Стала известна причина замены Месси в матче с «Лионом»

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20 сентября 2021, 18:40

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил форварда команды на 76-й минуте матча с «Лионом» из-за физического состояния игрока, сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинец, отказавшийся пожать руку Почеттино после замены, получил ушиб выше колена во время игры. Сегодня Месси был под наблюдением врачей.