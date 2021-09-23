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Пуйоль поддержал «Барселону», призвав болельщиков сплотиться

23 сентября 2021, 13:59

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль на своей странице в инстаграме поддержал каталонский клуб, призвав болельщиков сплотиться.

Это непростые моменты, но только если мы объединимся и поддержим команду, будет легче изменить ситуацию.

На данный момент в Примере «Барса» набрала 8 очков в четырех матчах и занимает 8-е место. Пуйоль защищал цвета каталонской команды с 1999 по 2014 год.

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Все комментарии
lemon_kg
lemon_kg
23 сентября в 18:55
тяжолые времена для Барсы, такого льва в команде не хвататет!
Vladimir808
Vladimir808
23 сентября в 15:05
Карлес- капитанище, Лев!!! Которого уважала вся Испания .
Это очень важно сейчас поддержать Барсу. Нужны кардинальные меры, но тренера менять срочно!!!
Желаю быстрейшего выхода из кризиса!!!
Без Барсы Испания совсем не та, к сожалению.
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 14:05
Тяжёлые времена настали.
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 14:00
Денег нет, но Вы держитесь! Как это нам знакомо.
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