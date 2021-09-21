ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Клопп написал письмо фанату «Ливерпуля», который болеет раком

21 сентября 2021, 13:14

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп написал письмо болельщику «красных», который болеет раком. Фотографию письма в своём твиттере опубликовал брат фаната.

Содержание письма следующее:

Дорогой Крис.

Прежде всего, я надеюсь, что ты не возражаешь, что я пишу тебе. Я просто хочу, чтобы ты знал, что все в «Ливерпуле» поддерживают тебя.

Бывают моменты, когда я думаю о том, сколько людей поддерживают меня и моих игроков, и у меня идёт кругом голова. Но то, что мы все держимся вместе, делает этот клуб таким особенным.

Надеюсь, на этот раз они [игроки «Ливерпуля»] не возражают, что я говорю от имени всех, когда говорю, что мы все с тобой. Это не просто слова, это действительно важно для нас. Когда я слушаю, как мои игроки говорят о том, что помогает им в трудные дни, все они говорят, что поддержка клуба и болельщиков имеет значение.

Еще они говорят мне, что семья для них самое главное. Мне, вероятно, не нужно говорить тебе об этом, потому что мне сказали, что рядом с тобой замечательная семья и друзья, и что все делают всё возможное, чтобы поддержать тебя.

Ты никогда не будешь один.

Юрген Клопп.

Клопп написал письмо фанату «Ливерпуля», который болеет раком

Ранее Криштиану Роналду поддержал футболиста, который находился в коме.

Все новости
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун
02 октября Комментарии9
ОфициальноБолельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»
02 октября Комментарии2
ОфициальноБолельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»
30 сентября Комментарии47
540 российских болельщиков смогут попасть на матч со словенцами
29 сентября Комментарии2
На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»
29 сентября Комментарии22
ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»
27 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 сентября в 17:32
такие красивые поступки нужны, нужны обязательно !
молодец !
Hako-Ly
Hako-Ly
21 сентября в 17:22
Такие вещи очень воодушевляют! Но вряд ли Юрген сам писал, просто у нас директор даже "собственное мнение" заставляет писать других. Хотя, возможно, в данном случае все и правда.
протон
протон
21 сентября в 17:04
Однозначно Клоп молодец Но столько негатива в людях что даже на это найдётся
Romeo 777
Romeo 777
21 сентября в 15:15
Здоровья всем!
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:47
Благодаря таким великолепным людям как Клопп,чувства в футбольном мире сохранятся ,спасибо вам за это ребята!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 13:27
Хороший жест. Клопп как всегда!
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 13:23
Очень достойный поступок для подражания !
Респект и Уважение тебе Юрген !!!
shlomo
shlomo
21 сентября в 13:18
Поступок достойный уважения...
beefs
beefs
21 сентября в 13:18
Трогательно и с уважением...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100