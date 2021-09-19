ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Сане — о своей игре: «Есть моменты, которые можно улучшить»

19 сентября 2021, 09:10
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)7 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Форвард «Баварии» Лерой Сане рассказал о победе над «Бохумом».

В начале игры было видно, что «бохумцы» очень неуступчивы в каждой игровой схватке. После первого забитого гола мы взяли игру в свои руки. Я всегда стараюсь изо всех сил. На данный момент дела идут очень хорошо. Я просто хочу продолжать идти в этом направлении. Конечно, есть еще некоторые моменты, которые можно улучшить. О них и говорит тренер, я постараюсь над этим поработать в следующих играх.

В матче против «Бохума» рекорд установил один из лидеров «Баварии».

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии15
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября в 09:12
Конечно Сане надо прибавлять
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100