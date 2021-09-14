В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи, что «Барселона» заинтересована в трансфере 18-летнего полузащитника московской команды .

На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу.