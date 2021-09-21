Фанаты «Барсы» требуют уволить Кумана. Он поставил Пике играть нападающего

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21 сентября 2021, 13:39

«Барселона» спаслась от поражения в матче 5-го тура Ла Лиги против «Гранады» (1:1).

«Барселона» пропустила самый ранний гол в чемпионате Испании за 16 лет, а на 75-й минуте встречи главный тренер каталонского клуба выпустил на поле защитника , поставив его на позицию центрального форварда. Такое решение вызвало негодование у болельщиков «сине-гранатовых». Кроме того, на послематчевой пресс-конференции Куман заявил, что у «Барселоны» нет возможности играть в тики-таку, потому что подбор футболистов не соответствует данному стилю игры. В твиттере болельщики «Барселоны» запустили хештег «#KoemanOUT», который был в тренде весь вчерашний вечер.

Стоит отметить, что Пике не первый раз выходит на позиции нападающего. В 2010 году Хосеп Гвардиола выпускал Пике центрфорвардом в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (1:3).