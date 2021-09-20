Стракоша не смог сдержать слёз, увидев баннер фанатов в свою поддержку

Болельщики «Лацио» поддержали голкипера перед матчем 4-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2).

В игре группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1) Стракоша допустил ошибку, которая привела к поражению его команды. Перед началом встречи с «Кальяри» фанаты римского клуба вывесили баннер: «Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперед». Стракоша не смог сдержать слёз, увидев такую поддержку от фанатов, поблагодарив болельщиков в своём инстаграме.

У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал сегодня, выходя на поле. От аплодисментов болельщиков, привязанности и, наконец, до баннера с моим именем. Я пытался, но не мог сдержать слёз, и единственное, что я могу сказать — спасибо за поддержку, вы навсегда останетесь в моём сердце. А теперь нужно усердно работать, чтобы вернуть «Лацио» туда, где он заслуживает быть.