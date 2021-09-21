Генич: «Есть ощущение, что Витория уже приговорён. Скоро будет объявление»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом не решили заявлять, чтобы не рубить с горяча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорён и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова.
Когда это случится — вопрос времени. Впереди «Уфа», с которой «Спартаку» исторически непросто. Да я и не очень понимаю, зачем тянуть до «Уфы». Думаю, сегодня или завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки тренеру никакой нет.
А пока будем слушать Ловчева как у него в спартаке прошёл молодость.Он вчера после матча чётко и ясно сказал нынешний Спартак не его команда.Вот так он признался на матч тв.(((
А пока будем слушать Ловчева как у него в спартаке прошёл молодость.Он вчера после матча чётко и ясно сказал нынешний Спартак не его команда.Вот так он признался на матч тв.(((
Обожает нашу власть
Врёт во всё напропалую
На него давно на класть
Допускаю что пижон
Был давно приговорён
Только Генич как пустышка
Так и лезет на рожон....
Обожает нашу власть
Врёт во всё напропалую
На него давно на класть
Допускаю что пижон
Был давно приговорён
Только Генич как пустышка
Так и лезет на рожон....
Нет игроков под Руя, нет желания у лимитчиков развиваться и играть.
Не формат Витории, ему нужна команда с игроками на вырост, желающими уехать на лучшие условия.
Нет игроков под Руя, нет желания у лимитчиков развиваться и играть.
Не формат Витории, ему нужна команда с игроками на вырост, желающими уехать на лучшие условия.
Прозвучал приговор трибунала.
И вот я Руй Виктория, я фей прям из бара.
Я красно-белая моль и иду я в "КБ"...
Прозвучал приговор трибунала.
И вот я Руй Виктория, я фей прям из бара.
Я красно-белая моль и иду я в "КБ"...