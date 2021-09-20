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Стракоша не смог сдержать слёз, увидев баннер фанатов в свою поддержку

20 сентября 2021, 11:26
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Болельщики «Лацио» поддержали голкипера Томаса Стракошу перед матчем 4-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2).

В игре группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1) Стракоша допустил ошибку, которая привела к поражению его команды. Перед началом встречи с «Кальяри» фанаты римского клуба вывесили баннер: «Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперед». Стракоша не смог сдержать слёз, увидев такую поддержку от фанатов, поблагодарив болельщиков в своём инстаграме.

У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал сегодня, выходя на поле. От аплодисментов болельщиков, привязанности и, наконец, до баннера с моим именем. Я пытался, но не мог сдержать слёз, и единственное, что я могу сказать — спасибо за поддержку, вы навсегда останетесь в моём сердце. А теперь нужно усердно работать, чтобы вернуть «Лацио» туда, где он заслуживает быть.

Ранее болельщики посвятили баннер одному из лучших игроков АПЛ прошлого сезона.

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Все комментарии
762nxbw6uen9
762nxbw6uen9
20 сентября в 13:54
Накосячил Дракоша, конечно, знатно
протон
протон
20 сентября в 12:38
Молодцы, что поддержали. Уважение.
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 11:52
Поддержка болельщиков всегда важна.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 11:28
Болельщики молодцы!
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