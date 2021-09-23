Пуйоль поддержал «Барселону», призвав болельщиков сплотиться

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23 сентября 2021, 13:59

Бывший капитан «Барселоны» на своей странице в инстаграме поддержал каталонский клуб, призвав болельщиков сплотиться.

Это непростые моменты, но только если мы объединимся и поддержим команду, будет легче изменить ситуацию.

На данный момент в Примере «Барса» набрала 8 очков в четырех матчах и занимает 8-е место. Пуйоль защищал цвета каталонской команды с 1999 по 2014 год.