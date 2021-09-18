Бывший форвард «Спартака» Маркао: «Надеюсь, что команда наладит свою игру»

Экс-нападающий «Спартака» Маркао рассказал о своей жизни в Бразилии.
Я сейчас живу в городе под названием Андира, он находится в штате Парана. Работаю в мэрии уже долгое время, отвечаю за спортивное развитие города и еще тренирую детей.
Живу со своей женой Вероникой, у нас есть сын Лоренцо, а также мы воспитываем моего племянника Жана Маркоса. У меня было два брата и сестра, но они ушли из этой жизни...
Моё детство было трудным, как и у многих бразильцев. В 13 лет я потерял отца, мама поднимала нас четверых сама, работая горничной за маленькую зарплату... Я очень хотел помочь ей, поэтому стремился стать профессиональным футболистом. К счастью, у меня это получилось.
Благодарен болельщикам «красно-белых», что они помнят меня. «Спартак» всегда будет в моем сердце, я иногда смотрю матчи команды.
Надеюсь, что скоро «Спартак» сможет наладить свою игру.
Ранее Маркао делился воспоминаниями о своих дублях, оформленных в матчах Лиги чемпионов с «Арсеналом» и «Спортингом».
Интересный был малый, но тогда это было больше по приколу иметь в команде чернокожих игроков. Как-то он по-другому смотрелся на фоне наших игроков. Поначалу прокатило на новенького, но дальше показало, что игрок весьма посредственный.
Правда Спартак не учится и сейчас покупает даже хуже игроков.
Интересный был малый, но тогда это было больше по приколу иметь в команде чернокожих игроков. Как-то он по-другому смотрелся на фоне наших игроков. Поначалу прокатило на новенького, но дальше показало, что игрок весьма посредственный.
Правда Спартак не учится и сейчас покупает даже хуже игроков.