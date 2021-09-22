Бывший форвард «Ахмата» Митришев может перейти в «Велес»

Бывший нападающий «Ахмата» Магомед Митришев может перейти в «Велес».
По информации источника, 29-летний форвард тренируется с клубом ФНЛ, который планирует дозаявить игрока.
В прошлом сезоне Митришев играл на правах аренды за «Чайку», но из-за травмы провел всего два матча. Летом у футболиста истек срок контракт с грозненским клубом.
Недавно «Велес» подписал известного российского хавбека.
Мда...из игрока которого вызывали в сборную, превратился в балласт для родной команды. Надеюсь покажет себя в Велесе, давно пора.
Мда...из игрока которого вызывали в сборную, превратился в балласт для родной команды. Надеюсь покажет себя в Велесе, давно пора.