Генич: «Есть ощущение, что Витория уже приговорён. Скоро будет объявление»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что главный тренер «Спартака» в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом не решили заявлять, чтобы не рубить с горяча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорён и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова.

Когда это случится — вопрос времени. Впереди «Уфа», с которой «Спартаку» исторически непросто. Да я и не очень понимаю, зачем тянуть до «Уфы». Думаю, сегодня или завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки тренеру никакой нет.