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Генич: «Есть ощущение, что Витория уже приговорён. Скоро будет объявление»

21 сентября 2021, 10:30

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом не решили заявлять, чтобы не рубить с горяча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорён и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова.

Когда это случится — вопрос времени. Впереди «Уфа», с которой «Спартаку» исторически непросто. Да я и не очень понимаю, зачем тянуть до «Уфы». Думаю, сегодня или завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки тренеру никакой нет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 21:41
Спасибо на добром слове ! Да здравствует Москва и объективность !
Ravshan878
Ravshan878
21 сентября в 19:58
Когда нибудь вернёмся союзного чемпионата всё будет Okay👍.(((
А пока будем слушать Ловчева как у него в спартаке прошёл молодость.Он вчера после матча чётко и ясно сказал нынешний Спартак не его команда.Вот так он признался на матч тв.(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 сентября в 19:45
У меня друг такой же. 30 лет дружим он спартач, я конь. Уживаемся вполне мирно. Перед дерби и после дня 3-4 о футболе ни слова. Никаких подколов. В наших играх, конечно. А после проигрышей ЦСКА условному Арсеналу, или Спартака условной Уфе - конечно по полной программе. И ничего. Футбол нас объединяет скорей, чем разделяет. Так что удачи тебе, наш принципиальный конкурент и соперник.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 18:53
Господь с тобой ! Конечно не для себя ! ))) Я был со Спартаком и в горе и в радости всю жизнь . И со временем ничего не изменилось и не изменится. Каждую неделю живу с верой ,от матча к матчу . Заматерел ,можно сказать . )))))))))
протон
протон
21 сентября в 17:15
Странно,зачем назначать тренера,не давать ему ни нормальных игроков,ни поддержки,ни времени,ни трансферов. свои ощущения надо психологу рассказывать, а не всей стране. нужен адекватный менеджмент, а они тренеров меняют. Клиника
протон
протон
21 сентября в 17:14
Если так, то поздравим Руя с неустойкой! За участие в трэше патлатого и куртизанки взять пару лямов компенсации вообще не стыдно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 сентября в 15:32
Надеюсь не для себя! Здесь и так адекватных уже мало осталось!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 14:13
Я предпочитаю самоубийство ! ))))))))))))))))))))))
За адекватность
За адекватность
21 сентября в 13:45
Тренерская доля...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
21 сентября в 13:14
Карреру давай обратно , у него три РРР и попрет моему Спартаку тогда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 сентября в 12:46
Человек, уважающий десятки миллионов людей (болельщиков Спартака), давно бы понял, что в такой ситуации делать. Продал бы клуб
Некакойшенко
Некакойшенко
21 сентября в 12:44
У Генича червона масть
Обожает нашу власть
Врёт во всё напропалую
На него давно на класть
Допускаю что пижон
Был давно приговорён
Только Генич как пустышка
Так и лезет на рожон....
112910415
112910415
21 сентября в 12:38, ред.
никто не удивится
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 12:21
Я и говорю ,что на людей ему нас ........рать !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 сентября в 12:17
Ты забываешь и не учитываешь главное. А главное у Федуна - это бизнес и Луккойл. А Спартак - это развлекуха. Из-за нее не стреляются. Тем более, что у него 4 детей от Заремы. А это осложняет ситуацию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
21 сентября в 12:15
Мои пожелания такие же. Но смею возразить насчет Уфы. В последней игре они выглядели очень прилично, да и Агаларов разыгрался. Я думаю, что Уфа не проиграет. Хотя могу ошибиться.
Vik_ont25
Vik_ont25
21 сентября в 12:09
Зарема торжествует!
Бубнин
Бубнин
21 сентября в 12:08
Сегодня полнолуние. Зарема будет гадать на нового тренера. А там как карта ляжет, объявят что-нибудь..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 сентября в 12:06
Виноват всегда стрелочник ! У нас в стране всегда так - лечим болезнь ,но не её причины . На месте Федуна , я бы закрылся у себя в кабинете и застрелился бы ! Это было бы честнее по отношению к Спартаку и к армии его болельщиков .
Hypnoz
Hypnoz
21 сентября в 12:05
Да. Пора !
Нет игроков под Руя, нет желания у лимитчиков развиваться и играть.
Не формат Витории, ему нужна команда с игроками на вырост, желающими уехать на лучшие условия.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 12:04
Я прогнозирую(бесплатно),а не занимаюсь сравнениями.При этом разделяю пожелание и прогноз.В моих пожеланиях "Спартак" и "Зенит" всегда проигрывают,кроме международных турниров.
1bear
1bear
21 сентября в 12:03
...а толку? тут надо другое менять...
Сп62
Сп62
21 сентября в 12:02
Сожалеть об уходе Руя из спартаковских поклонников, думаю, никто не будет. Его назначение было явной ошибкой руководства клуба. Куда же спрятать эти грабли?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
21 сентября в 12:00
Напомню, что в прошлом сезоне они тоже УФУ "обыграли" 0:3. Я бы не был так категоричен.
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 11:42
"Уфу" они обыграют,а все остальные предположения имеют под собой основания,и для этого не надо быть "осведомлённым" Геничем. Или тонко думающим.
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 11:42
Дайте Руйке поработать!
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 11:41
Исправьте в тексте :"СГОРЯЧА" пишется слитно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 11:23
Всё возможно но меня лично интересно другое, в спартаке в принципе состав конкуретноспособный, тренеру особо никого не должен учить играть, Промес, Ларссон, Понсе, Жиго все матёрые игроки не говоря о Джикии, Зобнине, но Руй не должен выбегать на поле и подправлять Понсе ногу, чтобы он с трёх метров попал в пустые семиметровые ворота, Промес после возвращения это не тот Промес и игра его абсолютно не впечатляет, Ларссон выдаёт одну игру из 5-6 матчей и так можно разложить каждого, кто полноценно играет в спартаке это Джикия и Зобнин, неплохо получается у Рассказова и тогда задаётся вопрос причём тут тренер, может надо спросить у других ответственных лиц , которые привели этот балласт в команду, все эти Хендриксы и Мозесы отбывают номер люди непригодивщиеся в Европе оказались в спартаке с хорошей зарплатой, не исключено, что с другим тренером будет тоже самое и наконец спартак единственная команда где бесконечно меняются тренеры.
Эджуке
Эджуке
21 сентября в 11:03
Срок пришёл, и холодное, холодное слово "Уволен!"
Прозвучал приговор трибунала.
И вот я Руй Виктория, я фей прям из бара.
Я красно-белая моль и иду я в "КБ"...
stanichnik
stanichnik
21 сентября в 10:44
Это решение созрело еще до матча с Химками, победа только отложила его окончательное исполнение.
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