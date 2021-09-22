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Сорокин: «Весь Петербург будет охвачен событиями финала Лиги чемпионов»

22 сентября 2021, 10:51

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов-2021/2022, который пройдёт в России.

Очень рады вновь оказаться организаторами яркого события. Коллеги из УЕФА отмечали, что не помнят такого, чтобы после Евро город принимал матч Лиги чемпионов. Матч сложный и особенный. С огромной нагрузкой на город-организатор. Ведь финалисты становятся известны незадолго до проведения матча. Мы находимся на стадионе в рамках третьего рабочего визита. Предыдущие были виртуально, сегодня очно и принимаем группу около 30 человек. Нельзя относиться к финалу как к одному матчу, события пройдут в течение четырёх дней. Весь город будет охвачен этим.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
22 сентября в 13:50
Повезло на грандов посмотреть.
Ванечка
Ванечка
22 сентября в 12:13
Ну хоть так поучаствуем в финале ЛЧ
КЭТиК
КЭТиК
22 сентября в 11:28
Как обычно, потратят миллиард.
ОПС
ОПС
22 сентября в 11:25
И опять чужие клубы будем смотреть. Но зато хороший футбол.
beefs
beefs
22 сентября в 11:09
Комуто опять повезло...
beefs
beefs
22 сентября в 11:08
Комуто опять повезло...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 сентября в 10:57
Пока мы можем только проводить, а не играть в таких матча.
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