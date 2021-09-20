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«Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию в гостевых матчах Примеры

20 сентября 2021, 00:31
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Валенсию» (2:1) в 5-м туре Ла Лиги.

«Сливочные» не проигрывают в 18 гостевых матчах подряд в чемпионате Испании.

Таким образом, «Реал» повторил свой рекорд по самой продолжительной серии без поражений в гостевых матчах турнира. Ранее мадридцы не проигрывали в 18 матчах кряду на выезде (11 побед, 7 ничьих) в 1997 году и в 2016 году (13 побед, 5 ничьих).

На данный момент в активе «Реала» 12 побед и 6 ничьих.

Забивший в этом матче Карим Бензема улучшил свою статистику в топе лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.

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Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 10:22
Реал в этом сезоне на удивление очень бодро. Анчелотти навел какой то баланс, но пропускают стабильно первыми и каждый раз матч на валидоле.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 08:09
В следующем гостевом матче надо выйти на новый рекорд, чтобы подкинуть работу статистам.
shlomo
shlomo
20 сентября в 07:52
Похоже фаворит Ла Лиги есть....
SHMEL
SHMEL
20 сентября в 07:50
Молодцы. Бензема продолжает доказывать, что он топ.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 07:32
Отличный показатель.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 07:32
Мои поздравления.
stanichnik
stanichnik
20 сентября в 07:28
В следующем туре есть шанс улучшить этот показатель.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 06:57
"Реал" начинает стабильно выигрывать в концовках встречи. Винисиус проводит хорошие матчи, Камавинга удачно выходит на замены, Бензема бесподобен.
ABir
ABir
20 сентября в 05:42
Хала Мадрид,
swed27
swed27
20 сентября в 04:47
Реал в отличной форме
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 01:56
Так держать , Реальный - Реал !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 01:04
Я уже думал что не выиграют,и даже на ничью не надеялся,а вышло вон как!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 сентября в 01:00
Реал разыгрался не на шутку.
Brooklyn888
Brooklyn888
20 сентября в 00:57
Молодцы РМ ,большая заслуга Анчи ,тренер он конечно великолепный,так выстроить игру , Реал сегодня проявил характер ,Азар возвращайся ,первый тайм был великолепен в исполнении Эдена ,Бензема молодец ,завершил начатое !! Брависимооо просто !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 00:34
«Белые дьяволы» не хотят быть в тени «красных дьяволов».
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