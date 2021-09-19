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Гвардиола: «Буду благодарен, даже если на матч придёт 100 болельщиков»

19 сентября 2021, 00:39
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о поддержке фанатов. После игры группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3) испанский специалист пожаловался, что на матч клуба пришло слишком мало фанатов, что вызвало волну негодования болельщиков «горожан».

Я не сказал ничего плохого после матча с «Лейпцигом». Я сказал, что у нас была невероятно трудная игра, такая же трудная игра, как и против Саутгемптона, и нам понадобится поддержка наших болельщиков. Я никогда не жаловался на то, сколько человек приходит на матчи. Я никогда не думал об этом в своей жизни. Я не знаю, почему люди задают мне этот вопрос. Я благодарен, даже если придут 85 или 100 человек.

На игре против «Лейпцига» на стадионе «Этихад» присутствовали 38 062 болельщика, а на матче против «Саутгемптона» - 52 698 человек.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
19 сентября в 11:40
Журналюгам палец в рот не клади, надо думать что говорить и как себя вести, ато очень быстро начнут развинчивать))
Так что тут надо либо сыграть чутка в эту игру журналюг, либо просто напалмить как моур делал... а по чуть-чуть и то и то, как пытается пеп - не получится. рубильник переключения стиля дискурса журналюги сразу сломают тебе, и уже не ты будеш переключать его, а они)) Что собственно и получилось с пепом, и теперь приходится давать заднюю.
Igo0rek
Igo0rek
19 сентября в 09:38
Я вообще не понимаю, чем там оскорбились фаны Сити. Ничего такого Пеп там не сказал.

Другое дело, что Пеп никогда не добирался на общественном транспорте в будний день, после работы на Этихад, а это я хочу сказать вам то еще приключение.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
19 сентября в 09:01
Получается так.Арабеска...
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 09:01
Нет уж-"слово не воробей",который нагадил на голову,которую можно помыть.Особенно лысую.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 08:38
Припиской заняты журналюги.
DXTK
DXTK ответ allemz (раскрыть)
19 сентября в 08:36
    Gahi
    Gahi
    19 сентября в 08:30
    Когда много болельщиков на трибунах то играть а также смотреть матч интересно. Удачи
    ДАША Д
    ДАША Д
    19 сентября в 08:30
    Поддержка помешала победить Саутгемптон.
    STVA 1
    STVA 1 ответ mihaluch (раскрыть)
    19 сентября в 08:22
    Наверное надо больше
    ОПС
    ОПС
    19 сентября в 07:54
    Конечно, при пустых трибунах играть не очень хорошо.
    shlomo2
    shlomo2
    19 сентября в 07:38
    Сыграли как не надо.....а все остальное слова..
    mihaluch
    mihaluch
    19 сентября в 07:32
    Люди приходят а ему всё мало.
    sv_1969
    sv_1969
    19 сентября в 07:18
    Надеюсь наладится все скоро
    sv_1969
    sv_1969
    19 сентября в 07:17
    Пока игры особо нет
    STVA 1
    STVA 1
    19 сентября в 07:16
    После 0-0 и 100 хорошо
    swed27
    swed27
    19 сентября в 07:00
    Игра неважнецкая поэтому народ не идет
    STVA 1
    STVA 1
    19 сентября в 06:17
    Лукавит скорее всего Пеп
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 сентября в 06:14
    Выигрывай и народ попрёт!
    Ironigor
    Ironigor
    19 сентября в 03:03
    Был видимо повод у болельщиков.
    311
    311
    19 сентября в 01:27
    Количество гостей матча не влияет на зарплату, что ему переживать?)
    протон
    протон
    19 сентября в 00:59
    Короче, Пеп уже привык играть при пустых трибунах))
    allemz
    allemz
    19 сентября в 00:53, ред.
    Я бы тоже не ходил после тупорылых экспериментов и нелепых унизительных сливов, еще и бестактность свою показывает по отношению к фанатам. Лысого запомнят по работе в МС по двум вещам: ''потолок 1/4" и "облизывание серебряной медали в оправдание детской ошибки". И это гнусное позорище что-то говорит, мол дарит праздник, чо болелы не приходят. Тебя не смущает почему на ЛЧ не приходят, а в АПЛ забивается весь стадион? Уровень Пепа - когда его публично какая-то дуреха Влада Седан критикует за тактику, тренера с зп в 30 лямов за его тупость не буллит только ленивый. Этот невоспитанный и тупой шалопай сам себе яму роет своим грязным языком, никакого уважения.
    Абсолютный бастард
    Noiprocs
    Noiprocs
    19 сентября в 00:49
    "Я не знаю, почему люди задают мне этот вопрос"

    Хотя бы неделю с 8 до 18 отработай + семья (дети), может быть тогда "узнаешь" почему в среду (против Лейпцига, который не топ) столько народу.
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