Кавазашвили: «ЦСКА всегда отлично настраивается против „Спартака“»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
«Спартак» должен прорваться, плюнуть на все позоры, которые у него были в прошедших играх, и выиграть. Им некуда деваться, иначе они отлетят очень далеко и уже вряд ли выберутся. Я понимаю, матч будет очень серьезным.
ЦСКА всегда отлично настраивается против «Спартака». На данном этапе «армейцы» играют технично и агрессивно, несмотря на то, что у них тоже не очень складываются игры. Но их отношения между руководством и футболистами просто прекрасные, не то что в «Спартаке». Это тоже всегда играет роль. Все-таки мне хочется, чтобы спартаковцы блеснули тем, что они умеют и что они показывали в лучшие годы. Так что игра будет очень интересная и боевая.