Мостовой: «„Спартак“ уволит Виторию, если клуб проиграет ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность отставки Руя Витории с поста главного тренера московской команды.
Грозит ли Витории увольнение? На данный момент вряд ли. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.
Это клиника или Мостовой не смотрел таблицу? В случаи победы максимум пятое место! И то если Краснодар и НН не выиграют, а Динамо должно ещё с разгромом проиграть. На данное время от вершины Спартак отделяют восемь очков.
Это клиника или Мостовой не смотрел таблицу? В случаи победы максимум пятое место! И то если Краснодар и НН не выиграют, а Динамо должно ещё с разгромом проиграть. На данное время от вершины Спартак отделяют восемь очков.