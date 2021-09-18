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Мостовой: «„Спартак“ уволит Виторию, если клуб проиграет ЦСКА»

18 сентября 2021, 15:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность отставки Руя Витории с поста главного тренера московской команды.

Грозит ли Витории увольнение? На данный момент вряд ли. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 сентября в 09:40
Не надо увязывать тренера с игрой с ЦСКА, пусть работает минимум до зимней паузы. Бред Мостового лучше не слушать
4RT
4RT
18 сентября в 21:18
Так и будет. И проиграют и уволят
протон
протон
18 сентября в 19:22
Для окончательного апофеоза Спартаку не хватает лишь Мостового на посту главного.
второй
второй
18 сентября в 18:13
честно говоря не знаю за кого болеть!!!Раньше вопросов не было,а теперь ЦСКА сгнил и ... лучше за Спартак!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 17:38
А если спартак победит ЦСКА а следующие три игры проиграет то виторию наградят орденом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 17:36
Спартак как минимум не проиграет, у нас практически некому играть, так что витории повезло и спартаку тоже.
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 17:08
Мостовой: Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.

Это клиника или Мостовой не смотрел таблицу? В случаи победы максимум пятое место! И то если Краснодар и НН не выиграют, а Динамо должно ещё с разгромом проиграть. На данное время от вершины Спартак отделяют восемь очков.
Верг
Верг ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 сентября в 16:55
Все гораздо проще, это уровень паспортистов спартака, напродляли контракты на улучшенных условиях и снизили к себе требования, которые и так были низкими
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 16:54
ВСех спартачей волнует судьба ГТ,а не клуба?
112910415
112910415
18 сентября в 16:32
всякое тут возможно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
18 сентября в 15:55
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    18 сентября в 15:48
    Ну и что дальше?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    18 сентября в 15:48
    У Дон Кихота была кляча...так вот почему-то представил в образе Дона Спартак, а в образе клячи...ну тут думаю и так всё ясно))). Борьба с ветряными мельницами).
    За адекватность
    За адекватность ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    18 сентября в 15:48
    Приветствую уважаемый! Для Александра Владимировича наверное это больная тема. Видимо находится в режиме ожидания, а его все не приглашают и не приглашают блеснуть тренерским мастерством в родном клубе. То Тедеско, то Руй,..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 сентября в 15:45
    Игроки его сливают...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    18 сентября в 15:37, ред.
    Ну, виновного в поражениях нашли, сейчас в случае проигрыша "ЦСКА" накажут и за следующим козлом отпущения - свободных куча - Черчесов в случае двухмиллионного предложения готов, Шалимова скоро в "Урале" освободят. И куда там победа закидывает? Или за победу над "ЦСКА"/"Спартаком" по пять очков дают? По моему - максимум пятое место.
    Futurista
    Futurista
    18 сентября в 15:19
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