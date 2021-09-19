Нагельсманн: «Игра была очень хорошей»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о победе над «Бохумом».
Я доволен результатом, но также и тем, как он был достигнут. В первые десять минут у нас все еще были некоторые проблемы. После этого у нас все очень хорошо получалось. При контроле мяча у нас была отличная четкость в построениях. Мы часто успешно изменяли направление атак и создавали много возможностей. Во втором тайме был акцент на то, чтобы не пропустить, показать желание сыграть на ноль. Игра была очень хорошей. Мы довольны результатом.
Благодаря этой победе Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги.