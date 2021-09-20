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Карпин отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

20 сентября 2021, 11:35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

А я не верю. Писали бы конкретно: такой-то, Вася Пупкин из окружения Захаряна, агент Захаряна или папа Захаряна — тогда есть конкретный человек, который про это говорит. Опять же, возможно это его [источника] мнение, не самого Захаряна. Захаряна кто-то спрашивал про это вообще? Я так понимаю, что нет. Будет конкретное предложение — не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», тогда можно будет понять, что думает по этому поводу сам Арсен. Если сложится так, что большой клуб захотел какого-то игрока, и если, подписав его, клуб поймет, что ему еще пока рано конкурировать — в «Барселоне», «Манчестере» либо еще где-то, — он так же может уйти в аренду в другой клуб чуть ниже рангом, чтобы там получить игровую практику и потом вернуться в ту же «Барселону». Варианты есть, вариантов много. Но об этом можно будет говорить, когда будет реальное предложение.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
21 сентября в 11:08
Интересно, кому пришло в голову спрашивать болонку про Заху? Ясно же, что инфы о Захе у валераверим чуть меньше нуля.
autochthon
autochthon
20 сентября в 20:47
Причем здесь Карпуша и Захарян? Заха принадлежит Динамо...они и комментировать могут, если такое будет на самом деле.
zooveterinar
zooveterinar
20 сентября в 17:53
Все очень просто Георгиевич как всегда,четко и ясно!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 17:42
Это шум коммерческий, для увеличения цены на игрока.
Сп62
Сп62
20 сентября в 17:26
У Барселоны на Месси не хватило денег. Откуда же у них найдутся такие деньги на нашего Арсена?
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября в 15:24
У Захаряна безусловно присутствует футбольный интеллект, но, для большого и светлого будующего- этого не хватит....
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
20 сентября в 15:22
Володенька, а никто и не отрицает талант Захаряна. Вопрос в другом- много шума из ничего.
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
20 сентября в 15:21
Барселона- всегда будет топом, в любом её виде!!!!!!!
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
20 сентября в 15:19
Ну вот, когда перейдет, тогда и поговорим....
112910415
112910415
20 сентября в 14:16
пока это фантазии
LAISMEN
LAISMEN
20 сентября в 14:09, ред.
Здесь многие правильно подчеркнули мысль о том что, зачем так заострять внимание вокруг юного таланта. Ведь все это негативно и пагубно аукнется на самом футболисте. Вспомните того же талантливого Дзагоева. Куда только его не сватали в Европу. В итоге он остался здесь не потерялся и сейчас являясь ведущим игроком ЦСКА. Если бы не частые травмы. как знать может где ни будь и был бы заигран. С талантами надо всегда быть осторожными , все еще может в их жизни поменяется.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 13:46
Спокойствие, Император!!!
1). Года 3-4 назад этому парню присвоили титул- наследник Месси. Это был какой-то детско- юношеский турнир в Европе. В Стае об этом писал Лео.
2). Функционал на 99 минут можно за три месяца так подтянуть, как ракета будет бегать!!!) А вот техника, скорость, футбольный интеллект у парня в порядке!!!!
Наша школа- Динамо!!!!
3). Это не идиотизм, это предпродажная подготовка. Только слепец не видит, что это талант. Его можно очень хорошо продать и заработать денег много. Эти люди, агенты будут писать до лета, а летом Захарян уйдёт в Европу. Или в Зенит, если Зенит захочет.)
Шишанутый
Шишанутый
20 сентября в 13:43, ред.
Барселона уже давно не ТОП клуб поэтому переход Захаряна не станет чем то удевительным, по уровню он ей как раз подходит. Посмотрите кто у них играет в атаке арендованый, не нужный даже Севилий Люк Де Йонг и деревяный Бредвейт. На замену с Баварией на усиленее атаки выпускают какого то Демира. Кто небудь о таком вообще слышал? Но у Барселоны нет денег на трансферы, если только свободным агентом или в аренду возьмут Захряна.
протон
протон
20 сентября в 13:32
. Арсен Захарян ( с 4 миллионов до 9 миллионов евро, прирост 125 %)

Естественно, данный топ не мог обойтись без игроков "Динамо". Захарян дебютировал во взрослом футболе только прошлой осенью, а уже входит в топ-20 самых дорогих юниоров мира. Да и слухи про интерес европейских грандов к нему не являются редкостью. Естественно, что цена в таком случае будет расти.

