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«Спартак» хотел подписать Мхитаряна в летнее трансферное окно

20 сентября 2021, 13:16

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, вариант с подписанием армянина рассматривал «Спартак». Летом Генрих мог стать свободным агентом и перейти в московский клуб бесплатно. Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория был не против данного трансфера. Основной проблемой стала заработная плата Мхитаряна, который получал в «Роме» 3,5 млн евро. Также Мино Райола, агент футболиста, редко соглашается на переходы своих клиентов в российские клубы из-за условий комиссионных отчислений. В РПЛ Мхитарян не считался бы легионером, потому что Армения входит в Евразийский экономический союз.

Однако Мхитарян подписал новый однолетний контракт с «Ромой» в начале июня, поэтому вариант с подписанием игрока отпал.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Baggio R. (раскрыть)
20 сентября в 22:28, ред.
Лидер перерос наш чемпионат и откровенно хандрил, что было явно не на пользу команде, а деньги(ДЕНЬЖИЩИ!) за него получены отличные. Молодых и сырых еще игроков удалось скинуть локо за 12 млн евро в общей сложности, что тоже есть отличный результат( не забывай, что взамен из локо мы получили Мухина за копейки, сборника), так что твои доводы абсолютно безосновательны, а приведены скорее от обиды за написанную мной горькую правду, что собственно и подтвердил сегодняшний матч.
Baggio R.
Baggio R. ответ SHMEL (раскрыть)
20 сентября в 20:00
Продажа лидера команды и перспективной молодежи - весьма сомнительная "удачная" трансферная кампания.
санек002
санек002
20 сентября в 18:59
НАМ ТАКИХ НЕ НАДЬ НАМ ЧТО ПОДЕШЕВЛЕ!
Байкал-38
Байкал-38
20 сентября в 18:41
Состав хотелок Федуна на сезон: Куртуа, Риаш, Ван Дейк, Магуайр, Месси, Роналду, Мхитарян, Ибрагимович, Гарри Поттер, Мери Поппинс, Годзилла, Джидай, Анджелина Джоли, Pornhub, hollywood ...
SHMEL
SHMEL ответ Baggio R. (раскрыть)
20 сентября в 18:22, ред.
А сходство-то в чём? Или это лишь бы сказать...От нас вроде никто не убежал, но мы провели ОЧЕНЬ удачные и дорогие сделки.
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 17:50
Можно подумать,что для суперпреуспевающего нефтяника бензинового направления Федуна (в девичестве-пропагандиста марксистско-ленинских идей,политработника СА и ВМФ) эта сумма является проблемой.
Сп62
Сп62
20 сентября в 17:33
Если все хотелки команд печатать на соккере, а потом их читать, то некогда будет футбол смотреть.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
20 сентября в 16:39
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Эджуке (раскрыть)
    20 сентября в 14:50, ред.
    Так ЦСКА до этого конца ещё далеко)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 сентября в 14:23
    Когда Генрих посчитает, что завершает карьеру может и согласиться перейти в спартак.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    20 сентября в 14:02
    Сейчас ему 32 года, он играет прилично хорошо, хотя не так как раньше. Следующей зимой ему стукнет 33, контракт с Ромой до 30.06.2022. Конечно Мхитарян и Моуриньо ладят друг с другом сейчас, но потом может случиться все что угодно - травма и т.п. Мхитарян не всегда вписывается в схему, и это не только в Роме. В группе отборочного турнира Чемпионата мира по футболу мы в начале побеждали. Ну соперники конечно не были такими уж и сильными. Но в этих случаях Мхитарян ни разу не играл(даже не был вызван). С Северной Македонией могли бы сыграть лучше без него, даже с Лихтенштейном. В матче с Германией все равно бы проиграли, даже если он не сыграл бы. Что я хочу сказать: Мхитарян вполне возможно что через год-два может и сыграет в РПЛ, но в Спартаке или в Динамо - время покажет. Но я бы хотел его увидеть в Динамо.
    Эджуке
    Эджуке ответ Baggio R. (раскрыть)
    20 сентября в 14:02
    Ты наверное не до конца читал )))
    Baggio R.
    Baggio R. ответ SHMEL (раскрыть)
    20 сентября в 13:53
    А про ЦСКА вспоминается "Федорино горе" Чуковского, там от старухи даже корыто убежало)
    Caniggia
    Caniggia
    20 сентября в 13:51
    К чему уже возрастной армянин, ещё с такой огромной зарплатой, лучшая форма которого уже далеко позади? Видимо на перспективу?
    Эджуке
    Эджуке
    20 сентября в 13:32
    Видимо Водолей был в ретроградном Меркурии вот и не сложилось
    makkie
    makkie
    20 сентября в 13:29
    Нужны правый защитник и опорник, а руководство на Мхитаряна нацеливалось )))
    SHMEL
    SHMEL
    20 сентября в 13:28
    Почему-то вспомнилась сказка "О рыбаке и рыбке" где в роли спартака - старуха: хотела того, этого, да вон этого, а в итоге так и сидит у разбитого корыта...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 сентября в 13:24
    Мхитарян бы в Спартак не пошёл!
    Сварожич
    Сварожич
    20 сентября в 13:23
    Спартак только хочет, а толку....
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