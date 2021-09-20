Кавазашвили: «ЦСКА всегда отлично настраивается против „Спартака“»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Спартак» должен прорваться, плюнуть на все позоры, которые у него были в прошедших играх, и выиграть. Им некуда деваться, иначе они отлетят очень далеко и уже вряд ли выберутся. Я понимаю, матч будет очень серьезным.