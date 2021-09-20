Эдуард Мор: «ЦСКА и „Спартак“ подойдут к игре в отличном состоянии»

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20 сентября 2021, 10:56

Двукратный чемпион России, футбольный эксперт поделился ожиданиями от поединка очередного тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком»:

Здесь, конечно, будет бой! Обе команды подойдут к игре в отличном состоянии. Как сложится матч, абсолютно непонятно, но это точно будет интересно.

После 7 туров «Спартак» занимает 8-ю строчку, а ЦСКА — 9-ю. Поединок двух столичных команд состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Ранее свой прогноз на этот поединок дал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.