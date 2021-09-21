«Реал» — на вершине, «Барселона» оступилась дома. Итоги 5-го тура Примеры

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Испании.
«Сельта» — «Кадис» 1:2
Голы: Мина Санти 64 — Лозано Энтони 38, Гарсия Эспино Альфонсо 43
«Райо Вальекано» — «Хетафе» 3:0
Голы: Трехо Оскар 9 (пенальти), Сисс Пате 78, Фалькао Радамель 81
«Атлетико» — «Атлетик» 0:0
«Эльче» — «Леванте» 1:1
Голы: Перес Лукас 33 — Моралес Хосе Луис 55
«Алавес» — «Осасуна» 0:2
Голы: Гарсия Давид 22, Торрес Роберто 29 (пенальти)
«Мальорка» — «Вильярреал» 0:0
«Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0
«Бетис» — «Эспаньол» 2:2
Голы: Виллиан Жозе 41, Фекир Набиль 45+4 — Видаль Алейш 16, Кабрера Леандро 90+7
«Валенсия» — «Реал» 1:2
Голы: Дуро Хьюго 66 — Винисиус Жуниор 86, Бензема Карим 88
«Барселона» — «Гранада» 1:1
Голы: Араухо Рональд 90 — Дуарте Домингуш 2
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.