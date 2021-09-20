ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Эдуард Мор: «ЦСКА и „Спартак“ подойдут к игре в отличном состоянии»

20 сентября 2021, 10:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Двукратный чемпион России, футбольный эксперт Эдуард Мор поделился ожиданиями от поединка очередного тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком»:

Здесь, конечно, будет бой! Обе команды подойдут к игре в отличном состоянии. Как сложится матч, абсолютно непонятно, но это точно будет интересно.

После 7 туров «Спартак» занимает 8-ю строчку, а ЦСКА — 9-ю. Поединок двух столичных команд состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Ранее свой прогноз на этот поединок дал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии11
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 14:06
точно в отличном ?
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 13:09
Хочется увидеть конечно настоящее ДЕРБИ двух самых непримеримых команд России. Покажите красивый футбол, играйте для болельщиков и самое главное чтобы всё прошло без травм !!! И пусть победит сильнейший ЦСКА !!! Всем Добра !!!
альсато
альсато
20 сентября в 12:04
Это мы знаем!..Что у ЦСКА и Спартака-отличное состояние от других!
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 11:39
Откуда тебе это известно? Нет ни одного свидетельства в пользу этого"!
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
20 сентября в 11:22
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    20 сентября в 11:12
    Не уверен, что у Спартака будет отличное состояние.
    galem72
    galem72
    20 сентября в 11:01
    Встреча принципиальная, игра должна быть интересной. Удачи Спартаку!
    Накир
    Накир
    20 сентября в 10:57
    Хочется посмотреть матч без всяких косяков судий и закулисных игр
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100