«Я сломаю тебе ноги!» Клаттенбург рассказал о стычке с футболистом «Челси»

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, который с 2017 года работает главой футбольных судей Саудовской Аравии, рассказал, как его обвинили в расизме. Инцидент произошёл во время матча АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда Клаттенбург удалил Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса. «Челси» заявил, что арбитр применил расистские высказывания по отношению к .

Я знал, болельщики «Челси» будут оскорблять меня после этого матча, но я считал, что хорошо отсудил эту игру. Именно тогда я услышал шум за дверью судейской. Прежде чем я подошёл к двери, она распахивается. Ворвался Джон Оби Микел, и я увидел ярость в его глазах. Его сдерживали тренер «Челси» Роберто Ди Маттео и его помощник Эдди Ньютон. Микел вышел из-под контроля, он пытался добраться до меня. Он кричал: «Я сломаю тебе ноги!» Я должен прояснить, и это чрезвычайно важно, тогда ни Микел, ни Ди Маттео не упомянули о расизме. Никто не выдвигал никаких обвинений в этом отношении.

Я покинул «Стэмфорд Бридж», и когда мы выезжали из Западного Лондона в сторону Хитроу, на экране моего телефона появилось уведомление в социальных сетях: «Главные новости: „Челси“ обвинил арбитра Марка Клаттенбурга в расистских оскорблениях». В те ранние часы в воскресенье перед игрой я осознал силу футбольных клубов, их влияние на средства массовой информации. Это было ужасно. Чемпионы Европы против рефери — кому бы вы поверили? Я был в ловушке. Это могло разрушить мою карьеру. Это могло разрушить мою жизнь. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящий пожизненный приговор, нет пути назад. Я был виновен до тех пор, пока не было доказано обратное.