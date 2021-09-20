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Карпин: «Сборная России пытается играть в смелый футбол»

20 сентября 2021, 11:16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что под его руководством национальная команда будет играть в «смелый футбол».

По мне, это смелый футбол, мы пытаемся в него играть. Другое дело, что есть команды, которые не позволяют нам этого. Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждем ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот, оставляя большие зоны у себя за спиной нашим центральным защитникам. Это смело? Вот и всё.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
20 сентября в 17:34
Анекдот дня от Валерыы!
Сп62
Сп62
20 сентября в 17:13
Карпин откровенно сказал, что хочет он. А что хотят болельщики, судя по комментариям, то надо обращаться к Семаку, Николичу, Шварцу и т.д. Карпин работаеи с тем материалом, который подготовили ему клубы. Увы.
1bear
1bear
20 сентября в 14:35
в "смелый футбол" нельзя играть с медленными форвардами,а это значит что всяким соболевым,дзюбам и т.д. нет места в сборной !!!
протон
протон
20 сентября в 14:21
Ровно две позиции не понимаю: Мухин, который бледная тень себя прошлогоднего, и объяснить его вызов только тем, что он прямая замена Баринову, никак нельзя, и Бакаев, который в сборной не играет, а в Спартаке 2 миллиона выпрашивает. По остальным, кроме рукаки (ну про него уже все сказали), вопросов нет
112910415
112910415
20 сентября в 14:10
для смелого сил недостаёт
sir_Alex
sir_Alex
20 сентября в 13:52
Смелое заявление!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 13:30
Ключевое слово - "ПЫТАЮТСЯ" , дальше можно не читать.
Брулин
Брулин
20 сентября в 13:14
Валерий Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»
протон
протон
20 сентября в 13:05
На сколько помню, с Кипром наши стали активно прессинговать оппонента и через 18 минут "сдохли". А тут смотрел Аталанта - Фиорентина, там футболисты весь матч носились туда-сюда. Какой может быть прессинг, если у них выносливости нет? Как вообще можно побеждать. Ладно там техники нет, но блин почему нельзя им хорошую физуху поставить. Вот где главная проблема. Почему именитые футболисты Европы бегают, а наши валенки нет? И всё равно на академии. Вот пришел к вам 18-летний. Нельзя ему выносливость до уровня европейских показателей поднять? Под прессингом и моментов у наших ворот меньше было бы, и мы глядишь где-то подлавливали бы защитников и забивали на отборе, и в целом больше моментов создавали. Вот про что надо говорить.
ОПС
ОПС
20 сентября в 13:01
Мы ждем просто хорошего футбола.
протон
протон
20 сентября в 12:34
Смелый футбол - это как ?! Был такой тренер , Э. Малафеев , так он исповедовал " искренний футбол " Вот если бы тогда не Лобановский , то сборная СССР , с этим Малафеевым и его " искренним футболом " , в Мексику бы не поехала .
Ravshan878
Ravshan878 ответ Знатог (раскрыть)
20 сентября в 12:26
Прямо уж администрации Пушкина.Звучит так здорово.👍.)))
Cat01
Cat01
20 сентября в 12:22
Меньше болтавни больше дела и лучше результат
swed27
swed27
20 сентября в 12:05
В том то и дело что только пытается
Знатог
Знатог
20 сентября в 11:53
Ну можно и в смелый футбол сыграть. А то раньше играли в весёлый футбол, в искренний футбол, в тягомотный футбол, в автобусный футбол. Когда будем играть в хороший футбол.
альсато
альсато
20 сентября в 11:53
Чтобы играть в "СМЕЛЫЙ" футбол-нужно ЗДОРОВЬЯ НЕВПРОВОРОТ!))))-а это значит, сегодня (ребята) у нас снова КРОСС (на десять тыс. метров)
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
20 сентября в 11:48
Дарагой,зачэм валнуишшьси?
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 11:47
Ну судорожно отбиваться от Кипра и Мальты в течении долгого времени в игре - это безусловно безудержная смелость. Только эти "смельчаки" в РПЛ играют пешком или трусцой с редкими рывками во время матча. У Валеры, конечно, хорошая мысль создать эту смелую команду и вообщем, понятно в какой энергозатратный футбол она должна играть. Ну потянут ли наши колхозники тукую модель? Вопрос большой. Но удачи Карпину и сборной. С волнением ждём матчей с более классными командами и надеемся на успех.
berda2003
berda2003
20 сентября в 11:42
малафеев играл в искренний футбол, лобановский в тотальный, каппело в бешено зарплатный футбол, черчесов в блатной футбол, хидинг в случайный футбол, карпин в смелый... а просто в футбол без прилагательных, слабо?
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 11:37
СМелый,но дохлый. А всё потому,что вы любите "тренироваться с мячом",игнорируя беговую подготовку,вырабатывающую общефизическую выносливость.Недаром столько лет боролись с "советскими методами беговой подготовки",о которых негативно высказывался едва ли не каждый второй футболист прошлого. Как он там именовался-"тест Купера"??? Кто из кокориных проходил его??? Причём,если Купер сформулировал свои требования в 1968 году,то лапотные советские тренеры гоняли своих "слесарей" до изнеможения задолго до этого-по лесам и полям.Поэтому они и бились 90 минут.
Хотя это вопрос не к тренеру сборной,а к общему состоянию команд(организации футбола) российского футбола.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 11:37
"Высокий прессинг" - очень энергозатратная тактика на игру. С командами, обладающим техничными игроками применять такую тактику и большой риск, потому что можно провалиться в обороне и получить атаку с численным преимуществом соперника. Но у нас также были плохие отрезки в играх со сборными Мальты и Кипра. Эти команды топ-коллективами точно не назовешь. И эти провалы были связаны с недостаточной физической готовностью футболистов сборной России, играющих в основном в РПЛ и не способных проводить весь матч в высоком темпе.
particular
particular
20 сентября в 11:36
Со страхом жду того дня, когда Мальта и Кипр начнут опускать наших смельчаков "на свою половину поля"... Тогда тушить свет, бросать гранату и развивать кёрлинг...
Какое-то осторожное видение смелости с оглядкой на соперника...
Константин Белых
Константин Белых
20 сентября в 11:32
Валера делай так как считаешь нужным. Цымбаларя и Тихонова нет больше. Те черти с которыми работаешь-близко не подходят..
За адекватность
За адекватность
20 сентября в 11:29
"Другое дело, что есть команды, которые не позволяют нам этого." И имя им легион.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 11:22
Надо пытаться играть в умный футбол!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 11:22
Со временем игра станет и спелым, если немного потрудится.
marut
marut
20 сентября в 11:18
Эх Валера.... слов пытаемся очень меня смущает.... уже нужно играть, а не пытаться....
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