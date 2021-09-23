Лукаку считает, что вставать на колено неэффективно для борьбы с расизмом

Нападающий «Челси» считает, что вставать на колено в знак борьбы с расизмом не совсем эффективно, поэтому нужно принимать более решительные меры.

Думаю, мы должны предпринимать более решительные меры. Мы становимся на колено, и нам все аплодируют, но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня. Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола.