Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед играми АПЛ

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами АПЛ в знак поддержки борьбы с расизмом.
Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают другие спортсмены. Я против расизма и уважаю всех.
Связано ли моё решение не вставать на колено с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать именно так. Это мой способ заявить о позиции. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою актуальность, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме иначе.
Лично я в каждом матче видел что Алонсо единственный не встает на колено.
А по игре Алонсо прибавил невероятно. Его понимание игры и техника компенсирует его отсутствие скорости. Особенно порадовал в матче с Тотнэмом. Он и Силва были лучшие
Лично я в каждом матче видел что Алонсо единственный не встает на колено.
А по игре Алонсо прибавил невероятно. Его понимание игры и техника компенсирует его отсутствие скорости. Особенно порадовал в матче с Тотнэмом. Он и Силва были лучшие