Нагельсманн: «Игра была очень хорошей»

Наставник «Баварии» рассказал о победе над «Бохумом».

Я доволен результатом, но также и тем, как он был достигнут. В первые десять минут у нас все еще были некоторые проблемы. После этого у нас все очень хорошо получалось. При контроле мяча у нас была отличная четкость в построениях. Мы часто успешно изменяли направление атак и создавали много возможностей. Во втором тайме был акцент на то, чтобы не пропустить, показать желание сыграть на ноль. Игра была очень хорошей. Мы довольны результатом.