нападающий»

18 сентября 2021, 17:41
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выступление команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок», оценил игру нападающего Гамида Агаларова, а также высказался о матче следующего тура против «Спартака».

Не очень хороший первый тайм, переломили во втором и заслуженно добыли победу. Были агрессивнее, больше хотели победить. Хорошую команду победили, «Химки» — очень крепкий соперник.

Агаларов всё правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно. Рад, что он сделал верные выводы из своей аренды.

Матч со «Спартаком»? Я любую победу праздную, нельзя сказать, что для «Уфы» матч против «Спартака» — особенная игра. Он для всех раздражитель, а не только для нас.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии3
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:05
Посмотрел голы Агаларова, действительно разные.Пока не плох.
Агаларов со следующего сезона в спартак перейдет, они любят собирать кто выстрелит
протон
протон
18 сентября в 19:05
Газизов что не говори с огромным отрывом лучший футбольный менеджер страны, скоро очередного игрока в Москву перепродаст с отличным наваром.
Вoлхв
Вoлхв
18 сентября в 18:37
Вы это того....не перехвалите паренька
Сварожич
Сварожич
18 сентября в 18:06
Удачи ему в дальнейшем
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 18:05
Хороший паренёк растёт, если конечно опять не испортят деньги 💰💰💰 !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
18 сентября в 17:59
А что,его в тексте оной назвали???
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий 50 (раскрыть)
18 сентября в 17:58
А что,в тексте есть какие-то сравнения???
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 17:57
"Спартак" давно всех так раздражает,так раздражает,но не по футбольным критериям.
Василий 50
Василий 50
18 сентября в 17:51
По меркам Европы он никто
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 сентября в 17:45
Он не звезда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100