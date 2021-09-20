«Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию в гостевых матчах Примеры

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20 сентября 2021, 00:31

«Реал» обыграл «Валенсию» (2:1) в 5-м туре Ла Лиги.

«Сливочные» не проигрывают в 18 гостевых матчах подряд в чемпионате Испании.

Таким образом, «Реал» повторил свой рекорд по самой продолжительной серии без поражений в гостевых матчах турнира. Ранее мадридцы не проигрывали в 18 матчах кряду на выезде (11 побед, 7 ничьих) в 1997 году и в 2016 году (13 побед, 5 ничьих).

На данный момент в активе «Реала» 12 побед и 6 ничьих.

Забивший в этом матче Карим Бензема улучшил свою статистику в топе лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.