«Я сломаю тебе ноги!» Клаттенбург рассказал о стычке с футболистом «Челси»

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, который с 2017 года работает главой футбольных судей Саудовской Аравии, рассказал, как его обвинили в расизме. Инцидент произошёл во время матча АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда Клаттенбург удалил Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса. «Челси» заявил, что арбитр применил расистские высказывания по отношению к Джону Оби Микелю.
Я знал, болельщики «Челси» будут оскорблять меня после этого матча, но я считал, что хорошо отсудил эту игру. Именно тогда я услышал шум за дверью судейской. Прежде чем я подошёл к двери, она распахивается. Ворвался Джон Оби Микел, и я увидел ярость в его глазах. Его сдерживали тренер «Челси» Роберто Ди Маттео и его помощник Эдди Ньютон. Микел вышел из-под контроля, он пытался добраться до меня. Он кричал: «Я сломаю тебе ноги!» Я должен прояснить, и это чрезвычайно важно, тогда ни Микел, ни Ди Маттео не упомянули о расизме. Никто не выдвигал никаких обвинений в этом отношении.
Я покинул «Стэмфорд Бридж», и когда мы выезжали из Западного Лондона в сторону Хитроу, на экране моего телефона появилось уведомление в социальных сетях: «Главные новости: „Челси“ обвинил арбитра Марка Клаттенбурга в расистских оскорблениях». В те ранние часы в воскресенье перед игрой я осознал силу футбольных клубов, их влияние на средства массовой информации. Это было ужасно. Чемпионы Европы против рефери — кому бы вы поверили? Я был в ловушке. Это могло разрушить мою карьеру. Это могло разрушить мою жизнь. Страх хуже, чем попасть в тюрьму. Меня называют расистом. Это настоящий пожизненный приговор, нет пути назад. Я был виновен до тех пор, пока не было доказано обратное.
Пока ФА расследовала заявление «Челси», Клаттенбург не судил матчи Английской Премьер-Лиги четыре недели. Тем не менее вскоре он был оправдан, а ФА дисквалифицировала Оби Микеля на три матча и оштрафовала на 60 000 фунтов стерлингов за угрозы судье.
Он постоянно судил в плюс МЮ, г***н.
Он постоянно судил в плюс МЮ, г***н.
Сначала автогол Луиса, потом гол Ван Перси, к 12 минуте Челси проигрывал дома 0:2 такое случается в футболе порой. Но к 53 минуте Челси уже сравнял счёт, и начали давить, чтобы забить третий гол...но у Клаттенбурга были свои планы видимо, на 63 минуте удаляет Ивановича (за дело), спустя еще 5 минут Торреса (за просто так), и Челси остаётся с 8 полевыми игроками...ииии спустя пару минут в ворота Челси забивают гол, с офсайда. И таким вот макаром Клаттенбург с МЮ победил Челси 2:3
Сначала автогол Луиса, потом гол Ван Перси, к 12 минуте Челси проигрывал дома 0:2 такое случается в футболе порой. Но к 53 минуте Челси уже сравнял счёт, и начали давить, чтобы забить третий гол...но у Клаттенбурга были свои планы видимо, на 63 минуте удаляет Ивановича (за дело), спустя еще 5 минут Торреса (за просто так), и Челси остаётся с 8 полевыми игроками...ииии спустя пару минут в ворота Челси забивают гол, с офсайда. И таким вот макаром Клаттенбург с МЮ победил Челси 2:3
Разные слухи не совпадают.
Часто простое ,кажется вздорным .
Чёрное белым , белое чёрным !!!
Разные слухи не совпадают.
Часто простое ,кажется вздорным .
Чёрное белым , белое чёрным !!!