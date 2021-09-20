«Ювентус» ни разу не выиграл в 4 турах Серии А впервые с сезона-1961/62

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20 сентября 2021, 00:13

«Ювентус» сыграл вничью в матче против «Милана» (1:1) в рамках четвертого тура Серии А и продолжил свою негативную серию на старте сезона.

Туринский клуб впервые с сезона-1961/62 ни разу не одержал победу в четырех стартовых турах лиги. В том сезоне «Юве» дважды проиграл и дважды сыграл вничью в четырех турах. Подобные серии также случались с «Ювентусом» в сезонах 1955/56 и 1942/43.

В текущем сезоне туринцы поделили очки с «Удинезе» (2:2), а также проиграли «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.