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Лукаку считает, что вставать на колено неэффективно для борьбы с расизмом

23 сентября 2021, 15:10

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку считает, что вставать на колено в знак борьбы с расизмом не совсем эффективно, поэтому нужно принимать более решительные меры.

Думаю, мы должны предпринимать более решительные меры. Мы становимся на колено, и нам все аплодируют, но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня. Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола.

Ранее защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
23 сентября в 17:41
Считаю, что одного колена мало. Надо вставить сразу на 2 колена - тогда расизм исчезнет
ого! да не может быть! стоять на коленях оказывается не эффективно в борьбе с расизмом?! да кто бы мог подумать!?
протон
протон
23 сентября в 17:40
они начали что то подозревать
Константин Белых
Константин Белых
23 сентября в 17:35
Вон тетя Оля Смородская только за вставание на колени перед нигерами.. Готова на верное на тромбоне им всем сыграть. Идиотизм полный..
zpnc56ab3qbz
zpnc56ab3qbz
23 сентября в 17:22
Мостиком попробуйте встать. А если не поможет, тогда только раком
adekvat
adekvat
23 сентября в 16:36
Наконец то мозги заработали. А вообще неграм если такие умные надо ехать по домам и поднимать свои страны, а не переться в развитые страны, на все готовинькое и качать там свои права.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 16:16
Правильно считает
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 сентября в 16:13
Здравое суждение, интересно, кому пришла идея что вставать на колено поможет?
Incredulous
Incredulous
23 сентября в 16:06
Нужно подключать и другие способы, например, выражать озабоченность. Ну или самые радикальные, такие как рисовать цветными мелками на асфальте.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Alice Tracy (раскрыть)
23 сентября в 16:04
могу отпарировать, до тебя не дошел мой сарказм, до негров и других мне по барабану, потому что негры те же люди(
Alice Tracy
Alice Tracy ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
23 сентября в 15:53
Зато до тебя не дошел смысл не то что всей заметки, но даже подзаголовка. Вставать на колено "неэффективно", нужны "более решительные меры", например, вставание на колено и целование бутс негров.
112910415
112910415
23 сентября в 15:41
дочитывайте до конца.
призывает к более решительным мерам
даже представлять не хочется
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 15:40
Негр предлагает сесть за стол переговоров и решить ложиться на газон желательно раком.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
23 сентября в 15:29
Всем рот не зашьешь и вообще пора-бы уже перестать включать обиженку - вот и всё, что нужно понять нашим черным братьям.
alexgurzan
alexgurzan ответ umaydkn36938 (раскрыть)
23 сентября в 15:18
.
umaydkn36938
umaydkn36938
23 сентября в 15:13
как говорил классик
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 сентября в 15:13
наконец то хоть до одного нигера это дошло)))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 15:11
Надо вставать на два колена.
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