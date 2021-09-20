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Кавазашвили: «ЦСКА всегда отлично настраивается против „Спартака“»

20 сентября 2021, 12:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Спартак» должен прорваться, плюнуть на все позоры, которые у него были в прошедших играх, и выиграть. Им некуда деваться, иначе они отлетят очень далеко и уже вряд ли выберутся. Я понимаю, матч будет очень серьезным.

ЦСКА всегда отлично настраивается против «Спартака». На данном этапе «армейцы» играют технично и агрессивно, несмотря на то, что у них тоже не очень складываются игры. Но их отношения между руководством и футболистами просто прекрасные, не то что в «Спартаке». Это тоже всегда играет роль. Все-таки мне хочется, чтобы спартаковцы блеснули тем, что они умеют и что они показывали в лучшие годы. Так что игра будет очень интересная и боевая.

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Все комментарии
альсато
альсато
20 сентября в 14:31
Я знаю, кто в этом ДЕРБИ не проиграет!.....ответ очевиден: тот, кто не запустит!))))
112910415
112910415
20 сентября в 14:21
увидим, кто лучше настроится
dadrail
dadrail
20 сентября в 13:52
Спартак тоже наверное настраивается....или как?
drug01
drug01
20 сентября в 13:27
Будем в это верить!!!
shlomo2
shlomo2
20 сентября в 13:06
Ну ту можно спорить и спорить....счет на табло все расставит на свои места... а найти сегодня фаворита в дерби — как найти чёрную кошку в тёмной комнате (при условии, что её там нет....)... соперники нестабильны, чередуют добротные отрезки с провальными внутри одной встречи, регулярно ошибаются в обороне.... то есть этот матч определит не сильнейшего из достойных, а слабейшего из кризисных....ну а так, что....в общем, на кону в дерби многое.... и осталось узнать, кто сорвет банк.
particular
particular
20 сентября в 13:01
Старый кипер после поединка с удовольствием будет поливать грязью и тех и других, если они не совпадут с его ожиданиями..:)
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 12:56
Дерби всегда горячо.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 сентября в 12:52
Спартак в очередной раз должен попытаться смыть нескончаемый позор.
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 12:51
В поддавки играть точно не будут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 сентября в 12:51
Сегодня и посмотрим
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