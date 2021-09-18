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«Спартак» отказался от Монтиэля после консультаций с Тедеско

18 сентября 2021, 10:44

Агент новобранца «Севильи» Гонсало Монтиэля прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог оказаться в «Спартаке». Недавно стали известны детали перехода аргентинца в испанский клуб.

Попов действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». 10 млн евро за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, сделка за эти деньги была вполне реальной.

Ранее я опровергал любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным.

Утверждается, что решение по Монтиэлю в «Спартаке» приняли после консультаций с бывшим тренером команды Доменико Тедеско.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 20:02
Но Лёня перекрестился, и бахнул Кауфриза))
второй
второй ответ Рулон Обоев (раскрыть)
18 сентября в 18:08
никогда Спартак не был народной командой!Это клише придумали сами спартачи и журналисты-спартачи!!!
второй
второй
18 сентября в 18:06
в переводе на русский посидели,выпили и ВСЁ!!!
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
18 сентября в 15:06
Все правильно, Руйка просто ведет физру у них. А советуются с тренером.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 сентября в 14:47
Это как нужно неуважать своего главного тренера Вику Буя , чтобы при покупке ему игроков консультироваться с бывшим ГТ...Да уж, спартак...
Remzmey
Remzmey
18 сентября в 14:08
Забейте все вы на политику наших клубов
nikoladolgov
nikoladolgov
18 сентября в 13:59
пОХОЖЕ тЕДЕСКУ МЕЧТАЕТ ВЕРНУТЬСЯ В сПАРТАК ?
Свeтозар
Свeтозар
18 сентября в 13:55
Спартак на своей волне....а как же иначе и быть не может...
Брулин
Брулин
18 сентября в 13:46
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 сентября в 13:31
    Имея тренера консультируются у тедески а решение принимает зарема, офигеть можно.
    4RT
    4RT
    18 сентября в 13:26
    Из рубрики : "Если нечего писа́ть,придумай что-нибудь про Спартак"
    альсато
    альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
    18 сентября в 13:13
    А почему бы и нет-семья по скайпу!)))..руководство по- СКАЙПУ!))))...НОУ ХАУ от СПАРТАКА))))
    Байкал-38
    Байкал-38
    18 сентября в 12:56
    Ну, что за цирк то?
    Как должен чувствовать себя главный тренер команды, когда он узнаёт, что ему игроков подбирает бывший тренер. В Спартаке хоть понимают, что они творят то?
    Может ещё дальше пойдут и вернут Тедеско, но только виртуально, будет команду по скайпу тренировать. А почему бы и нет?! Федун с Заремой на всё способны, скажут ноу-хау, которое они первые внедрили в футбол.
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    18 сентября в 12:49
    Раньше спартак был народной командой в плане игры. Сейчас тоже народный клуб, но в плане непонятных новостей.....
    альсато
    альсато
    18 сентября в 12:36
    не смешите народ!...консультации с Тедеско)))))...Вот скажите, за, что можно уважать СОВРЕМЕННЫЙ Спартак?
    Эджуке
    Эджуке
    18 сентября в 12:34
    Всё правильно - с кем ещё советоваться об усилении команды как не с прошлым тренером. Странно, что у Карреры не поинтересовались или у Лаудрупа
    sten312
    sten312
    18 сентября в 12:11
    Наверное и Федуна консультирует как надо Зарему....
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    18 сентября в 11:55
    Футболиста который стоит 17 хотели взять за 12.5, в итоге выгнали попова благодаря властилительнице и взяли никому не нужного конфуза....
    В этом весь спартак
    Сп62
    Сп62
    18 сентября в 11:21
    Руй не способен отлаживать взаимодействия в команде. Перед началом чемпионата в Спартаке талантов было на два состава и где они сейчас? Так что ни какой Монтиаль Рую не помог бы. Это клиника.
    berda2003
    berda2003
    18 сентября в 11:19
    как можно консультироваться с сумасшедшим, только в одном случае - быть таким же...
    sv_1969
    sv_1969
    18 сентября в 11:10
    Тайна покрытая мраком
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    18 сентября в 11:10
    ОН только с русскими игроками работать не может.Тут я даже Тедеско похвалю-тому национальность была похрен,пусть даже по причине избытка самоуверенности,а у Руя на лице-полное недоумение и растерянность.
    makkie
    makkie
    18 сентября в 11:06
    При всём уважении к Тедеско, но Монтиэля хотели взять новому ГТ - Руй Витории.
    Только спартаковское руководство будет ориентироваться на мнение бывшего главного тренера.
    У каждого специалиста своё видение игры. Если Доменико опирался на европейцев, то Руй Витория спокойно может работать с бразильцами, аргентинцами и португальцами, что и делал в Бенфике.
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 сентября в 11:02
    Молодец,Зарема,не теряет связи с кузнечиком.
    galem72
    galem72
    18 сентября в 10:55
    Да н***я Спартаку какой-то развивающийся Монтиэль, когда на райтбаке есть нулевой рассказ и вечно молодой ещенко? ))
    Bom Bom
    Bom Bom
    18 сентября в 10:54
    Логичнее было бы консультироваться с тренером, который введет команду в сезоне, не? Или Руй в Спартаке на правах манекена?
    Cat01
    Cat01
    18 сентября в 10:48
    Верный шаг
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