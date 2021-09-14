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В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

14 сентября 2021, 14:12

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи, что «Барселона» заинтересована в трансфере 18-летнего полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
14 сентября в 19:22
Иван Иванович, Дружище, ну вот снова, не могу пройти мимо и не плюсануть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 сентября в 17:19, ред.
Зачем вообще комментировать слухи и сплетни? Людям заняться нечем?
cska1948
cska1948
14 сентября в 15:58
Даже если Барса и подпишет Захаряна, то это далеко не факт, что он в ней будет играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 15:56
Нобель - тот еще баламут.
Val1976
Val1976
14 сентября в 15:46, ред.
Главный талант мирового футбола!
1bear
1bear
14 сентября в 14:52
ну вот ,а то слухи всякие шнобели распускают - пора уже наказывать болтунов
ДСА
ДСА
14 сентября в 14:52
Тут скорее Барселона В интересуется.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
14 сентября в 14:42, ред.
Думаю и в Барсе иничего не знают))) сокер в своем стиле, сами слух пускают, сами потом опровергают))
LAISMEN
LAISMEN
14 сентября в 14:39, ред.
Сколько шума из за ничего.......Жду продолжение другой серии про трудоустройство Макарова Тюкавина, Фомина.......
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 14:37
Таких как Захарян на карандаше у Барселоны десятка два по всему миру, а то и больше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 14:36
Ни о чем
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 сентября в 14:24
Пока всё на уровне слухов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 14:22
О нем много говорят
протон
протон
14 сентября в 14:18
Помню Кокорин уезжал, Шапи, Дзюба, Зобнин, Акинфеев. И все остались.
сейчас игрок зазвездится и сломанная карьера .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 14:18
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