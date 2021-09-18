«Спартак» отказался от Монтиэля после консультаций с Тедеско

Агент новобранца «Севильи» Гонсало Монтиэля прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог оказаться в «Спартаке». Недавно стали известны детали перехода аргентинца в испанский клуб.
Попов действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». 10 млн евро за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, сделка за эти деньги была вполне реальной.
Ранее я опровергал любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным.
Утверждается, что решение по Монтиэлю в «Спартаке» приняли после консультаций с бывшим тренером команды Доменико Тедеско.
Только спартаковское руководство будет ориентироваться на мнение бывшего главного тренера.
У каждого специалиста своё видение игры. Если Доменико опирался на европейцев, то Руй Витория спокойно может работать с бразильцами, аргентинцами и португальцами, что и делал в Бенфике.
Только спартаковское руководство будет ориентироваться на мнение бывшего главного тренера.
У каждого специалиста своё видение игры. Если Доменико опирался на европейцев, то Руй Витория спокойно может работать с бразильцами, аргентинцами и португальцами, что и делал в Бенфике.