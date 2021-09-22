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Куман: «Месси в „Барселоне“ всё брал на себя»

22 сентября 2021, 11:06

Наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о бывшем нападающем каталонцев Лионеле Месси:

Месси в «Барселоне» всё брал на себя. Все проблемы команды он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Конечно, Месси всегда окружали прекрасные футболисты, но именно он играл решающую роль в клубе. На его фоне все выглядят хуже. Это моё наблюдение. Он не делает никаких лишний движений.

Напомним, 10 августа Месси, которому недавно покорился рекорд в футболке сборной, перешёл в ПСЖ, подписав контракт на 2 сезона.

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 17:23
Вот я уже не первый раз пишу, что Барса лет 6 приводит физруков типа Кумана, которые открыв рот смотрят на Месси и надеяться что он им что-то выиграет
амурец
амурец
22 сентября в 13:18
Месси в к брал на себя но получалось плохо, за него все делали другие, а он только снимал сливает, и теперь ушёл в ПСЖ и теперь всем видна его бесполезность
Djebrael
Djebrael
22 сентября в 12:02
Это что оправдание за неудачи Барсы????
Мessi 10
Мessi 10
22 сентября в 11:59
Ощущение, что пытается списать все неудачи на потерю Месси. Пора учиться играть без него.
Cat01
Cat01
22 сентября в 11:50
Так строй свою команду, удачи?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 11:49
Пеп Гвардиола всегда призывает оценивать его работу не по результату, а по качеству игры. Его четыре года в Барселоне в качестве тренера изменили футбол и определили направление для дальнейшего развития игры. Они запомнились благодаря рекордам и победам, но и без них команда была бы уникальной из-за своего стиля. О той команде написаны книги, но со временем детали забываются, и все чаще можно услышать, что Гвардиола всего лишь грамотно распорядился великолепным составом, оставленным ему в наследство Франком Райкардом. Контроль мяча всегда был особенностью Барсы, но Пеп изменил способ. Главные виновники этого были - Хави, Иньеста, Бускетс. А Месси учился долгое время. После ухода Хави и Иньесты все начали играть через Месси. Что ж, это дал результат я большинстве случаев, но и был предсказуемым для таких клубов как - Бавария, Реал, Ливерпуль. А сейчас даже хуже. Мастеров нет, они предпочитают длинные пасы, потому как им трудно переходить из центра быстрее и эффективнее - в линию атаки. Надо укрепить центр и защиту, иначе никак. Это сделает Куман или кто-то другой не знаю, но это необходимо сделать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 11:42
Нельзя быть настолько зависимым от одного человека. За успех времён Месси и Ко Барселона будет расплачиваться очень долго как в спортивном, так и в финансовом плане.
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 11:39
Надо забыть и учиться жить без Лео
ermak6848
ermak6848
22 сентября в 11:32
Там зарплата обязывала быть таким..
кристина бораз
кристина бораз
22 сентября в 11:28
Перешёл в ПСЖ и сразу забыл как брать все на себя...совпадение?..не думаю..
beefs
beefs
22 сентября в 11:13
Капитан так и должен себя вести...
112910415
112910415
22 сентября в 11:13
срочно учиться жить по-новому !
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