«Спартак» отказался от Монтиэля после консультаций с Тедеско

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18 сентября 2021, 10:44

Агент новобранца «Севильи» прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог оказаться в «Спартаке». Недавно стали известны детали перехода аргентинца в испанский клуб.

Попов действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». 10 млн евро за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, сделка за эти деньги была вполне реальной. Ранее я опровергал любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным.

Утверждается, что решение по Монтиэлю в «Спартаке» приняли после консультаций с бывшим тренером команды .