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Власти Калининграда готовы к приёму болельщиков на матч Суперкубка России

09 июля 2021, 12:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17.07.2021 в 19:00 Не начался

Руководитель пресс-службы областного правительства Калининграда Дмитрий Лысков сообщил, что город готов к приему болельщиков на матч за Суперкубок России, который состоится на стадионе «Калининград».

Инфраструктура, безусловно, готова к приему матча и болельщиков. Совсем недавно мы проводили на этом стадионе четыре матча чемпионата мира по футболу, и такой опыт у Калининграда есть. Вся инфраструктура, включая транспорт, безопасность, также подготовлена. Сам факт того, что стадион «Калининград» был выбран для проведения этого матча, говорит о его высокой оценке со стороны футбольных властей.

Ранее стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 12:49
Победы Зенитушке!
marut
marut
09 июля в 12:43
Ну и славненько...
mihaluch
mihaluch
09 июля в 12:42
Футбол шагает по России.
ОПС
ОПС
09 июля в 12:30
Ждем начала сезона.
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