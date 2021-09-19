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Моуриньо высказался после первого поражения в «Роме»

19 сентября 2021, 22:45
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона3 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался после поражения от «Вероны» (2:3) в матче Серии А. Это поражение стало первым для португальца во главе римской команды после рекордного достижения.

Я знал, что «Верона» обладает большим качеством, что с ними трудно играть, особенно потому, что после смены тренера обычно возникает психологическая реакция, которую мы видели сегодня.

Мы приложили все усилия, я не могу жаловаться, но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств. У «Вероны» было больше интенсивности. Теперь мне нужно провести несколько часов перед видеоповторами, чтобы понять, что только что произошло.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 02:35
Рома просто нарвалась.
1bear
1bear
19 сентября в 23:55
вина тренера,но всё время выигрывать трудно,практически невозможно...
Cat01
Cat01
19 сентября в 23:43
Такой результат не ждали...
beefs
beefs
19 сентября в 23:35
Не все коту масленница...
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 23:29
Везение закончилось. Теперь можно начинать думать о неустойке.
Василий 50
Василий 50
19 сентября в 23:22
Своей вины не признает
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 23:13, ред.
Верона просто пушка во втором тайме.
Рома сам виноват, думали игру сделали в первом тайме, а не тут-то было. Тактика трусливая Маура включилась во втором тайме и поплатились. А Верона просто очень сильно удивила, не сдалась а включила повышенную и разнесла Рому как малышей в детском саду. Рома рано уверовала в свою победу, за это и была жестоко наказана. Я думаю эта победа над Ромой добавит уверенности Вероне, а у Ромы ещё все победы впереди. Удачи обеим командам ! Всем Добра !!!
particular
particular
19 сентября в 22:58
Турнир длинный, - будет ещё время для высказываний..:)
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 22:49
НЕсколько неожиданный результат.
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