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Стала известна причина замены Месси в матче с «Лионом»

20 сентября 2021, 18:40
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил форварда команды Лионеля Месси на 76-й минуте матча с «Лионом» из-за физического состояния игрока, сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинец, отказавшийся пожать руку Почеттино после замены, получил ушиб выше колена во время игры. Сегодня Месси был под наблюдением врачей.

В трех проведенных матчах за ПСЖ Месси не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Мясорезка
Мясорезка ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 сентября в 05:55
Гномы любят золото)))
faneng
faneng
20 сентября в 22:28
Раздули из этой замены мировое событие. Боже мой, Месси заменили!!!
кристина бораз
кристина бораз
20 сентября в 21:32
Два дня думали и тут вспомнили причину замены..ахахааа..как же это все убого выглядит)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Против ЦСКА (раскрыть)
20 сентября в 20:29
Юве показал, что большой упырь тоже является проблемой для клуба, и в итоге сплавили.
Agamaga........
Agamaga........
20 сентября в 20:22
Месси явно не набрал оптимальную форму, хотя моменты имел забить в ЛЧ и с Лионом, пару раз каркас проверил. В целом ПСЖ тоже не очень сильно выглядит по игре.
Лео начнёт забивать, многие переобуются.
Сравнения по забитым с Роналду никогда не закончится, но аргентинец играет из глубины, ведёт игру. Криш настроен обязательно забить, если даже команда проиграет - это совсем разные игроки в этом плане.
Dima salev
Dima salev
20 сентября в 20:03
Пока Ди мария не покинет команду Месси не сможет играть нормально. Запах сборной Аргентина мешает играть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 сентября в 19:35
Это уже конечно надуманная история и выглядит как отмазка. Ну да ладно. Пытаются на тормозах всё спустить.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 19:34
Месси было не больно, но тренер решил его поберечь.
Обезжиренный
Обезжиренный
20 сентября в 19:30
Одно к другому, но всё не слава богу
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 19:22
Подтверждает это что он игрок одной команды
Конь 666
Конь 666
20 сентября в 19:17
Другой озвученной причины и не ожидали...
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 19:13
Значит так надо коли заменили))
112910415
112910415
20 сентября в 19:08
спокойно, жизнь продолжается
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 19:02, ред.
Можно потихонечку начать смирятся с тем что Месси сдувается и с этим ничего не сделать. Годы берут своё, а энное количество казначейских билетов 💰💰💰 которые уже жмут ляжки в этом ему очень комфортно помогают ! А противодействовать этому уже не хочется, да и смысла нет. Всё что можно было заработать, уже лежит в надёжном месте.
Это точно не Рон, который до сих пор работает над собой и у которого есть стимулы рекорды. И это кстати работает, и все мы это видим в играх за МЮ. Человек который не останавливается на достигнутом а ищет в футболе новые для себя вызовы, и это его стимулирует к новым достижениям и рекордам. Хотелось бы видеть такой же отдачи и у Месси, да вот по моему мнению этого уже наврядли мы дождёмся. Последние игры и вот эта история с Почеттино тому яркое подтверждение.
Ну время только может дать ответ на все эти вопросы.
Ну а я пожелаю этим двум легендам современного футбола ⚽ , ещё продолжать радовать своих болельщиков ! Всем Добра !!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
20 сентября в 18:59
Ну заменили и заменили, сто раз об этом теперь нужно писать?
Почет молодец! Он отвечает за результат и спрос будет с него. Игроки то как всегда будут не при делах..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
20 сентября в 18:56
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 18:54
Правильно он его заменил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 сентября в 18:53
ПСЖ скоро пожалеет, что подписал этого маленького упыря.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 сентября в 18:52
Просто заменили игрока в конце матча а шуму, как будто война началась. Уже и Почеттино высказался, теперь причину нашли, ждем версию от уборщика стадиона. Кабзда товарищи, чую, попьет у шейхов кровушки Лионелюшка
Oplot
Oplot
20 сентября в 18:49
Месси номер один!
Cat01
Cat01
20 сентября в 18:49
Зарплата идёт это самое главное...
Василий 50
Василий 50
20 сентября в 18:49
Кстати, победный гол забили без него
амурец
амурец
20 сентября в 18:49
Понятна причина, бесполезность гнома
drug01
drug01
20 сентября в 18:49
Не может он сразу войти в игру
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 сентября в 18:46
Просто гном не играет
протон
протон
20 сентября в 18:42
Выпуск Малахова бы посмотреть на эту тему, а то слишком мало сказано по поводу такого необычного события. Футболиста поменяли в конце матча.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 сентября в 18:42
Он ходил пешком
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 18:42, ред.
Это лишь оправдания для карлика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 18:42
Это очень важно...
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