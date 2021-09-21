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Фанаты «Барсы» требуют уволить Кумана. Он поставил Пике играть нападающего

21 сентября 2021, 13:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Барселона» спаслась от поражения в матче 5-го тура Ла Лиги против «Гранады» (1:1).

«Барселона» пропустила самый ранний гол в чемпионате Испании за 16 лет, а на 75-й минуте встречи главный тренер каталонского клуба Рональд Куман выпустил на поле защитника Жерара Пике, поставив его на позицию центрального форварда. Такое решение вызвало негодование у болельщиков «сине-гранатовых». Кроме того, на послематчевой пресс-конференции Куман заявил, что у «Барселоны» нет возможности играть в тики-таку, потому что подбор футболистов не соответствует данному стилю игры. В твиттере болельщики «Барселоны» запустили хештег «#KoemanOUT», который был в тренде весь вчерашний вечер.

Стоит отметить, что Пике не первый раз выходит на позиции нападающего. В 2010 году Хосеп Гвардиола выпускал Пике центрфорвардом в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (1:3).

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:02
Сколько можно терпеть уже. Бавария была первым китайским предупреждением, но после вчерашней убогой игры, тут и думать даже нечего. Заплатить и двигаться дальше. Ещё де Йонга пусть забирает.
ariec93
ariec93 ответ mihaluch (раскрыть)
21 сентября в 15:19
Ну тогда единственный гол Интеру он забил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 14:57
В следующем матче ждите новостей: — Пике стал болбоем, потому как ни в защите ни в нападении не смог что-то сделать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 сентября в 13:50
Прекрасные болельщики.Хотел бы,чтобы Конте стал гл тренером Барсы,он не дает расслабиться игрокам,иногда даже перебаршивает.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 13:49
Выпускать Пике центрофорвардом смерти подобно.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:45
Пошла истерика.. но вообще народ правду говорит.
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