Агаларов мог оказаться в «Зените»

1632053119

19 сентября 2021, 15:05

Форвард «Уфы» , который показывает внушительную статистику в этом сезоне РПЛ , в прошлом мог перейти в «Зенит».

Это было во время игры футболиста за «Анжи». Утверждается, что тогда питерцы предлагали за нападающего 2,5 млн рублей. «Уфа» же выиграла борьбу за Агаларова, поскольку предложила за игрока 7 млн рублей.