Спивак: «Выводы по „Зениту“ сделаем после встречи с „Ювентусом“»

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак считает, что после первого матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) еще рано оценивать потенциал петербургской команды.

Если рассуждать с позиции ожиданий, когда боялись получить четыре, пять мячей, то, конечно, эмоции должны быть позитивные. Но команда в любом случае должна играть на победу, а в Лондоне этого не получилось.

Уже который год мы слышим одни и те же разговоры: то группа сильная, то еще что-нибудь. Надо ставить задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, или, как минимум, весной продолжить выступление в Лиге Европы.

Выводы сделаем после встречи с «Ювентусом». В матче с «Мальме» итальянцы оставили сильное впечатление.