«Спартак» хотел подписать Мхитаряна в летнее трансферное окно

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20 сентября 2021, 13:16

Полузащитник «Ромы» мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, вариант с подписанием армянина рассматривал «Спартак». Летом Генрих мог стать свободным агентом и перейти в московский клуб бесплатно. Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория был не против данного трансфера. Основной проблемой стала заработная плата Мхитаряна, который получал в «Роме» 3,5 млн евро. Также Мино Райола, агент футболиста, редко соглашается на переходы своих клиентов в российские клубы из-за условий комиссионных отчислений. В РПЛ Мхитарян не считался бы легионером, потому что Армения входит в Евразийский экономический союз.

Однако Мхитарян подписал новый однолетний контракт с «Ромой» в начале июня, поэтому вариант с подписанием игрока отпал.