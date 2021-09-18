Стукалов: «У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов. Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идем в атаку. Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.

За счет чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва. А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка.