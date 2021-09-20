Стала известна причина замены Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил форварда команды Лионеля Месси на 76-й минуте матча с «Лионом» из-за физического состояния игрока, сообщает L'Equipe.
По информации источника, аргентинец, отказавшийся пожать руку Почеттино после замены, получил ушиб выше колена во время игры. Сегодня Месси был под наблюдением врачей.
В трех проведенных матчах за ПСЖ Месси не отметился результативными действиями.
Это точно не Рон, который до сих пор работает над собой и у которого есть стимулы рекорды. И это кстати работает, и все мы это видим в играх за МЮ. Человек который не останавливается на достигнутом а ищет в футболе новые для себя вызовы, и это его стимулирует к новым достижениям и рекордам. Хотелось бы видеть такой же отдачи и у Месси, да вот по моему мнению этого уже наврядли мы дождёмся. Последние игры и вот эта история с Почеттино тому яркое подтверждение.
Ну время только может дать ответ на все эти вопросы.
Ну а я пожелаю этим двум легендам современного футбола ⚽ , ещё продолжать радовать своих болельщиков ! Всем Добра !!!
Это точно не Рон, который до сих пор работает над собой и у которого есть стимулы рекорды. И это кстати работает, и все мы это видим в играх за МЮ. Человек который не останавливается на достигнутом а ищет в футболе новые для себя вызовы, и это его стимулирует к новым достижениям и рекордам. Хотелось бы видеть такой же отдачи и у Месси, да вот по моему мнению этого уже наврядли мы дождёмся. Последние игры и вот эта история с Почеттино тому яркое подтверждение.
Ну время только может дать ответ на все эти вопросы.
Ну а я пожелаю этим двум легендам современного футбола ⚽ , ещё продолжать радовать своих болельщиков ! Всем Добра !!!