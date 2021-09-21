Шварц: «У Захаряна возникли определённые мышечные проблемы»

Главный тренер «Динамо» рассказал о состоянии полузащитника , которым интересуется «Барселона».

Как я уже говорил после игры в воскресенье, у Арсена возникли определённые мышечные проблемы. Поэтому решение по его участию в большей степени зависит от медицинского штаба. Мы будем ориентироваться на их заключение. Это же касается и всех остальных игроков, по которым есть вопросы.