Бывший форвард «Ахмата» Митришев может перейти в «Велес»

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22 сентября 2021, 10:26

Бывший нападающий «Ахмата» может перейти в «Велес».

По информации источника, 29-летний форвард тренируется с клубом ФНЛ , который планирует дозаявить игрока.

В прошлом сезоне Митришев играл на правах аренды за «Чайку», но из-за травмы провел всего два матча. Летом у футболиста истек срок контракт с грозненским клубом.

Недавно «Велес» подписал известного российского хавбека.