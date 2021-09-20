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Ловчев: «Я думаю, что ЦСКА и „Спартак“ сыграют вничью»

20 сентября 2021, 13:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА такая же разрушенная команда. Долгие годы ЦСКА были примером того, как они ведут дела и какую трансферную политику проводят, особенно когда они молодых взяли бразильцев: Дуду, Ратиньо, Вагнер вообще был просто сказка, сейчас они берут Гайча, еще кого-то, которых тут же отдают куда-то, ошибка на ошибке. Будут играть две команды, которые находятся в середине турнирной таблицы и выглядят не очень хорошо. У «Спартака» квалифицированнее футболисты. Если заведутся, если до них дойдет, что для всех болельщиков матч «Спартак» — ЦСКА — это дерби всея Руси, как говорят, то тогда и матч будет хороший, и «Спартак» в принципе должен выиграть, но я думаю, что будет ничья. А так и одна, и другая команда играют ни шатко ни валко, очень слабенько.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 15:39
Странно, что жека не дал победу спартаку.
альсато
альсато
20 сентября в 14:26
В этом сезоне Евгений Ловчев-редко делится своими ожиданиями!.(жаль)...Как хорошо было в прошлые сезоны!)))))
112910415
112910415
20 сентября в 14:25
результат может оказаться вовсе случайным
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 13:57
Наверное будет первая сухая ничья.
hаrut
hаrut
20 сентября в 13:48
Соглашусь с Евгением.... хотя все может быть..
asraeil
asraeil
20 сентября в 13:32
Трудно прогнозировать этот матч
Мaлик
Мaлик
20 сентября в 13:30
Я тоже думаю, что на большего не наиграют
swed27
swed27
20 сентября в 13:26
Ничья будет достойным результатот для обеих команд
Cat01
Cat01
20 сентября в 13:25
Значит 0-0
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 13:18
Прогнозировать результат дерби - это все равно что тыкать пальцем в небо. Команды явно не в лучших кондициях , но состав Спартака более солидный . Потери есть и там , и там , но у армейцев проблем все же побольше , да и лавка у ЦСКА явно уступает спартаковской. Но случится может всякое. С нетерпением ждем игры.
Всем здоровья.
протон
протон
20 сентября в 13:08
Ловчев прав только Спартак вообще не играет ни в какую силу.Но это дерби все могут настроиться, поэтому фиг знает что скатают эти команды)
команды из главного дерби страны скатываются в посредственности, если Спартак еще может вырулить ЦСКА без трансферов точно на еврокубки будет не рассчитывать
Мой прогноз на матч. Это будет последняя игра Руя в качестве ГТ.
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