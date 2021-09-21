Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед играми АПЛ

Защитник «Челси» заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами АПЛ в знак поддержки борьбы с расизмом.

Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но я предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают другие спортсмены. Я против расизма и уважаю всех.

Связано ли моё решение не вставать на колено с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать именно так. Это мой способ заявить о позиции. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою актуальность, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме иначе.