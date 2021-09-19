Гвардиола: «Буду благодарен, даже если на матч придёт 100 болельщиков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о поддержке фанатов. После игры группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3) испанский специалист пожаловался, что на матч клуба пришло слишком мало фанатов, что вызвало волну негодования болельщиков «горожан».
Я не сказал ничего плохого после матча с «Лейпцигом». Я сказал, что у нас была невероятно трудная игра, такая же трудная игра, как и против Саутгемптона, и нам понадобится поддержка наших болельщиков. Я никогда не жаловался на то, сколько человек приходит на матчи. Я никогда не думал об этом в своей жизни. Я не знаю, почему люди задают мне этот вопрос. Я благодарен, даже если придут 85 или 100 человек.
На игре против «Лейпцига» на стадионе «Этихад» присутствовали 38 062 болельщика, а на матче против «Саутгемптона» - 52 698 человек.
Так что тут надо либо сыграть чутка в эту игру журналюг, либо просто напалмить как моур делал... а по чуть-чуть и то и то, как пытается пеп - не получится. рубильник переключения стиля дискурса журналюги сразу сломают тебе, и уже не ты будеш переключать его, а они)) Что собственно и получилось с пепом, и теперь приходится давать заднюю.
Так что тут надо либо сыграть чутка в эту игру журналюг, либо просто напалмить как моур делал... а по чуть-чуть и то и то, как пытается пеп - не получится. рубильник переключения стиля дискурса журналюги сразу сломают тебе, и уже не ты будеш переключать его, а они)) Что собственно и получилось с пепом, и теперь приходится давать заднюю.
Другое дело, что Пеп никогда не добирался на общественном транспорте в будний день, после работы на Этихад, а это я хочу сказать вам то еще приключение.
Другое дело, что Пеп никогда не добирался на общественном транспорте в будний день, после работы на Этихад, а это я хочу сказать вам то еще приключение.
Манчини - занял 4 место в группе, пропустив вперед даже Аякс.
Пеллегрини - кое-как вышел в первый полуфинал, при этом слив АПЛ Лестеру, Арсеналу и Тоттенхэму, расположившись вслед за ними на 4 месте.
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А теперь вспомни что сделал как все любят говорить лысый шарлатан с твоим Сити: - рекорд в 100 очков, внутренний требл, и финал ЛЧ, если бы Агуэро умел бить пенальти, вы бы прошли Тоттенхэм...........
PS А так Пеп никого не хотел обидеть, он просто не знает, что у сити практически нету фанатов, есть только глоры))))))
Манчини - занял 4 место в группе, пропустив вперед даже Аякс.
Пеллегрини - кое-как вышел в первый полуфинал, при этом слив АПЛ Лестеру, Арсеналу и Тоттенхэму, расположившись вслед за ними на 4 месте.
ь
А теперь вспомни что сделал как все любят говорить лысый шарлатан с твоим Сити: - рекорд в 100 очков, внутренний требл, и финал ЛЧ, если бы Агуэро умел бить пенальти, вы бы прошли Тоттенхэм...........
PS А так Пеп никого не хотел обидеть, он просто не знает, что у сити практически нету фанатов, есть только глоры))))))
Абсолютный бастард
Абсолютный бастард
Хотя бы неделю с 8 до 18 отработай + семья (дети), может быть тогда "узнаешь" почему в среду (против Лейпцига, который не топ) столько народу.
Хотя бы неделю с 8 до 18 отработай + семья (дети), может быть тогда "узнаешь" почему в среду (против Лейпцига, который не топ) столько народу.