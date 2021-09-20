Карпин отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

Главный тренер сборной России прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» .

А я не верю. Писали бы конкретно: такой-то, Вася Пупкин из окружения Захаряна, агент Захаряна или папа Захаряна — тогда есть конкретный человек, который про это говорит. Опять же, возможно это его [источника] мнение, не самого Захаряна. Захаряна кто-то спрашивал про это вообще? Я так понимаю, что нет. Будет конкретное предложение — не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», тогда можно будет понять, что думает по этому поводу сам Арсен. Если сложится так, что большой клуб захотел какого-то игрока, и если, подписав его, клуб поймет, что ему еще пока рано конкурировать — в «Барселоне», «Манчестере» либо еще где-то, — он так же может уйти в аренду в другой клуб чуть ниже рангом, чтобы там получить игровую практику и потом вернуться в ту же «Барселону». Варианты есть, вариантов много. Но об этом можно будет говорить, когда будет реальное предложение.