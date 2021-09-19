Моуриньо высказался после первого поражения в «Роме»

Главный тренер «Ромы» высказался после поражения от «Вероны» (2:3) в матче Серии А. Это поражение стало первым для португальца во главе римской команды после рекордного достижения.

Я знал, что «Верона» обладает большим качеством, что с ними трудно играть, особенно потому, что после смены тренера обычно возникает психологическая реакция, которую мы видели сегодня.

Мы приложили все усилия, я не могу жаловаться, но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств. У «Вероны» было больше интенсивности. Теперь мне нужно провести несколько часов перед видеоповторами, чтобы понять, что только что произошло.