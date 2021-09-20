Колосков: «Форма игроков „Спартака“ — вина тренерского штаба»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о проблемах «Спартака».

Сейчас у «Спартака» абсолютно бесперспективная ситуация. В команде играют одни сборники, а выглядят они так, будто их подменили. То, что было год назад и сейчас — небо и земля. Это, безусловно, «заслуга» тренера. Чья еще? Ларссон был ведущим игроком в чемпионате, Зобнин, Соболев, Бакаев, Джикия, Максименко — игроки сборной России, Промес — представитель сборной Голландии.

У «Спартака» все футболисты обладают высоким уровнем квалификации, но они перестали играть. Видимо, какие-то требования к ним занижены: в тренировочном процессе, тактическом, в физической подготовке и так далее. Безусловно, это вина и ответственность тренерского штаба, физиотерапевтов и так далее. Факт такой, что игроки деградируют в качестве. А кто виноват и что с этим делать, пусть решает руководство клуба. Я лишь констатирую факт.