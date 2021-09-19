Гвардиола: «Буду благодарен, даже если на матч придёт 100 болельщиков»

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19 сентября 2021, 00:39

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал свои слова о поддержке фанатов. После игры группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3) испанский специалист пожаловался, что на матч клуба пришло слишком мало фанатов, что вызвало волну негодования болельщиков «горожан».

Я не сказал ничего плохого после матча с «Лейпцигом». Я сказал, что у нас была невероятно трудная игра, такая же трудная игра, как и против Саутгемптона, и нам понадобится поддержка наших болельщиков. Я никогда не жаловался на то, сколько человек приходит на матчи. Я никогда не думал об этом в своей жизни. Я не знаю, почему люди задают мне этот вопрос. Я благодарен, даже если придут 85 или 100 человек.

На игре против «Лейпцига» на стадионе «Этихад» присутствовали 38 062 болельщика, а на матче против «Саутгемптона» - 52 698 человек.