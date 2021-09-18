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Бывший форвард «Спартака» Маркао: «Надеюсь, что команда наладит свою игру»

18 сентября 2021, 13:52

Экс-нападающий «Спартака» Маркао рассказал о своей жизни в Бразилии.

Я сейчас живу в городе под названием Андира, он находится в штате Парана. Работаю в мэрии уже долгое время, отвечаю за спортивное развитие города и еще тренирую детей.

Живу со своей женой Вероникой, у нас есть сын Лоренцо, а также мы воспитываем моего племянника Жана Маркоса. У меня было два брата и сестра, но они ушли из этой жизни...

Моё детство было трудным, как и у многих бразильцев. В 13 лет я потерял отца, мама поднимала нас четверых сама, работая горничной за маленькую зарплату... Я очень хотел помочь ей, поэтому стремился стать профессиональным футболистом. К счастью, у меня это получилось.

Благодарен болельщикам «красно-белых», что они помнят меня. «Спартак» всегда будет в моем сердце, я иногда смотрю матчи команды.

Надеюсь, что скоро «Спартак» сможет наладить свою игру.

Ранее Маркао делился воспоминаниями о своих дублях, оформленных в матчах Лиги чемпионов с «Арсеналом» и «Спортингом».

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Все комментарии
Верг
Верг
18 сентября в 16:47, ред.
Хаха, а я помню как он играл, даже довольно неплохо с Робсоном, в лч забивал, когда спартак еще мог. Но один сезон буквально только отыграл на уровне
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 сентября в 16:37
Робсон уже был звездой Спартака к тому времени и отыграл три года, когда к нему взяли Маркао. Маркао долго не задержался, да и Робсон вскоре ушел. Я это вообще отчётливо помню, болел за них в еврокубках. Тогда кстати Спартак был другой, пафос конечно присутствовал, но бардака и цирка не было.
Ностальгия блин...
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
18 сентября в 15:17
Приветствую! В профиле написано. Мне 51 и до развала Союза болел за Д(Киев). Что то припоминаю о нем, но писать надо было что-то вот и чирканул. Если припомнить то его во времена Робсона взяли.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 сентября в 14:20
С 40 секунды Маркао.

Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
18 сентября в 14:14
Извините, не знаю сколько Вам лет, может Вы тогда ещё не интересовались футболом или поверхностно, но болелы со стажем обычно помнят таких игроков, особенно, что в то время для нашего футбола это было почти в диковинку.
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 14:10, ред.
Браво тем кто раскопал это ископаемое!
Интересный был малый, но тогда это было больше по приколу иметь в команде чернокожих игроков. Как-то он по-другому смотрелся на фоне наших игроков. Поначалу прокатило на новенького, но дальше показало, что игрок весьма посредственный.
Правда Спартак не учится и сейчас покупает даже хуже игроков.
drug01
drug01
18 сентября в 14:04
Только когда? Осталось ждать не долго
STVA 1
STVA 1
18 сентября в 13:56
Не помню такого)))
beefs
beefs
18 сентября в 13:55
Надейся и жди...
Рaтмир
Рaтмир
18 сентября в 13:53
Ну да...твои слова да кой кому бы в уши...
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