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Рязанцев: «„Рубин“ может выиграть у „Зенита“»

20 сентября 2021, 10:21
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от предстоящего матча между клубами.

Я думаю, что игра «Зенита» в Лиге чемпионов никак не скажется на матче с «Рубином», очень здорово выглядели против «Челси». «Рубин» сейчас показывает просто великолепный футбол, и я уверен, что будет интересная игра. Матч пройдет в понедельник, «Зенит» проводил матч во вторник, прошло шесть дней, это более чем достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, физические качества, тем более на этой стадии сезона, никак не повлияют, то есть не будет преимущества у какой-либо команды в этом плане.

Уверен, что будет интересная игра, и «Рубин», и лидер чемпионата «Зенит» показывают в этом сезоне интересный футбол. Безусловно, «Рубин» способен отобрать очки у «Зенита», думаю, что может и выиграть. Все решится на футбольном поле, то, что у «Рубина» есть шансы, никто не сомневается.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 13:33
Рубин это умеет ... но не каждый же раз !
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 12:27
Будем надеяться!
Бубнин
Бубнин
20 сентября в 12:24
"Тут одна из команд должна выиграть. Или будет ничья".
ДСА
ДСА
20 сентября в 11:51
Кто-то когда-то у Зенита выиграет, может это будет и Рубин.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 11:27
Рассчитываем на победу Рубина.
За адекватность
За адекватность
20 сентября в 11:17
«Рубин» сейчас показывает просто великолепный футбол..." Это после матча с терпящим бедствие "Уралом" такой вывод? С возвращением в состав Хвичи, Деспота, плюс с отметившимся ярким дебютом Дрейером безусловно "Рубин" серьезная сила, но и "Зенит" полагаю не отбывать номер приедет. Надеюсь на интересный динамичный матч. А результат, то как известно " футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший."
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 11:10
Зенит слишком переоценён.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 11:08
Хочется в это верить
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 11:00
Может, не может . Гадание начнётся в Казане в 18:30 по МСК , всех заинтересованных лиц приглашаем на стадион 🏟 " Центральный " !!! Приносить и распивать спиртные напитки категорически запрещено !!!
Всем Добра и Удачного просмотра !!!
asraeil
asraeil
20 сентября в 11:00
Если честно, то игра на три результата
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 10:42
И если выиграет Рубин, то, как обычно, после матча питерский манекен Сирожа спокойно промямлит о напряжённом графике, связанном с еврокубками и отсутствием в Зените должного количества игроков хорошего уровня ну и про "коронный" лимит упомянуть не забудет. Короче, нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 10:40
Шансы есть. "Зенит" явно побывал под большими нагрузками в Лондоне и возможно физически просядет во втором тайме (не привыкли команды РПЛ но полной выкладке гонять два матча в неделю). В "Рубине" скорее всего моральный подъем после разгрома невзрачно-шалимовского "Урала", плюс команда имела больше времени на восстановление. Но скорее тоже склоняюсь к результативной ничьей.
shlomo
shlomo
20 сентября в 10:35
Выиграть может любая команда....
beefs
beefs
20 сентября в 10:31
Выиграть не дадут, а ничейку скатать могут...
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 10:28
Может выиграть,может не выиграть, может сыграть вничью.Я пророк!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 10:22
Выиграть эио врятли,ничейку бы зацепить!
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