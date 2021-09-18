Газизов: «Агаларов? Так и должен играть современный нападающий»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выступление команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок», оценил игру нападающего , а также высказался о матче следующего тура против «Спартака».

Не очень хороший первый тайм, переломили во втором и заслуженно добыли победу. Были агрессивнее, больше хотели победить. Хорошую команду победили, «Химки» — очень крепкий соперник.

Агаларов всё правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно. Рад, что он сделал верные выводы из своей аренды.

Матч со «Спартаком»? Я любую победу праздную, нельзя сказать, что для «Уфы» матч против «Спартака» — особенная игра. Он для всех раздражитель, а не только для нас.