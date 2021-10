Фанаты «Ланса» и «Лилля» устроили драку в перерыве матча чемпионата Франции

Стычка болельщиков произошла в перерыве матча 6-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Лиллем».

После первых 45-и минут встречи фанаты хозяев выбежали на поле и двинулись в сторону гостевого сектора. Между сторонами произошла драка прямо на поле. Матч был остановлен в перерыве, однако пресс-служба «Ланса» сообщает, что второй тайм будет начат с задержкой.

Lens and Lille fans going at each other in the stadium 🤯



pic.twitter.com/460slwwNnz