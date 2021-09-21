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Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед играми АПЛ

21 сентября 2021, 10:14

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами АПЛ в знак поддержки борьбы с расизмом.

Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают другие спортсмены. Я против расизма и уважаю всех.

Связано ли моё решение не вставать на колено с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать именно так. Это мой способ заявить о позиции. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою актуальность, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме иначе.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:17
Оказывается , всё гениальное - просто.
Лично я в каждом матче видел что Алонсо единственный не встает на колено.
А по игре Алонсо прибавил невероятно. Его понимание игры и техника компенсирует его отсутствие скорости. Особенно порадовал в матче с Тотнэмом. Он и Силва были лучшие
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 сентября в 12:39
Долго же доходило...
ДСА
ДСА
21 сентября в 11:05
Нечего себе колени пачкать.
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 10:26
Молодец, прозрел! Хоть еще один выкинул всю эту дурь из башки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 10:22
С самого начала не надо было унижаться...
don_surio
don_surio
21 сентября в 10:19
Я тоже против Расизма. Люди и негры-равны.
3uagmqasvy2e
3uagmqasvy2e
21 сентября в 10:16
Респект тебе за это
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 10:15
Молодец Алонсо!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 10:15
Всё правильно- это личное дело каждого.
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