Бывший форвард «Спартака» Маркао: «Надеюсь, что команда наладит свою игру»

Экс-нападающий «Спартака» Маркао рассказал о своей жизни в Бразилии.

Я сейчас живу в городе под названием Андира, он находится в штате Парана. Работаю в мэрии уже долгое время, отвечаю за спортивное развитие города и еще тренирую детей.

Живу со своей женой Вероникой, у нас есть сын Лоренцо, а также мы воспитываем моего племянника Жана Маркоса. У меня было два брата и сестра, но они ушли из этой жизни...

Моё детство было трудным, как и у многих бразильцев. В 13 лет я потерял отца, мама поднимала нас четверых сама, работая горничной за маленькую зарплату... Я очень хотел помочь ей, поэтому стремился стать профессиональным футболистом. К счастью, у меня это получилось.

Благодарен болельщикам «красно-белых», что они помнят меня. «Спартак» всегда будет в моем сердце, я иногда смотрю матчи команды.

Надеюсь, что скоро «Спартак» сможет наладить свою игру.