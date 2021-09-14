ГлавнаяНовостиМолодёжь

«Мы ставим такую задачу». Дюков — об участии сборной России в Олимпиаде

14 сентября 2021, 22:24

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий о задаче футбольной сборной России попасть на Олимпийские игры.

Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 17-18 годах. Это было давно. Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает чемпионату мира и Европы. Но нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие на Олимпиаде. РФС такую задачу ставит, мы будем работать в этом направлении, но отбор на Олимпиаду ещё более сложный, чем на чемпионат мира или Европы. Европейские сборные получают всего четыре путёвки, а у нас 55 ассоциаций.

Также Дюков прокомментировал слова Владимира Путина об отмене лимита.

Все новости
СлухиРФС подготовил предложения по реформе детского футбола
29 сентября Комментарии12
Лангович: «Я хочу, чтобы „Ростов“ стал одним из ведущих клубов Европы»
29 сентября Комментарии15
Надежды «Барсы» во главе с Фати, ловкий Джуд и новичок «Реала». Топ-10 тинейджеров, которые могут зажечь в Лиге чемпионов
29 сентябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии12
«Спасибо нашей академии». Гвардиола — после победы над «Уикомбом»
22 сентября Комментарии4
Конвейер опорников и юные гении атаки. От них ждут прорыва в этом сезоне
19 сентябряСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Сын Роналду будет играть за академию «Манчестер Юнайтед»
02 сентября Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
15 сентября в 10:56
Это как рвать пятую точку на никому не нужной универсиаде, а потом пяткой в грудь себя бить со словами из каждого утюга, что мы лучшие во вселенной. Доказано временем и международным обществом — олимпийский футбол н***й никому не нужен. Но, по своему обычаю, кремль, где не может добиться ничего положительного, устраивает пафос на всевозможной пустоте, например на паралимпиаде или олимпийском футе.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
15 сентября в 10:20
Если наши молодые футболисты не могут отобраться на Олимпиаду, то о каких успехах этих же футболистов можно говорить через год-другой в основной сборной страны? Или вы считаете, что не умеющий играть в 23 года ВДРУГ заиграет в 25 лет?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 06:15
Весьма амбициозное заявление.
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 06:10
Другую задачу президент поставить не может.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 01:49
Последний раз сборная России играла на Олимпиаде... никогда.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 23:14
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 23:11
Уже явственно ощущается прогресс российских паспортистов после известных событий:
David Young
David Young ответ Storm-Shadow (раскрыть)
14 сентября в 22:36
Решение было принято, больше старой версии нет. Кроме этого нечего добавить.

Вопрос закрыт.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
14 сентября в 22:33
Нихрена себе "не имеет"!,Если дарят за победу БМВ-шестёрку и 50 тысяч евро! Богатый ты парень! Или говоришь не о том,о чём думают наши миллионЭры от спорта.
протон
протон
14 сентября в 22:27
Сейчас эта задача наиглавнейшая и архиважная! Иначе всё, капец!
протон
протон
14 сентября в 22:26
Кто-нибудь скажите Пу, что олимпиада в футболе не имеет значения, нужно победить на ЧЕ или ЧМ. Хотя он все равно не поймет
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 22:25
Задачи у нас умеют ставить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100