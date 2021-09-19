Агаларов мог оказаться в «Зените»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который показывает внушительную статистику в этом сезоне РПЛ, в прошлом мог перейти в «Зенит».
Это было во время игры футболиста за «Анжи». Утверждается, что тогда питерцы предлагали за нападающего 2,5 млн рублей. «Уфа» же выиграла борьбу за Агаларова, поскольку предложила за игрока 7 млн рублей.
Даже с Уфой не справился, те в 3 раза больше заплатили.
Федуновский филиал как-никак...
Даже с Уфой не справился, те в 3 раза больше заплатили.
Федуновский филиал как-никак...