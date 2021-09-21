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«Реал» — на вершине, «Барселона» оступилась дома. Итоги 5-го тура Примеры

21 сентября 2021, 00:04

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Испании.

«Сельта» — «Кадис» 1:2
Голы: Мина Санти 64 — Лозано Энтони 38, Гарсия Эспино Альфонсо 43

«Райо Вальекано» — «Хетафе» 3:0
Голы: Трехо Оскар 9 (пенальти), Сисс Пате 78, Фалькао Радамель 81

«Атлетико» — «Атлетик» 0:0

«Эльче» — «Леванте» 1:1
Голы: Перес Лукас 33 — Моралес Хосе Луис 55

«Алавес» — «Осасуна» 0:2
Голы: Гарсия Давид 22, Торрес Роберто 29 (пенальти)

«Мальорка» — «Вильярреал» 0:0

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0

«Бетис» — «Эспаньол» 2:2
Голы: Виллиан Жозе 41, Фекир Набиль 45+4 — Видаль Алейш 16, Кабрера Леандро 90+7

«Валенсия» — «Реал» 1:2
Голы: Дуро Хьюго 66 — Винисиус Жуниор 86, Бензема Карим 88

«Барселона» — «Гранада» 1:1
Голы: Араухо Рональд 90 — Дуарте Домингуш 2

«Реал» — на вершине, «Барселона» оступилась дома. Итоги 5-го тура Примеры

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
21 сентября в 13:43
    Incredulous
    Incredulous ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    21 сентября в 09:42
    В прошлом сезоне был Месси, и с какими результатами Барса закончила сезон? Третье место в чемпионате, и вылет из ЛЧ в 1/8. Намного сильнее на результаты Барселоны повлиял уход Суареса. Об это хорошо говорят как результаты самой Барселоны без него, так и результаты Атлетико с ним.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    21 сентября в 08:55
    Слишком много ничьих в последнее время у Севильи.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    21 сентября в 07:32
    Ближайшие несколько сезонов будут для Барсы непростыми.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 сентября в 07:29
    Привычные все лица
    mihaluch
    mihaluch
    21 сентября в 05:44
    Всё предсказуемо опять мадридские клубы на вершине.
    Ironigor
    Ironigor
    21 сентября в 03:25
    Реально, это Реал !!!
    swed27
    swed27
    21 сентября в 02:18
    Реал жжет в начале сезона
    амурец
    амурец
    21 сентября в 01:06
    Реал на вершине, вообщем то как и должно быть
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    21 сентября в 00:51
    В сезоне-2019/20 Винисиус оказался одним из самых критикуемых в составе мадридского Реала. Бразилец шокировал реализацией: он легко крутил защитников финтами, но постоянно проваливался в завершении. Зинедин Зидан не сильно верил в нестабильного игрока: частое игровое время Вини в прошедшем сезоне связано с травмами его конкурентов. Бразилец же выбыл всего раз – подхватил кишечный вирус и пропустил всего три дня (и одну игру). Отсутствие повреждений прописало вингера в основном составе, к тому же особенно много пропустил Эден Азар. В сумме бельгиец отсидел на больничном 24 тура и освободил место в основе. Смена тренера случилась вовремя: Карло Анчелотти сразу же доверился молодому бразильцу и позитивно настроил его на новый сезон, несмотря на предполагаемый уход летом. Добывают победу в конце встречи, но добивают. А Барса без "гранат" не смогла обыгрывать Гранаду. Атлетико Мадрид любит ничьи. Что ж, Барсе нужен не только новый тренер, но и новый "Эдгар Давидс". Кто помнит - тот понял...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 сентября в 00:06
    Барса без Месси полный ноль!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    21 сентября в 00:05
    Неделя было отличной особенно для нас ,ждём продолжения !!
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