Раскручивают агенты игрока. нужен товар с высокой стоимостью , что бы хорошо продать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 13:31
Прав Георгиевич, источники как правило сотрясают воздух и психологически травмируют игрока как в случае с нашим Чаловым, куда только эти самые источники не сватали его а итог мы все видим, что он стал ещё хуже играть, ведь у нас как три матча подряд сыграл на хорошем уровне и забивал сразу куда сватают следующий в очереди Агаларов.
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 13:29
Почему и нет? В свое время Амир Натхо перешёл же в 18 лет в дубль Барселоны из майкопской Дружбы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 сентября в 13:26
Смешно ,честное слово ! Захарян -всего лишь " звёздочка " для нашего футбола , ничем особенно не выделяющийся ,а про ведущие европейские клубы ,вообще , говорить не приходится ! В той же Барселоне и не такие асы не смогли заиграть . Парень он конечно талантливый , но не настолько же ! Но валить ему из рашки просто необходимо 100 % . Здесь он " погибнет " .
альсато
альсато
20 сентября в 13:05
" Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы. ЛИБЕРАЛЫ проклятые! Чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы вас всех, да через подкладку! В шапку туды ему!"))))))....Ни ХРЕНа не меняется со времен Н.В. Гоголя!)))))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 13:03
Это всего лишь слухи.
SHMEL
SHMEL
20 сентября в 12:55
Рановато ему в Барселону. Или как обычно бывает, купят и в аренду отправят.
Василий 50
Василий 50
20 сентября в 12:48
Карпин, а тебе не все равно?
протон
протон
20 сентября в 12:44
Было бы очень круто, если бы Арсен перешел в такой большой клуб !
Но есть ещё люди которые верят в эти бредни.
berda2003
berda2003
20 сентября в 12:36
это всё провокаторы журналюги и т.н. футбольные агенты ....
berda2003
berda2003
20 сентября в 12:34
это всё провокаторы журналюги и т.н. футбольные агенты ....
Эджуке
Эджуке
20 сентября в 12:30
"Це фантастично" (с) В. Карпин
Mangur
Mangur
20 сентября в 12:23
Пожелаем удачи ,если это правда.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 12:17
Я конечно же поддерживаю то что говорит главный тренер Карпин. Мне просто не нравится то что вокруг молодого ,безусловно талантливого паренька начинается вот такая вот история про Барселону и ещё какие-то топ клубы якобы которые хотят приобрести это дарование . К чему всё это делается, я думаю кто-то из окружения самого Захаряна или агентства которые хотят в будущем нагреть руки на этом . Но есть одно , но очень большое Но , а сможет ли молодая психика совсей этой информацией справиться и правильно к ней отнестись. Ведь не он первый и не он последний скорее всего, кто не смг с этим справиться и так и остались молодыми перспективными , подающими огромные надежды футболист , где-то на задворках или вообще покинули футбол. Так что это очень опасная игра , тем самым мы можем действительно лишиться такого замечательного паренька. Посмотрим, время всё расставит по местам, хочется надеяться на лучшее и у Захаряна всё сложиться удачно. Всем Добра !!!
particular
particular
20 сентября в 12:04, ред.
Перед реальным предложением почти всегда происходит пристрелка с дальних позиций и зондирование ситуации без явного интереса...
Потом может вступить тяжёлая артиллерия в виде заявлений братьев, родителей и воспитателей детского сада..:)
Т.ч. может быть, а может и не быть..:)
Capral
Capral
20 сентября в 12:04, ред.
Да задолбали уже эти разговоры про Захаряна и Барселону!!! В Барселоне понятия не имеют, кто такой Захарян!!! Какой-то зелёный пацан, никому неизвестный, вдруг, заинтересовал саму Барселону??? Ну честное слово, это уже не смешно.... Вчера в Сочи, к 30 мин., Захарян уже ползал по полю, а его сватают в Барселону. Идиотизм какой-то.
ermak6848
ermak6848
20 сентября в 11:58
Питерский баклан " Шава " - явно замутил за ящик армянского конька эту бучу
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