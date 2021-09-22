Куман: «Месси в „Барселоне“ всё брал на себя»

Наставник «Барселоны» поделился мнением о бывшем нападающем каталонцев :

Месси в «Барселоне» всё брал на себя. Все проблемы команды он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Конечно, Месси всегда окружали прекрасные футболисты, но именно он играл решающую роль в клубе. На его фоне все выглядят хуже. Это моё наблюдение. Он не делает никаких лишний движений.