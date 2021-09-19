Сане — о своей игре: «Есть моменты, которые можно улучшить»

Форвард «Баварии» рассказал о победе над «Бохумом».

В начале игры было видно, что «бохумцы» очень неуступчивы в каждой игровой схватке. После первого забитого гола мы взяли игру в свои руки. Я всегда стараюсь изо всех сил. На данный момент дела идут очень хорошо. Я просто хочу продолжать идти в этом направлении. Конечно, есть еще некоторые моменты, которые можно улучшить. О них и говорит тренер, я постараюсь над этим поработать в следующих играх.