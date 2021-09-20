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Сульшер: «Несколько дней назад я потерял работу в „Манчестер Юнайтед“»

20 сентября 2021, 09:02
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:1) ответил на вопрос журналиста о том, смогут ли «красные дьяволы» выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

Прошло всего пять матчей в АПЛ. Я, вероятно, был неудачником и потерял работу несколько дней назад [по мнению СМИ, после поражения в ЛЧ против «Янг Бойз»]. Так обстоят дела в «Манчестер Юнайтед».

Мы заслужили три очка в игре с «Вест Хэмом». Трудно играть в гостях против этой команды. Надеюсь, эти очки помогут нам в будущем. Давайте посмотрим, на каком месте мы будем находиться в апреле или мае.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 13:12
спокойствия-то точно нет
Garrincha58
Garrincha58
20 сентября в 12:34
не стоит так далеко заглядывать АПЛ только в начале этого сезона всё может быть
Рaтмир
Рaтмир
20 сентября в 11:13
Все правильно сказал...
galem72
galem72
20 сентября в 11:06
В апреле-мае? Да его нужно вместе с Вудвордом под НГ выпинывать.
sir_Alex
sir_Alex
20 сентября в 10:29
Значит, уже скоро.
VeniaminS
VeniaminS
20 сентября в 10:28
Тогда в Росиию приглашайте.
swed27
swed27
20 сентября в 09:54
Не потянет Сульшер чемпионство
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 09:41
Видимо, до следующего позора.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 сентября в 09:33
До следующего косяка. Там любой может накосячить, после Биссаки и Лингарда, есть ещё Магуаер, Линделёфф, Фред, Погба, Марсиаль и др.
ДСА
ДСА
20 сентября в 09:32
Его карьера в МЮ висит на волоске.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 сентября в 09:04
Ни о чем
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