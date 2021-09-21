Клопп написал письмо фанату «Ливерпуля», который болеет раком

Главный тренер «Ливерпуля» написал письмо болельщику «красных», который болеет раком. Фотографию письма в своём твиттере опубликовал брат фаната.

Содержание письма следующее:

Дорогой Крис.

Прежде всего, я надеюсь, что ты не возражаешь, что я пишу тебе. Я просто хочу, чтобы ты знал, что все в «Ливерпуле» поддерживают тебя.

Бывают моменты, когда я думаю о том, сколько людей поддерживают меня и моих игроков, и у меня идёт кругом голова. Но то, что мы все держимся вместе, делает этот клуб таким особенным.

Надеюсь, на этот раз они [игроки «Ливерпуля»] не возражают, что я говорю от имени всех, когда говорю, что мы все с тобой. Это не просто слова, это действительно важно для нас. Когда я слушаю, как мои игроки говорят о том, что помогает им в трудные дни, все они говорят, что поддержка клуба и болельщиков имеет значение.

Еще они говорят мне, что семья для них самое главное. Мне, вероятно, не нужно говорить тебе об этом, потому что мне сказали, что рядом с тобой замечательная семья и друзья, и что все делают всё возможное, чтобы поддержать тебя.

Ты никогда не будешь один.

Юрген Клопп.