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«Я сломаю тебе ноги!» Клаттенбург рассказал о стычке с футболистом «Челси»

19 сентября 2021, 00:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, который с 2017 года работает главой футбольных судей Саудовской Аравии, рассказал, как его обвинили в расизме. Инцидент произошёл во время матча АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда Клаттенбург удалил Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса. «Челси» заявил, что арбитр применил расистские высказывания по отношению к Джону Оби Микелю.

Я знал, болельщики «Челси» будут оскорблять меня после этого матча, но я считал, что хорошо отсудил эту игру. Именно тогда я услышал шум за дверью судейской. Прежде чем я подошёл к двери, она распахивается. Ворвался Джон Оби Микел, и я увидел ярость в его глазах. Его сдерживали тренер «Челси» Роберто Ди Маттео и его помощник Эдди Ньютон. Микел вышел из-под контроля, он пытался добраться до меня. Он кричал: «Я сломаю тебе ноги!» Я должен прояснить, и это чрезвычайно важно, тогда ни Микел, ни Ди Маттео не упомянули о расизме. Никто не выдвигал никаких обвинений в этом отношении.

Я покинул «Стэмфорд Бридж», и когда мы выезжали из Западного Лондона в сторону Хитроу, на экране моего телефона появилось уведомление в социальных сетях: «Главные новости: „Челси“ обвинил арбитра Марка Клаттенбурга в расистских оскорблениях». В те ранние часы в воскресенье перед игрой я осознал силу футбольных клубов, их влияние на средства массовой информации. Это было ужасно. Чемпионы Европы против рефери — кому бы вы поверили? Я был в ловушке. Это могло разрушить мою карьеру. Это могло разрушить мою жизнь. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящий пожизненный приговор, нет пути назад. Я был виновен до тех пор, пока не было доказано обратное.

Пока ФА расследовала заявление «Челси», Клаттенбург не судил матчи Английской Премьер-Лиги четыре недели. Тем не менее вскоре он был оправдан, а ФА дисквалифицировала Оби Микеля на три матча и оштрафовала на 60 000 фунтов стерлингов за угрозы судье.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ David Young (раскрыть)
19 сентября в 16:02
Стоит ли ломать что-то таким «судьям», я воздержусь от ответа...будь я на месте футболиста например (если пофантазировать), то смачно плюнул бы в лицо такому судье, после такого судейства. (Понятно, что дисквалификация и т.п., но всё же)
Romeo 777
Romeo 777 ответ David Young (раскрыть)
19 сентября в 15:58
Никто никому ноги ломать бы не стал, не Микел, не другой футболист...если только фанаты. А условного Эвребе, после матча с Барселоной, по кусочкам бы разобрали ярые фанаты. Его там ждали, благо для него, что выводить стали под охраной его из стадиона спустя 4 часа после завершения игры. Игрокам трогать судью - смерти подобно, даже явных идиотов, которые подсуживают.
dzvinka
dzvinka
19 сентября в 12:27
    dzvinka
    dzvinka
    19 сентября в 11:51
      David Young
      David Young ответ Romeo 777 (раскрыть)
      19 сентября в 11:16
      Вы образно говорите про «переломать ноги» или действительно считаете что за такое судейство кто-то имеет право совершить это по отношению к футбольному судье?
      Romeo 777
      Romeo 777
      19 сентября в 11:11
      28.10.2012...За судейство в том матче не только ноги стоило переломать...
      Сначала автогол Луиса, потом гол Ван Перси, к 12 минуте Челси проигрывал дома 0:2 такое случается в футболе порой. Но к 53 минуте Челси уже сравнял счёт, и начали давить, чтобы забить третий гол...но у Клаттенбурга были свои планы видимо, на 63 минуте удаляет Ивановича (за дело), спустя еще 5 минут Торреса (за просто так), и Челси остаётся с 8 полевыми игроками...ииии спустя пару минут в ворота Челси забивают гол, с офсайда. И таким вот макаром Клаттенбург с МЮ победил Челси 2:3
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
      19 сентября в 08:54
      НЕ поздно,а по правилам эуропейского этикета :ТОгда подобные высказывания грозили отлучением от благородного сословия,а теперь нарабатывается книга воспоминаний,а это уже дело благородное-бизнес!
      Союзник противников
      Союзник противников
      19 сентября в 08:52
      НА колени,эуропорасисты!!!
      SHMEL
      SHMEL
      19 сентября в 08:52
      Хорошо, что закончилось именно так, а вообще негры распоясались им всегда верят, они всегда униженные и оскорблённые, перед ними некоторые на колени встают...
      Gahi
      Gahi
      19 сентября в 08:26
      Интересно получается Джон Оби Микел врывается в судейскую дверь тренер его держит, а он грозит нанести увечье арбитру? А затем пятками назад через несколько минут арбитра обвиняют в ложных обвинениях в расистских оскорблениях. Вообще-то нужно было отстранить до конца сезона игрока и тренера Роберто Ди Матео который был свидетелем своего футболиста в этом грязном деле и почему сразу после инцидента он не опроверг клевету, это ещё хуже чем угрозы быть соучастником подлых дел и при этом молча следить к чему это приведёт. Но хорошо что так всё обошлось для не виновного, но плохо то что с виновниками слишком мягко обошлись, а также со всеми участниками этого безобразия. Удачи
      sv_1969
      sv_1969
      19 сентября в 08:23
      Опять про негров
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      19 сентября в 08:10
      Разговорился поздно чувак
      КЭТиК
      КЭТиК
      19 сентября в 07:41
      Негры везде расистский подтекст ищут.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      19 сентября в 07:38
      Надо было негра лишить гражданства и о править в свою Нигер ю.
      shlomo
      shlomo
      19 сентября в 07:35
      И все таки истина победила...
      ОПС
      ОПС
      19 сентября в 06:54
      4 года прошло, вспомнил наконец.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      19 сентября в 06:34
      Хорошо , что в итоге все прояснилось . Эмоции надо все же сдерживать и контролировать себя.
      sv_1969
      sv_1969
      19 сентября в 06:18
      Марку есть что вспомнить
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      19 сентября в 05:09
      На эмоциях наговорил!
      Василий 50
      Василий 50
      19 сентября в 04:50
      Говорят всегда больше, чем делают
      Ironigor
      Ironigor
      19 сентября в 01:59
      Кто ошибётся , кто угадает ???
      Разные слухи не совпадают.
      Часто простое ,кажется вздорным .
      Чёрное белым , белое чёрным !!!
      311
      311
      19 сентября в 01:22
      Хоть я и болельщик Челси, всё же считаю, что все нарушения должны расцениваться в футбольном правовом поле. Я даже помню тот матч, и Челси был плох в нем.
      STVA 1
      STVA 1
      19 сентября в 01:20
      Вечер воспоминания прям
      David Young
      David Young
      19 сентября в 00:47
      Хорошо что его в итоге оправдали. Такие ложные обвинения этим и должны заканчиваться.
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