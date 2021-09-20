«Ювентус» ни разу не выиграл в 4 турах Серии А впервые с сезона-1961/62

«Ювентус» сыграл вничью в матче против «Милана» (1:1) в рамках четвертого тура Серии А и продолжил свою негативную серию на старте сезона.
Туринский клуб впервые с сезона-1961/62 ни разу не одержал победу в четырех стартовых турах лиги. В том сезоне «Юве» дважды проиграл и дважды сыграл вничью в четырех турах. Подобные серии также случались с «Ювентусом» в сезонах 1955/56 и 1942/43.
В текущем сезоне туринцы поделили очки с «Удинезе» (2:2), а также проиграли «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).
На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.
Надеюсь, хоть сейчас поймут, что переход Роналду совпал со старением костяка Юве. Вот и не смогли нормально провести смену поколений и сейчас мучаются. Поэтому, здесь не вина Роналду в спаде, а в руководстве Юве, которые вместо того, чтобы покупать дорогую звезду, вложились бы в других игроков.
Надеюсь, хоть сейчас поймут, что переход Роналду совпал со старением костяка Юве. Вот и не смогли нормально провести смену поколений и сейчас мучаются. Поэтому, здесь не вина Роналду в спаде, а в руководстве Юве, которые вместо того, чтобы покупать дорогую звезду, вложились бы в других игроков.
Посмотри, что сейчас твориться в МЮ. Там игроки даже от обычной своей пищи стали отказываться и полным ходом идёт лизоблюдство и подхалимаж не в прикрытой виде. Даже тренер (Сульшер) перед ним на цырлах ходит. К хорошему это не приведёт.
Посмотри, что сейчас твориться в МЮ. Там игроки даже от обычной своей пищи стали отказываться и полным ходом идёт лизоблюдство и подхалимаж не в прикрытой виде. Даже тренер (Сульшер) перед ним на цырлах ходит. К хорошему это не приведёт.
Сейчас Роналду в МЮ и зажигает как в молодые годы? Да, но насколько хватит этих эмоции? МЮ ждёт участь Реала и Юве.
Сейчас Роналду в МЮ и зажигает как в молодые годы? Да, но насколько хватит этих эмоции? МЮ ждёт участь Реала и Юве.