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«Спасибо нашей академии». Гвардиола — после победы над «Уикомбом»

22 сентября 2021, 09:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 1Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб УондерерсМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Уикомбом» (6:1).

Хотел бы сказать огромное спасибо всей нашей академии. В ней не один-два, а много отличных игроков. К тому же все они невероятно образованные люди, за это стоит сказать спасибо их семьям.

У нас талантливые игроки, мы можем полностью рассчитывать на них. У них есть мастерство и желание. Очень горжусь тем, что тренирую эту команду.

Недавно Хосеп достиг солидной отметки в «Манчестер Сити».

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Дoбрыня
Дoбрыня
22 сентября в 12:40
Хорошо, что есть такая молодёжь...
Байкал-38
Байкал-38
22 сентября в 10:45
Талантов везде хватает, вот только не всем дают раскрыться. Никогда кстати не понимал когда болельщики смотря на воспитанника играющего в другой команде хвастаются, что он из нашей школы. Воспитанником можно гордиться только когда он играет за свой клуб или уехал играть заграницу в хороший клуб. Насчёт тренера, который воспитал игрока, ограничении в данном случае нет, имеет право гордится где бы он не играл.
ДАША Д
ДАША Д
22 сентября в 10:26
Трудно было спрогнозировать иной исход.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 09:52
Позорно былобы не обыграть!
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