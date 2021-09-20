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«Ювентус» ни разу не выиграл в 4 турах Серии А впервые с сезона-1961/62

20 сентября 2021, 00:13
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью в матче против «Милана» (1:1) в рамках четвертого тура Серии А и продолжил свою негативную серию на старте сезона.

Туринский клуб впервые с сезона-1961/62 ни разу не одержал победу в четырех стартовых турах лиги. В том сезоне «Юве» дважды проиграл и дважды сыграл вничью в четырех турах. Подобные серии также случались с «Ювентусом» в сезонах 1955/56 и 1942/43.

В текущем сезоне туринцы поделили очки с «Удинезе» (2:2), а также проиграли «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 10:24
Смотрю туринрную, а Ювентус внизу, думаю, наверное это по алфавиту, а потом присматриваюсь - нет, по игре
Надеюсь, хоть сейчас поймут, что переход Роналду совпал со старением костяка Юве. Вот и не смогли нормально провести смену поколений и сейчас мучаются. Поэтому, здесь не вина Роналду в спаде, а в руководстве Юве, которые вместо того, чтобы покупать дорогую звезду, вложились бы в других игроков.
SHMEL258
SHMEL258
20 сентября в 07:55
После прихода Роналду в Ювентусе начался спад и даже после его ухода он продолжается.
9sbrruujfmnr
9sbrruujfmnr
20 сентября в 07:49
Это просто жесть
1bear
1bear
20 сентября в 07:35
кто бы мог подумать о таких "рекордах" Юве ещё несколько лет назвд ?!!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 06:39
Зато интереснее будет борьба в чемпионате
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
20 сентября в 06:25, ред.
Я никогда не спорил, что Роналду один из лучших, но это хорошо когда он в форме и у него идёт игра, а если всё наоборот, то беда. Плохо, когда команда зависит от одного игрока, а ещё хуже, когда этот игрок требует, что бы от него зависела команда.
Посмотри, что сейчас твориться в МЮ. Там игроки даже от обычной своей пищи стали отказываться и полным ходом идёт лизоблюдство и подхалимаж не в прикрытой виде. Даже тренер (Сульшер) перед ним на цырлах ходит. К хорошему это не приведёт.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 сентября в 05:59
Роналду не самый командный игрок о котором мечтает тренер но он один из лучших на своей позиции. А в юве до появления Роналду была топовой командой ( пьянич, Видаль Погба, хедира) а потом стали набирать в команду свободных агентов типа ремси и все накрылась командная игра. С такой полузащитоц не получится командной игры
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Lewa2708 (раскрыть)
20 сентября в 05:33, ред.
До появления Роналду Юве был силён командой, а с ним командные действия отходили на второй план, так как Роналду требовал играть на него. Так, что он разрушил Юве как команду. Тоже самое было в Реале. Но если когда он был в самом расцвете сил, это шло на пользу, то в конце Реал уже страдал от него, так же Реал долго отходил от его ухода. И не потому, что он ушёл, а опять же из-за того, что он разрушил именно командную игру.
Сейчас Роналду в МЮ и зажигает как в молодые годы? Да, но насколько хватит этих эмоции? МЮ ждёт участь Реала и Юве.
Lewa2708
Lewa2708
20 сентября в 05:16
Так, кто там говорил, что Роналду в Юве только мешал?
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 04:37
Удивительный старт Юве. Кто бы мог подумать.
Gahi
Gahi
20 сентября в 04:31
Вот так тоже бывает, а говорили что во всём виноват Роналду, его нет так совсем дела пошли хуже чем было. Ювентусу нужно скорее возвращаться в игру, а то конкуренты отрываются вперёд. Удачи
swed27
swed27
20 сентября в 02:27
Это шанс для Зенита в ЛЧ
Mangur
Mangur
20 сентября в 00:55
Боевая ничья, причем очень интересная.
Zhgoon
Zhgoon
20 сентября в 00:38
Ждем назначения Гаттузо )))
88_DEIVID
88_DEIVID
20 сентября в 00:22
    sv_1969
    sv_1969
    20 сентября в 00:18
    Ничего не потеряно)))))))
    УЕСКА
    УЕСКА
    20 сентября в 00:15
    Еще успеют наверстать. Команда постепенно преображается.
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