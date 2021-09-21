Шварц: «У Захаряна возникли определённые мышечные проблемы»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника Арсена Захаряна, которым интересуется «Барселона».
Как я уже говорил после игры в воскресенье, у Арсена возникли определённые мышечные проблемы. Поэтому решение по его участию в большей степени зависит от медицинского штаба. Мы будем ориентироваться на их заключение. Это же касается и всех остальных игроков, по которым есть вопросы.
Думаю что Захарян с Фоминым попадут в этот состав , а вот попадёт ли Тюкавин сомневаюсь.
Думаю что Захарян с Фоминым попадут в этот состав , а вот попадёт ли Тюкавин сомневаюсь.
Шварц просто дипломатничает, мог бы просто сказать, что выставлю кого сочту нужным, но он же толераст, привык с приглаженным манерам, а раз спросили персонально о Захаряне- надо же формулировочку смастырить..))
Ни Захаряну, ни Шиманьски, ни Тюкавину, ни ряду других игроков нет острой необходимости завтра играть, можно дать им отдохнуть.
Динамо Ставрополь, один из аутсайдеров гр.1 втордива- не настолько сильный раздражитель, чтобы бросаться на него всей мощью фронтовой авиации, хватит и доблестного резерва.
Люди получат возможность показать себя, да и матч не будет игрой в одну калитку. Думаю, завтра мы увидим на поле и Галкина, и Гладышева, и Кутицкого, и Заурбека.
Ну и поболеем за них, разумеется..)
Шварц просто дипломатничает, мог бы просто сказать, что выставлю кого сочту нужным, но он же толераст, привык с приглаженным манерам, а раз спросили персонально о Захаряне- надо же формулировочку смастырить..))
Ни Захаряну, ни Шиманьски, ни Тюкавину, ни ряду других игроков нет острой необходимости завтра играть, можно дать им отдохнуть.
Динамо Ставрополь, один из аутсайдеров гр.1 втордива- не настолько сильный раздражитель, чтобы бросаться на него всей мощью фронтовой авиации, хватит и доблестного резерва.
Люди получат возможность показать себя, да и матч не будет игрой в одну калитку. Думаю, завтра мы увидим на поле и Галкина, и Гладышева, и Кутицкого, и Заурбека.
Ну и поболеем за них, разумеется..)