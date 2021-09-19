Анисимов: «Федун обещал фанам, что в играх с „Легией“ и ЦСКА будет 6 очков»

Журналист Антон Анисимов перед матчем 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» рассказал об обещании, данном владельцем красно-белых Леонидом Федуном на встрече с болельщиками.
После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всё-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?» Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.
Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы». И я точно знаю, что это всё обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьёзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всё это прекрасно слышат.
И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание.
Что касается игроков, то атмосфера в команде не очень хорошая, как мне кажется со стороны. Отвечают на вопросы те, кому особых претензией не предъявишь, — Ещенко, Зобнин. Максименко после матча с «Легией» говорил, что с радостью бы что-то рассказал, но ему нечего сказать.
6 очков - вполне реальны....
Не вижу ничего в этих словах шапкозакидательского....
По-моему Спартак на сегодня сильней и Легии и ЦСКА...
А пропустить на 92-й минуте любой может..
6 очков - вполне реальны....
Не вижу ничего в этих словах шапкозакидательского....
По-моему Спартак на сегодня сильней и Легии и ЦСКА...
А пропустить на 92-й минуте любой может..
https://www.youtube.com/watch?v=GLeOPVGETo0&t=1s
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Наивный-наивный Анисимов.
Он разве не в курсе, что Федун НИКОГДА своё слово не держит? Ляпнет про победу - команда проиграет, выразит доверие тренеру - того уволят, пообещает передать клуб болельщикам - и снова мимо.
Пора бы уже привыкнуть, что от мужского в Федуне только гендерная принадлежность. И то не факт )))
_________________________________
Наивный-наивный Анисимов.
Он разве не в курсе, что Федун НИКОГДА своё слово не держит? Ляпнет про победу - команда проиграет, выразит доверие тренеру - того уволят, пообещает передать клуб болельщикам - и снова мимо.
Пора бы уже привыкнуть, что от мужского в Федуне только гендерная принадлежность. И то не факт )))
А вообще от высказываний этого господина подташнивает каждый раз
А вообще от высказываний этого господина подташнивает каждый раз
Хотя что еще можно ожидать от Путинских шестерок , раз Путин врет постоянно , то значит и им можно !
Хотя что еще можно ожидать от Путинских шестерок , раз Путин врет постоянно , то значит и им можно !
Прощелыга и болтун
Зарема не даст соврать
У него училась врать
На болел ему накласть
Кто не знал, учи мат часть......
Прощелыга и болтун
Зарема не даст соврать
У него училась врать
На болел ему накласть
Кто не знал, учи мат часть......