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Шварц: «У Захаряна возникли определённые мышечные проблемы»

21 сентября 2021, 15:55

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника Арсена Захаряна, которым интересуется «Барселона».

Как я уже говорил после игры в воскресенье, у Арсена возникли определённые мышечные проблемы. Поэтому решение по его участию в большей степени зависит от медицинского штаба. Мы будем ориентироваться на их заключение. Это же касается и всех остальных игроков, по которым есть вопросы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
21 сентября в 20:58
Паша, а то, что гол в Сочи забили с явным нарушением- это как, нормально? Ты считаешь Сочи приличной командой? Я так не считаю, это -команда одного игрока, да и то престарелого. Возрастная команда. С Новгородом не было недооценки, просто силы кончились, так же, как и в Сочи. Да и по большому счету, что особенного создало Динамо с Новгородом? Ну выход Тюкавина один в один, шальной удар издали Захаряна. И всё. А вот у гостей во втором тайме было куда больше острых моментов, и это, точно- не недооценка соперника. Ладно, Паша- весна рассудит. Рад, что мы снова вместе- в одной динамовской упряжке, хотя, и с разными взглядами на происходящее!!! Пока! Не хворай!!!
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
21 сентября в 20:28
Ну и что, зато с Локомотивом дело было гораздо лучше, чем с НН, и вообще весьма достойно.
Нижний, возможно, просто недооценили и раньше времени уверовали в результат, поскольку в первом тайме на поле были только мы.
И получили за это справедливое наказание, которое, надеюсь, послужит уроком. Такие уроки уже были и, к сожалению, не все уроки доходят с первого раза..
Что касается сочинских- это сейчас реально сильная контора. Ничего удивительного, что они нас хорошенько повозили мордой по столу (только вот выиграли всё же мы, как уж смогли).

Так что были ли провалы во вторых таймах с НН и Сочи именно фатальным упадком физики- увидим ещё до перерыва, с Казанью и Самарой.

И вообще, я ведь выкладываю личные впечатления об отдельных матчах, делать же глобальные выводы считаю возможным только на приличной дистанции.
Либо не ранее момента, когда ТШ утрачивает контроль за командой и влияние на неё, что неминуемо сказывается на результатах.

На мой взгляд, никаких серьёзных причин для недоверия Шварцу пока нет.
Проблемы имеются, да, и их довольно много.
Ну так пусть люди работают, выращивают команду и сами растут вместе с ней, решая эти проблемы.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
21 сентября в 18:13
И ещё. Кликушеством, я не страдаю, у меня нет раздвоения личности. Именно ты, должен был это заметить.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
21 сентября в 18:10, ред.
Павел, но ведь и ты, фактически, подтвердил правоту моих слов, после игр с Новгородом и Сочи. Ты же не можешь не видеть, что команда играет в безидейный футбол, физика заканчивается, молодые устают. Прессинг навязанный Шварцем утомил команду, а кроме прессинга, тренеру нечего предложить. И дело не в том, что я не люблю этого человека, а в том дело, что с ним, я не вижу будущего у Динамо....
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
21 сентября в 18:02
Я вовсе не дуюсь, Вить.
Просто ты в последнее время свалился в откровенное кликушество, а это некрасиво выглядит, тут уж дуйся-не дуйся..
Все и так прекрасно знают о твоём отношении к Шварцу, так зачем кричать об этом во всех буквально темах о Динамо, чтобы никто не забыл что ли?

Тем более, что справедливость твоих оценок подтвердит (или не подтвердит) только время.
112910415
112910415
21 сентября в 17:43
надо парня поберечь
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 17:32
Хорошо,что определённые,хуже,когда неопределённые.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
21 сентября в 17:18
Паша, хорош дуться. Я перед тобой извинился. Взрослые люди- сочтёмся...
баск
баск
21 сентября в 17:08
Фраза Шварца немного тут вытащена из контекста его интервью пресс-службе клуба. Речь о "мышечных недомоганиях" Захаряна возникла исключительно в связи с завтрашним кубковым матчем в Ставрополе.

Шварц просто дипломатничает, мог бы просто сказать, что выставлю кого сочту нужным, но он же толераст, привык с приглаженным манерам, а раз спросили персонально о Захаряне- надо же формулировочку смастырить..))

Ни Захаряну, ни Шиманьски, ни Тюкавину, ни ряду других игроков нет острой необходимости завтра играть, можно дать им отдохнуть.

Динамо Ставрополь, один из аутсайдеров гр.1 втордива- не настолько сильный раздражитель, чтобы бросаться на него всей мощью фронтовой авиации, хватит и доблестного резерва.

Люди получат возможность показать себя, да и матч не будет игрой в одну калитку. Думаю, завтра мы увидим на поле и Галкина, и Гладышева, и Кутицкого, и Заурбека.
Ну и поболеем за них, разумеется..)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 16:40
Жаль Арсен. Выздоравливай.
Capral
Capral ответ протон (раскрыть)
21 сентября в 16:38, ред.
Как как вы сказали, тактика Шварца??? А позвольте осведомиться, где и когда, вы увидели тактику в работе Шварца? И, от каких принципов можно отойти, если их нет, даже на бумаге....
протон
протон
21 сентября в 16:27
Наконец то Шварц отошёл от своих принципов и стал играть на результат. Это похвально когда тренер понимает, что важна не только игра , но и результат. Благодаря тому, что Шварц начал варьировать тактику , Динамо осталось в лидирующей группе чемпионата. И в этом нет ничего зазорного, возможно что благодаря тактическому разнообразию игры Динамо, мы сможем в этом сезоне, пропасть в тройку призеров чемпионата. Захаряну и Шиманьски здоровья, сейчас эти игроки одни из лидеров нашей команды. Сегодня Карпин должен объявить расширенный состав сборной России.
Думаю что Захарян с Фоминым попадут в этот состав , а вот попадёт ли Тюкавин сомневаюсь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 сентября в 16:14
Теперь в каждой новости его будут называть не иначе как "полузащитник Арсен Захарян, которым интересуется «Барселона»".
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 16:03
Для Барселоны нужно поберечься.
Capral
Capral
21 сентября в 16:01
Доигрался физрук, думал покорить российский футбол своим идиотским прессингом. Ну вот, теперь посыпались травмы, что вполне естественно. Надо же бошкой думать, кто может нести физические нагрузки, а кто нет. Но это и понятно, когда футбольной идеи нет, нет импровизации и креатива, лучшее средство- прессинг! И этим, всё сказано....
Вoлхв
Вoлхв
21 сентября в 15:57
Нужно уже закрывать этот вопрос с Захаряном....
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