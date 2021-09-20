Сульшер: «Несколько дней назад я потерял работу в „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:1) ответил на вопрос журналиста о том, смогут ли «красные дьяволы» выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

Прошло всего пять матчей в АПЛ . Я, вероятно, был неудачником и потерял работу несколько дней назад [по мнению СМИ , после поражения в ЛЧ против «Янг Бойз»]. Так обстоят дела в «Манчестер Юнайтед».

Мы заслужили три очка в игре с «Вест Хэмом». Трудно играть в гостях против этой команды. Надеюсь, эти очки помогут нам в будущем. Давайте посмотрим, на каком месте мы будем находиться в апреле или мае.