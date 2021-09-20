Карпин: «Сборная России пытается играть в смелый футбол»

Главный тренер сборной России прокомментировал свои слова о том, что под его руководством национальная команда будет играть в «смелый футбол».

По мне, это смелый футбол, мы пытаемся в него играть. Другое дело, что есть команды, которые не позволяют нам этого. Смелый футбол — это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет тебя обороняться в своей штрафной или на нашей половине поля — это потому, что нас заставили, а не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля. Или у нашей штрафной мы встали и стоим, ждем ошибки соперника. По мне, это не смелый футбол. Смелый футбол — это когда ты пытаешься отобрать мяч на чужой половине поля, далеко от своих ворот, оставляя большие зоны у себя за спиной нашим центральным защитникам. Это смело? Вот и всё.