Моуриньо высказался после первого поражения в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался после поражения от «Вероны» (2:3) в матче Серии А. Это поражение стало первым для португальца во главе римской команды после рекордного достижения.
Я знал, что «Верона» обладает большим качеством, что с ними трудно играть, особенно потому, что после смены тренера обычно возникает психологическая реакция, которую мы видели сегодня.
Мы приложили все усилия, я не могу жаловаться, но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств. У «Вероны» было больше интенсивности. Теперь мне нужно провести несколько часов перед видеоповторами, чтобы понять, что только что произошло.
Рома сам виноват, думали игру сделали в первом тайме, а не тут-то было. Тактика трусливая Маура включилась во втором тайме и поплатились. А Верона просто очень сильно удивила, не сдалась а включила повышенную и разнесла Рому как малышей в детском саду. Рома рано уверовала в свою победу, за это и была жестоко наказана. Я думаю эта победа над Ромой добавит уверенности Вероне, а у Ромы ещё все победы впереди. Удачи обеим командам ! Всем Добра !!!
Рома сам виноват, думали игру сделали в первом тайме, а не тут-то было. Тактика трусливая Маура включилась во втором тайме и поплатились. А Верона просто очень сильно удивила, не сдалась а включила повышенную и разнесла Рому как малышей в детском саду. Рома рано уверовала в свою победу, за это и была жестоко наказана. Я думаю эта победа над Ромой добавит уверенности Вероне, а у Ромы ещё все победы впереди. Удачи обеим командам ! Всем Добра !!!