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Спивак: «Выводы по „Зениту“ сделаем после встречи с „Ювентусом“»

18 сентября 2021, 12:06

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак считает, что после первого матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) еще рано оценивать потенциал петербургской команды.

Если рассуждать с позиции ожиданий, когда боялись получить четыре, пять мячей, то, конечно, эмоции должны быть позитивные. Но команда в любом случае должна играть на победу, а в Лондоне этого не получилось.

Уже который год мы слышим одни и те же разговоры: то группа сильная, то еще что-нибудь. Надо ставить задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, или, как минимум, весной продолжить выступление в Лиге Европы.

Выводы сделаем после встречи с «Ювентусом». В матче с «Мальме» итальянцы оставили сильное впечатление.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
18 сентября в 15:25
А как же полуфинал?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 15:22
А прошлогодних выводов...после Брюгге - недостаточно ???
Тренер тот же...
Состав тот же...(плюс Крицюк и непонятный пока Клаудиньо)
berda2003
berda2003
18 сентября в 14:17
каждый 56, думающий, что он б.футболист, о котором никто не помнит, считает себя экспертом...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 сентября в 13:58
Конечно приятно мысленно ожидать противостояние с "Ювентусом" и борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но как подсказывают сегодняшние реалии и череда бесконечных поражений российских клубов необходимо ожидать борьбу с "Мальме" за выход в Лигу Европы и взять эту команду как оценочный критерий игры "Зенита". А уж позже в случае безоговорочного превосходства попытаться начать сравнивать с командами, больше напоминающими европейских грандов.
izrafel
izrafel
18 сентября в 13:40
И сделаем их обязательно...:))))
Cat01
Cat01
18 сентября в 13:04
Правильно рано делать выводы
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 12:53
Действительно, что за ранее "шашкой махать"...
Garrincha58
Garrincha58
18 сентября в 12:38
выводы будут после очередного проигрыша Рубину(в прошлом году дважды) а Спивак что Мальмё не берёт в расчёт или уже заранее отдал три очка Зениту взять бы хотя бы на первый раз ничью с чего то же надо начинать
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 12:24
После встречи с "Ювентусом" "Зенит" куда-то выведут...Вот и все выводы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 12:16
Юве сейчас слабее Марселя.
STVA 1
STVA 1
18 сентября в 12:10
Посмотрим как сыграет Зенит
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