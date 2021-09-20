Рязанцев: «„Рубин“ может выиграть у „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча между клубами.

Я думаю, что игра «Зенита» в Лиге чемпионов никак не скажется на матче с «Рубином», очень здорово выглядели против «Челси». «Рубин» сейчас показывает просто великолепный футбол, и я уверен, что будет интересная игра. Матч пройдет в понедельник, «Зенит» проводил матч во вторник, прошло шесть дней, это более чем достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, физические качества, тем более на этой стадии сезона, никак не повлияют, то есть не будет преимущества у какой-либо команды в этом плане.

Уверен, что будет интересная игра, и «Рубин», и лидер чемпионата «Зенит» показывают в этом сезоне интересный футбол. Безусловно, «Рубин» способен отобрать очки у «Зенита», думаю, что может и выиграть. Все решится на футбольном поле, то, что у «Рубина» есть шансы, никто не сомневается.