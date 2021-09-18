Мостовой: «„Спартак“ уволит Виторию, если клуб проиграет ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность отставки Руя Витории с поста главного тренера московской команды.

Грозит ли Витории увольнение? На данный момент вряд ли. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА , тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА , то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.