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Колосков: «Форма игроков „Спартака“ — вина тренерского штаба»

20 сентября 2021, 12:36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о проблемах «Спартака».

Сейчас у «Спартака» абсолютно бесперспективная ситуация. В команде играют одни сборники, а выглядят они так, будто их подменили. То, что было год назад и сейчас — небо и земля. Это, безусловно, «заслуга» тренера. Чья еще? Ларссон был ведущим игроком в чемпионате, Зобнин, Соболев, Бакаев, Джикия, Максименко — игроки сборной России, Промес — представитель сборной Голландии.

У «Спартака» все футболисты обладают высоким уровнем квалификации, но они перестали играть. Видимо, какие-то требования к ним занижены: в тренировочном процессе, тактическом, в физической подготовке и так далее. Безусловно, это вина и ответственность тренерского штаба, физиотерапевтов и так далее. Факт такой, что игроки деградируют в качестве. А кто виноват и что с этим делать, пусть решает руководство клуба. Я лишь констатирую факт.

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Все комментарии
альсато
альсато
20 сентября в 14:18
Сколько в заявке Спартака (включая вторую команду) игроков?....Вячеслав Колосков-всю свою активную жизнь виноватых искал (такое было время)...РАБОТАТЬ надо!, а не виноватых искать....
Сидор новый
Сидор новый
20 сентября в 14:04
Что то дядя Слава не туда смотрит....
idres
idres
20 сентября в 13:55
Ага....а может рыба гниет с головы?
makkie
makkie
20 сентября в 13:12
А что игроки?
Пока мы наблюдаем, что они выходит отбывать номер, мажут из убойных позиций, не могут отдать точный пас на три метра. И это профи, занимающиеся футболом с 4-5 лет.
Тренерский штаб должен им прицел корректировать и учить азам приёма и передачи мяча?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 13:10
В РПЛ сейчас потихоньку почти все потихоньку рано или поздно начинает тормозить в развитии или деградировать, наверное за исключением Карасева и зарплат футболистам. Так что молодым, амбициозным и талантливым здесь лучше не задерживаться.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 13:04
Форма игроков - это всегда зона ответственности ТШ.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 13:03
Да это беда не только Спартака, а всего российского футбола ⚽ . Пешеходным футбол сталл с тех пор когда футболистам пешеходного разряда, начали платить неизвестно за какие заслуги неимоверную зарплату. И чем больше и дальше шёл этот процесс, тем хуже и хуже начали играть наши команды, что очень чётко отражается каждый сезон в играх за евро кубки. А также на коэффициент нашей страны в общем. И что естественно показатели нашей главной сборной страны. И не надо перекладывать всё с больной головой, все болезни РФС на здоровые . Небольшой свежий пример, все помнят переход Соболева , перспективного забивного форварда из КС в Спартак. Поиграв немного за Спартак довольно неплохо вначале, а как только ему повысили зарплату и подписали новый контракт, потихоньку но очень уверенно его игра и самоотдача куда-то девается, что мы с вами и наблюдаем . А парню всего 24 года. И таких примеров очень и очень много. Так что пока ценник будет превышать качество товара он никогда не будет выполнять свою работу. Как-то так.
Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
20 сентября в 12:51
Верните Червя, он наведет порядок ну или Зарему поставьте главным тренером.
beefs
beefs
20 сентября в 12:45
Все верно, нужно менять хозяина...
Остапчук 67
Остапчук 67
20 сентября в 12:40
Нужен новый владелец
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