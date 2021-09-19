Конвейер опорников и юные гении атаки. От них ждут прорыва в этом сезоне

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сегодня, 00:09

Сезон только начался, но уже можно назвать десятку юношей, которые обещают совершить прорыв. «Соккер.ру» призывает присмотреться к ним.

Сезон в европейских чемпионатах набирает обороты, уже пройден отрезок, после которого можно говорить о неких тенденциях и обратить внимание на отдельных исполнителей. Кто-то предсказуемо оказался на виду, кто-то предсказуемо сдал. Но всегда интереснее раскрывать новые имена или убеждаться в прогрессе тех молодых ребят, на которых ставка и ранее делалась. Для них нынешний сезон может стать определяющим, выводящим персонажей в число звезд европейского футбола. Предлагаем взглянуть на десятку тех юношей, которые стартовали более чем уверенно и теперь не должны опускать планку, чтобы войти в число лучших по итогам сезона.

Флориан Вирц (18 лет, «Байер»)

Вирца не зря сравнивают с Каем Хаверцем, который выступает за «Челси». Тут сходство не только в технике, но и в том, что оба происходят из «Байера». Роль Вирца на поле немного отличается. Он играет классическую «десятку». Свой потенциал Флориан показал в матче с дортмундской «Боруссией». Его команда проиграла со счетом 3:4, хотя вела по ходу матча трижды. Быстрый гол забил Вирц, он же сделал голевую передачу под занавес первого тайма. В трех матчах Бундеслиги в нынешнем сезоне у Вирца два гола и три голевые передачи. 18-летний парень успел уже и в сборной Германии отметиться тремя матчами, во втором сделал голевую передачу.

Эдуардо Камавинга (18 лет, «Реал»)

Мы уже подробно говорили об этом французском полузащитнике, когда стало известно, что он сменит «Ренн» на «Реал». С ним связывают большие надежды, а свой потенциал Эдуардо показал в первом же матче за мадридцев, в котором отличился забитым голом. И пусть в «Ренне» нынешний сезон он начал неважно, уже в Испании смог показать, что уровень своей игры не понизил. А рядом с опытнейшими звездами Камавинга сможет расцвести в игрока мирового уровня.

Нони (19 лет, ПСВ )

В последние годы стало модно английских молодых футболистов отправлять в континентальную Европу для получения опыта. И есть уже готовые примеры роста. Юноша из «Тоттенхэма» легко вписался в игровой стиль ПСВ , действуя в роли левоногого вингера на правом фланге. Его проникновения к воротам и обострения доставляют противнику массу неприятностей. В нынешнем сезоне Нони уже забил шесть мячей и сделал голевую передачу в 11 матчах за ПСВ .

Конор Галлахер (21 год, «Кристал Пэлас»)

Большим любителем раздавать молодежь в аренды в Англии является «Челси». Лондонцам удается так ловко выращивать звезд, что и себе хватает, и на продажу за хорошие деньги, отбивающие затем любые расходы, например, траты на покупку Ромелу Лукаку. В «Кристал Пэлас» на вырост был отдан Галлахер. В трех матчах у хавбека два гола и голевая передача. Дважды подряд его признавали лучшим футболистом матча. Кажется, есть все предпосылки для того, чтобы нынешний сезон стал для него экстраординарным. И «Челси» придется поломать голову, как его использовать через год.

Карим Адейеми (19 лет, «Зальцбург»)

А за этим молодым немцем уже внимательно следит «Ливерпуль». Конкуренцию «красным» готовы составить «Бавария» и дортмундская «Боруссия». А все благодаря яркому старту сезона в исполнении энергичного подвижного форварда. В шести первых матчах сезона он забил шесть мячей, а также смог отличиться голом в первом же матче за сборную Германии. Ассистировал ему, кстати, тот же Вирц. Адейеми может стать главным молодым открытием сезона и уже зимой уехать на повышение.

Джованни Рейна (18 лет, «Боруссия» Д)

А вот про Рейну уже многие наверняка слышали. Американский юноша произвел впечатление в прошлом сезоне, но постепенно утратил форму, что не удивительно в таком молодом возрасте. Но в новом сезоне с видоизмененной схемой для Рейны отведена особая роль в команде. И он уже отличился двумя голами в трех матчах. Правда, в сборной США Рейна получил травму подколенного сухожилия, что выбило его примерно на месяц. Тем не менее есть все предпосылки для того, чтобы «Боруссия» долго не скучала по Джейдону Санчо, который команду покинул. Выращивают нового.

Орельен Тчуамени (21 год, «Монако»)

Глядя на невнятные выступления «Монако» в нынешнем сезоне, сложно поверить, что там сейчас себя кто-то проявляет. Но вот уже второй сезон кряду в центре поля крепнет молодой француз Тчуамени, с которым рядом хотел бы играть Поль Погба и за которым следит «Челси». Тчуамени в прошлом сезоне был более стабилен, чем, например, уже упомянутый Камавинга. Кажется, мы снова можем говорить о том, что словосочетание «французский опорник» становится признаком качества. Другая легенда того же амплуа – Клод Макелеле – считает, что Тчуамени нужен еще сезон, чтобы прыгнуть в топ, а затем стать одним из лучших опорников в Европе.

Свен Ботман (21 год, «Лилль»)

«Лилль» тоже начал сезон во Франции неуклюже, но к молодому голландцу в центре обороны претензий немного. Ботман в свое время покинул «Аякс», пойдя за игровой практикой, и удачно заглянул в «Лилль», который в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. При участии Ботмана защита «Лилля» стала одной из лучших за последние годы в Лиге 1. К нему уже проявили интерес из Англии, но нужно, чтобы «Лилль» снова стабилизировал свою игру, а Ботман накопил опыта. Все-таки в 21 год исполнять роль центрального защитника на стабильно высоком уровне довольно сложно.

Илайш Мориба (18 лет, «Лейпциг»)

Воспитанник «Барселоны» считает своими идолами Иньесту и Бускетса, постоянно совершенствует свою игру и становится все более универсальным хавбеком. Мориба больше склонен к резкому вертикальному футболу «Лейпцига», чем к игре с долгими поперечными перепасовками, характерными для «Барселоны». Поэтому выбор полузащитника, который предпочел сборную Гвинеи сборной Испании, пал на «быков» минувшим летом. В Германии созданы все условия, чтобы Мориба стал одним из самых желанных полузащитников в Европе.

Девин Ренш (18 лет, «Аякс»)

Как можно говорить о будущих звездах, не упоминая «Аякс»? Понятно, что там каждый второй – потенциальный топ-мастер. Но обратим особое внимание на Ренша, который играет и на краю защиты, и в центре обороны, и в опорной зоне. На Ренша особые надежды возлагают тренеры «Аякса», считая его идеальным футболистом формата амстердамского клуба. Его недавний дебют в сборной Нидерландов должен укрепить позиции Ренша и способствовать его прорывному сезону.

Мало Густо (18 лет, «Лион»)

Ну и нельзя не сказать о «продукте» еще одной известнейшей в Европе академии – лионской. «Лион» может сколько угодно продавать и терять футболистов – откуда-то из глубин школы появляются новые звезды. Вот и сейчас трудности с фланговыми защитниками привели к включению в основную команду правого латераля Густо. 18-летний парень провел три матча, и в каждом показывал свою шикарную скорость, технику и нацеленность на атаку.