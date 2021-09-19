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Агаларов мог оказаться в «Зените»

19 сентября 2021, 15:05

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который показывает внушительную статистику в этом сезоне РПЛ, в прошлом мог перейти в «Зенит».

Это было во время игры футболиста за «Анжи». Утверждается, что тогда питерцы предлагали за нападающего 2,5 млн рублей. «Уфа» же выиграла борьбу за Агаларова, поскольку предложила за игрока 7 млн рублей.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 сентября в 20:48
Какой то сюр - игроки стоят пару тройку миллионов рублей, но ЗП им платят в миллионах долларов. Сбой программы
ildar_3871
ildar_3871
19 сентября в 19:02
Зенит не покупает футболистов дешевле 10 млн !
dadrail
dadrail
19 сентября в 18:12
Ну мало кто мог оказаться...давай уже список писать
второй
второй
19 сентября в 17:24
я фигею от таких новостей!Мог бы,а я бы мог стать президентом или олигархом!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 16:54
Сейсас он стоит 10 лямов
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября в 16:19
Зенит денег сэкономил и прогадал.
sv_1969
sv_1969 ответ Vladimir808 (раскрыть)
19 сентября в 15:46
Зюба вторую серию снимает
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 сентября в 15:46
Опять о нем
порт
порт
19 сентября в 15:46
А говорят что в Уфе денег нет.
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 15:42
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 сентября в 15:21
      Vladimir808
      Vladimir808
      19 сентября в 15:12
      Может это и к лучшему. Агаларов из провинции, ему проще раскрыться и заиграть в таких командах как Ростов, Терек, Уфа. Успехов парню и без травм. А Дзюба пусть догоняет.)
      beefs
      beefs
      19 сентября в 15:08
      Рынок есть рынок...
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