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Нагельсманн: «Игра была очень хорошей»

19 сентября 2021, 08:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)7 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о победе над «Бохумом».

Я доволен результатом, но также и тем, как он был достигнут. В первые десять минут у нас все еще были некоторые проблемы. После этого у нас все очень хорошо получалось. При контроле мяча у нас была отличная четкость в построениях. Мы часто успешно изменяли направление атак и создавали много возможностей. Во втором тайме был акцент на то, чтобы не пропустить, показать желание сыграть на ноль. Игра была очень хорошей. Мы довольны результатом.

Благодаря этой победе Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги.

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Все комментарии
протон
протон
19 сентября в 10:29
Так все Баварцы рады!!!. За неделю обыграть три разные по уровню команды с общим счётом 14:1
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 10:05
«Белоснежка и семь гномов».
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 09:04
...и милость к падшим призывал.
swed27
swed27
19 сентября в 08:55
Оторвались мюнхенцы по полной программе
ОПС
ОПС
19 сентября в 08:55
Выиграть с таким счетом, конечно хорошая.
ДСА
ДСА
19 сентября в 08:50
Соперник испугался и сдался на милость победителя.
shlomo2
shlomo2
19 сентября в 08:44
Будем считать что, тренировка получилась хорошая...
beefs
beefs
19 сентября в 08:41
Новичку набить дорогого стоит...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 08:40
Добротная тренировка получилась.
нечитайло
нечитайло
19 сентября в 08:37
Наколотили, довольные
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