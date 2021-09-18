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Стукалов: «У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва»

18 сентября 2021, 17:11
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов. Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идем в атаку. Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.

За счет чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва. А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:08
"Да и откуда у них синяки и фингалы после перерыва - тоже загадка" - добавил тренер Уфы
Сидор новый
Сидор новый
18 сентября в 18:55
Посмотрим на следующий матч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 18:27
Теперь главное не раслабляться!
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 17:27
Футболисты нервные,но могли бы жить-им бы таймы первые взять и отменить!
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 17:26
Устраивают себе трудности в первом
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 17:21
Нужно сначала пропустить и разозлиться.
Cat01
Cat01
18 сентября в 17:16
Это очень хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 17:12
Это становится предсказуемо
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