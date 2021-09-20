Ловчев: «Я думаю, что ЦСКА и „Спартак“ сыграют вничью»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА такая же разрушенная команда. Долгие годы ЦСКА были примером того, как они ведут дела и какую трансферную политику проводят, особенно когда они молодых взяли бразильцев: Дуду, Ратиньо, Вагнер вообще был просто сказка, сейчас они берут Гайча, еще кого-то, которых тут же отдают куда-то, ошибка на ошибке. Будут играть две команды, которые находятся в середине турнирной таблицы и выглядят не очень хорошо. У «Спартака» квалифицированнее футболисты. Если заведутся, если до них дойдет, что для всех болельщиков матч «Спартак» — ЦСКА — это дерби всея Руси, как говорят, то тогда и матч будет хороший, и «Спартак» в принципе должен выиграть, но я думаю, что будет ничья. А так и одна, и другая команда играют ни шатко ни валко, очень слабенько.