Пуйоль поддержал «Барселону», призвав болельщиков сплотиться

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль на своей странице в инстаграме поддержал каталонский клуб, призвав болельщиков сплотиться.
Это непростые моменты, но только если мы объединимся и поддержим команду, будет легче изменить ситуацию.
На данный момент в Примере «Барса» набрала 8 очков в четырех матчах и занимает 8-е место. Пуйоль защищал цвета каталонской команды с 1999 по 2014 год.
Это очень важно сейчас поддержать Барсу. Нужны кардинальные меры, но тренера менять срочно!!!
Желаю быстрейшего выхода из кризиса!!!
Без Барсы Испания совсем не та, к сожалению.
Это очень важно сейчас поддержать Барсу. Нужны кардинальные меры, но тренера менять срочно!!!
Желаю быстрейшего выхода из кризиса!!!
Без Барсы Испания совсем не та, к сожалению.