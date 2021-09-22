«Спасибо нашей академии». Гвардиола — после победы над «Уикомбом»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после победы в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Уикомбом» (6:1).

Хотел бы сказать огромное спасибо всей нашей академии. В ней не один-два, а много отличных игроков. К тому же все они невероятно образованные люди, за это стоит сказать спасибо их семьям.

У нас талантливые игроки, мы можем полностью рассчитывать на них. У них есть мастерство и желание. Очень горжусь тем, что тренирую эту команду.