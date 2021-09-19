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Анисимов: «Федун обещал фанам, что в играх с „Легией“ и ЦСКА будет 6 очков»

19 сентября 2021, 18:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Журналист Антон Анисимов перед матчем 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» рассказал об обещании, данном владельцем красно-белых Леонидом Федуном на встрече с болельщиками.

После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всё-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?» Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы». И я точно знаю, что это всё обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьёзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всё это прекрасно слышат.

И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание.

Что касается игроков, то атмосфера в команде не очень хорошая, как мне кажется со стороны. Отвечают на вопросы те, кому особых претензией не предъявишь, — Ещенко, Зобнин. Максименко после матча с «Легией» говорил, что с радостью бы что-то рассказал, но ему нечего сказать.

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Все комментарии
311
311
21 сентября в 00:22
Федун - человек слова!)
протон
протон
20 сентября в 10:44
Федун сказал, Федун сделал, это два разных Федуна)))
протон
протон
20 сентября в 10:43
Если бы Федун платил по рублю за каждое невыполненное обещание, он бы уже был нищим.
13 RUS
13 RUS
19 сентября в 23:41
Шаловливый у Лёни язычек
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 22:54, ред.
4 игры...2-е дома ...2-е в гостях...
6 очков - вполне реальны....

Не вижу ничего в этих словах шапкозакидательского....
По-моему Спартак на сегодня сильней и Легии и ЦСКА...
А пропустить на 92-й минуте любой может..
dzvinka
dzvinka
19 сентября в 22:22
Кастрати спутал все планы...
poodle
poodle
19 сентября в 22:16
Федун,такой федун!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 21:47
Федун хозяин своему слову. Слово дал, слово назад взял. Примерно как продать клуб фанатам...

alexando1974
alexando1974
19 сентября в 21:45, ред.
а на деле 0 очков)
санек002
санек002
19 сентября в 21:45
завтра руя отправят в отставку !будет крупняк!но не в нашу пользу!с такой игрой ...................нет слов!
makkie
makkie
19 сентября в 21:10
Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своё обещание.
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Наивный-наивный Анисимов.
Он разве не в курсе, что Федун НИКОГДА своё слово не держит? Ляпнет про победу - команда проиграет, выразит доверие тренеру - того уволят, пообещает передать клуб болельщикам - и снова мимо.
Пора бы уже привыкнуть, что от мужского в Федуне только гендерная принадлежность. И то не факт )))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 21:09
Не нравятся команде обещания Федуна.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
19 сентября в 20:50
Он имел в виду, что подарит шесть очков
А вообще от высказываний этого господина подташнивает каждый раз
Сп62
Сп62
19 сентября в 20:32
А что, Федун уже и пошутить не может?
нечитайло
нечитайло
19 сентября в 20:24
мужик сказал,мужик сделал?
nikoladolgov
nikoladolgov
19 сентября в 20:21
Обещать не значит выиграть ...
Хотя что еще можно ожидать от Путинских шестерок , раз Путин врет постоянно , то значит и им можно !
nubom
nubom
19 сентября в 20:17
А если опять обещание не сдержит, то пусть своих футболистов выстроит у окошечка и сам отсчитает каждому зарплату рублевыми монетками...
berda2003
berda2003
19 сентября в 20:16
федун не угадал, а журналюга провокатор, как и все журналюги...
beefs
beefs
19 сентября в 20:14
Он уже один раз снимался с чемпионата, теперь начнет выигрывать, чудак...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября в 19:58
Федун мечтатель
minai
minai
19 сентября в 19:58
Если Федун просто так раздаёт обещание непростым людям из VIP ложи, дела у него в Спартаке и впрямь тухлые.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 19:49
От обещаний Федуна результат не зависит,что за клоун этот Анисимов???
Gahi
Gahi
19 сентября в 19:40
Любые обещания даются скорее и охотнее, чем выполняются. Поэтому некоторые люди реалисты стараются не давать обещаний. Подчас даже самим себе. Но раз ты даёшь обещания и выполняешь их, то что может быть выше этого. Удачи
pomor45
pomor45
19 сентября в 19:39
Я, вот, Федуна не понимаю. И 3 ему этот Спартак. Такие бабки тратит, а они его обс....т. Эти долбанные болелы подумали о том, кто их великих содержать будет? Что-то я не слышал, чтобы кто-то желал купить клуб. Одно время Авен претендовал, но сейчас его не слышно.
ДСА
ДСА
19 сентября в 19:35
Судя по обещаниям будет минус шесть.
zooveterinar
zooveterinar
19 сентября в 19:31
Золотые слова Леонид ,позор смыли, теперь дело за малым взять всеголишь ,в гостях!!!!!!шесть очков,по мне так хоть бы одно взяли!!!!
Futurista
Futurista
19 сентября в 19:18
6 голов в ворота ЦСКА спасут гиганта мысли)...
1bear
1bear
19 сентября в 19:07
Федун слово дал слово забрал ))))
Некакойшенко
Некакойшенко
19 сентября в 19:06
Удивляет всех Федун
Прощелыга и болтун
Зарема не даст соврать
У него училась врать
На болел ему накласть
Кто не знал, учи мат часть......
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 19:05
Теперь окончательно ясно - ЦСКА выиграет!
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