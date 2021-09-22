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Бывший форвард «Ахмата» Митришев может перейти в «Велес»

22 сентября 2021, 10:26

Бывший нападающий «Ахмата» Магомед Митришев может перейти в «Велес».

По информации источника, 29-летний форвард тренируется с клубом ФНЛ, который планирует дозаявить игрока.

В прошлом сезоне Митришев играл на правах аренды за «Чайку», но из-за травмы провел всего два матча. Летом у футболиста истек срок контракт с грозненским клубом.

Недавно «Велес» подписал известного российского хавбека.

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 17:27
Митришевы, Яковлевы, Давыдовы и пр. сколько шлака не заигравшего болтается в низших дивизионах. Какие авансы им раздавали...
Мда...из игрока которого вызывали в сборную, превратился в балласт для родной команды. Надеюсь покажет себя в Велесе, давно пора.
Рaтмир
Рaтмир
22 сентября в 12:24
Удачи ему в ФНЛ
drug01
drug01
22 сентября в 10:48
Пожелаем чтобы сбылось
Cat01
Cat01
22 сентября в 10:47
Неужели подходит?
КЭТиК
КЭТиК
22 сентября в 10:27
Его уровень квалификации очень не понятен.
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